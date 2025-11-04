Воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували понад 1,5 тис. окупантів у Покровську протягом місяця. ВIДЕО

Протягом місяця бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ ліквідували понад 1,5 тис. російських окупантів у Покровську та околицях. Щодня воїни знищують понад 20 одиниць техніки загарбників.

передає Цензор.НЕТ.

Бої на Покровському напрямку

Воїни ЦСО "А" тривалий час ведуть бої на Покровському напрямку, а після загострення ситуації їхня чисельність на діляці фронту значно збільшилася.

Результати роботи

Спецпризначенці уразили 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких рашисти обстрілювали Покровськ.

Також воїни СБУ знищили 18 засобів ППО та РЕБ рашистів, що дозволило створити "коридори" для успішних дронових атак.

Рейди СБУ

Бійці "Альфи" здійснювали також низку спецоперацій "за лінією" фронту. Вдалося підірвати 3 великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів РФ.

Знищення техніки та особового складу ворога

Протягом місяця на Покровському напрямку знищено:

понад 1,5 тис. російських окупантів;

20 танків;

62 ББМ;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 ворожі позиції та укріплення;

2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.

Усі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження.

