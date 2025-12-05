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Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам і колаборантам. ФОТО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка про результати спецслужби в протидії російським окупантам і колаборантам.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Під час наради вони обговорили ключові напрямки роботи СБУ у протидії російській агресії.
Розвиток інституцій
"Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+18 Погрібний Олександр
показати весь коментар05.12.2025 19:21 Відповісти Посилання
+10 Віталій (*Slim)
показати весь коментар05.12.2025 19:20 Відповісти Посилання
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар05.12.2025 19:19 Відповісти Посилання
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ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
Генерал Омелеченко звертався після того, як Малюк сидячи у ГЕНПРОКУРАТУРІ ПОРЯД З РИГОГегенпрокурором , лизав МАРОДЕРАТУ перед картонним пртестом... так от. Омельченко до Малюка-"не лізь в брудну політику Василю! Не марайся генерале,ти ж один з кращих моїх учнів!!!"
А от тепер вовка ним миється - про "протидію окупантам та колаборантам"...
До речі , коли щемили справу проти агента НАБУ й його старого батька , малюк свого підпису не поставив ... А от біля генпрокрорвища сів підтримати ...
І в Зєлі і в Малюка - дуже злі погляди ворогів - які вимушено поки що терплять одного.
Вже мінімум двадцять днів як вони серйозно посварились.
З часом цей конфлікт вилізе на поверхню...
як ці два в одному тілі там уживаються? - це знає тільки Малюк.
Він після проголошення безпідставності внутрішнього розслідування агента рашки Баканова , ще й своїми байцамі обшик у Бєні провів у шкарпетках...заховав його за своїми СБУшними ґратами .Й лиш після року служіння ВО Голови його нею зробили- ГОЛОВОЮ СБУ
але якщо шо би свою справу робити треба прогнутися перед масіком якого вибрав народ?
сбушні наїзди на набушників точно йому в копілку не капає....
ну але таке .схоже у малюка мізки ззовні
Зелюбез шляпки без Ермака.
падай під ноги і знімай..
через тебе переступлять.