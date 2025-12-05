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Новини Фото Спецоперації СБУ
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Малюк доповів Зеленському про результати СБУ в протидії російським окупантам і колаборантам. ФОТО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка про результати спецслужби в протидії російським окупантам і колаборантам.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Під час наради вони обговорили ключові напрямки роботи СБУ у протидії російській агресії.

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Розвиток інституцій

"Важливо, що Служба безпеки України залишається максимально влучною у наших далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також напрацьовуємо формати подальшого розвитку державних інституцій України", - додав Зеленський.

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Зеленський та Малюк провели зустріч щодо роботи СБУ
Зеленський та Малюк провели зустріч щодо роботи СБУ
Зеленський та Малюк провели зустріч щодо роботи СБУ

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) СБУ (13970) Малюк Василь (167)
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Топ коментарі
+18
Як же віддано дивиться в очі зеленському, як пес, тільки пику не лизнув! А може не всі фотки опублікували?
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05.12.2025 19:21 Відповісти
+10
******
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05.12.2025 19:20 Відповісти
+9
всім набушникам підозри вже висунуті,
ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
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05.12.2025 19:19 Відповісти
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всім набушникам підозри вже висунуті,
ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
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05.12.2025 19:19 Відповісти
Малюк, кажуть, хоч й голова СБУ - але на ньому війна а на замісникові "кому мать родна"
Генерал Омелеченко звертався після того, як Малюк сидячи у ГЕНПРОКУРАТУРІ ПОРЯД З РИГОГегенпрокурором , лизав МАРОДЕРАТУ перед картонним пртестом... так от. Омельченко до Малюка-"не лізь в брудну політику Василю! Не марайся генерале,ти ж один з кращих моїх учнів!!!"

А от тепер вовка ним миється - про "протидію окупантам та колаборантам"...
До речі , коли щемили справу проти агента НАБУ й його старого батька , малюк свого підпису не поставив ... А от біля генпрокрорвища сів підтримати ...
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05.12.2025 19:57 Відповісти
******
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05.12.2025 19:20 Відповісти
Тобто про СЗЧ, про фронт і фортифікації вони знову не говорили. А про реформу армії й поготів.
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05.12.2025 20:59 Відповісти
Та, ти що? Так і сказав: "Громадянин Зеленський! Ви підете зі мною!"?
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05.12.2025 19:21 Відповісти
Як же віддано дивиться в очі зеленському, як пес, тільки пику не лизнув! А може не всі фотки опублікували?
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05.12.2025 19:21 Відповісти
Всіх ніколи не публікують, треба вже звикнути.
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05.12.2025 21:01 Відповісти
Бо не пику лизнув?
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05.12.2025 21:47 Відповісти
А ось тут ви якраз помилились.
І в Зєлі і в Малюка - дуже злі погляди ворогів - які вимушено поки що терплять одного.
Вже мінімум двадцять днів як вони серйозно посварились.
З часом цей конфлікт вилізе на поверхню...
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05.12.2025 23:09 Відповісти
наскільки Малюк гарний в бойовій справі настільки і підлабузник.
як ці два в одному тілі там уживаються? - це знає тільки Малюк.
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05.12.2025 19:24 Відповісти
головна фішка гебеніїї - КОМПРОМАТ . На ньому вовка висить, на ньому впевнена й Буданов... А Малюк - занадто явно!
Він після проголошення безпідставності внутрішнього розслідування агента рашки Баканова , ще й своїми байцамі обшик у Бєні провів у шкарпетках...заховав його за своїми СБУшними ґратами .Й лиш після року служіння ВО Голови його нею зробили- ГОЛОВОЮ СБУ
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05.12.2025 20:02 Відповісти
пройшов з честю усі завдання Єрмака від татарова на іспитатєльнам срокє
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05.12.2025 20:03 Відповісти
"павутину" в нього не віднімеш - де гарно там гарно...
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05.12.2025 20:05 Відповісти
Це точно доказ , що він ворог рашці але залежний від мародерату . Він хитрий розумний , я вірю в нього - у нього досить плюсів щоб зробити відчайчушний крок вирватися с ЗІЛЬОНОЇ гнилятини.
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05.12.2025 20:15 Відповісти
зараз може скажу, шо вам не сподобаєтся,
але якщо шо би свою справу робити треба прогнутися перед масіком якого вибрав народ?
сбушні наїзди на набушників точно йому в копілку не капає....
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05.12.2025 20:34 Відповісти
Про себе не забув сказати?
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05.12.2025 19:27 Відповісти
це ж треба запрошувати фотографа щоб гарну фотку зробив ))..все задля піару

ну але таке .схоже у малюка мізки ззовні
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05.12.2025 19:31 Відповісти
Я как-то не привык видеть Вас Зелю без шляпки без Ермака.
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05.12.2025 19:34 Відповісти
результати на лінії фронту.
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05.12.2025 19:37 Відповісти
ТО шо "ізвіліни" в малюка чи лички проступили?
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05.12.2025 19:40 Відповісти
не дуже по фотографітцький справі але маленьких треба знімати з підлоги, вони тоді ягбе більшенькі!
падай під ноги і знімай..
через тебе переступлять.
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05.12.2025 19:54 Відповісти
Яке їхало, таке здибало. Ішак не просто дав "Героя" цьому сраколизу.
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05.12.2025 19:56 Відповісти
Жесть у нього обличчя. Начальники ******* таких. З ним Зеленський напевно відчуває себе Енштейном.
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05.12.2025 20:01 Відповісти
ага, в нього монументално холуйські фото - нарцисам тупим на радість... Пам"ятаєте, як він на вколішках за шкірку тримав якось мародерного, которого йому Єрмак з Татаровим дозволили розкрити
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05.12.2025 20:19 Відповісти
Замазали тебе пан Василь,єрмак і зеленський, своїм "гівном"...
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05.12.2025 20:20 Відповісти
Малюк воскрес!
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05.12.2025 20:33 Відповісти
зЄльного миють Малюком - скоріше подвигами його соратників по СБУ
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05.12.2025 20:58 Відповісти
Ніби просить - Вова, здавайся сам.
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05.12.2025 21:50 Відповісти
 
 