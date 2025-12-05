Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам і колаборантам. ФОТО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка про результати спецслужби в протидії російським окупантам і колаборантам.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили

Під час наради вони обговорили ключові напрямки роботи СБУ у протидії російській агресії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували понад 1,5 тис. окупантів у Покровську протягом місяця. ВIДЕО

Розвиток інституцій

"Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк





