Воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. оккупантов в Покровске в течение месяца. ВИДЕО
В течение месяца бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. российских оккупантов в Покровске и окрестностях. Ежедневно воины уничтожают более 20 единиц техники захватчиков.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Бои на Покровском направлении
Воины ЦСО "А" длительное время ведут бои на Покровском направлении, а после обострения ситуации их численность на участке фронта значительно увеличилась.
Результаты работы
Спецназовцы поразили 39 артиллерийских комплексов, в том числе - реактивных систем залпового огня, с помощью которых рашисты обстреливали Покровск.
Также воины СБУ уничтожили 18 средств ПВО и РЭБ рашистов, что позволило создать "коридоры" для успешных дроновых атак.
Рейды СБУ
Бойцы "Альфы" также провели ряд спецопераций "за линией" фронта. Удалось взорвать 3 крупных склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов РФ.
Уничтожение техники и личного состава врага
В течение месяца на Покровском направлении уничтожено:
- более 1,5 тыс. российских оккупантов;
- 20 танков;
- 62 ББМ;
- 39 артиллерийских систем и РСЗО;
- 10 средств ПВО;
- 8 средств РЭБ/РЭР;
- 532 единицы автотранспорта;
- 592 вражеские позиции и укрепления;
- 2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.
Все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.
