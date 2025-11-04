РУС
1 347 2

Воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. оккупантов в Покровске в течение месяца. ВИДЕО

В течение месяца бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. российских оккупантов в Покровске и окрестностях. Ежедневно воины уничтожают более 20 единиц техники захватчиков.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Бои на Покровском направлении

Воины ЦСО "А" длительное время ведут бои на Покровском направлении, а после обострения ситуации их численность на участке фронта значительно увеличилась.

Результаты работы

Спецназовцы поразили 39 артиллерийских комплексов, в том числе - реактивных систем залпового огня, с помощью которых рашисты обстреливали Покровск.

Также воины СБУ уничтожили 18 средств ПВО и РЭБ рашистов, что позволило создать "коридоры" для успешных дроновых атак.

Рейды СБУ

Бойцы "Альфы" также провели ряд спецопераций "за линией" фронта. Удалось взорвать 3 крупных склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов РФ.

Уничтожение техники и личного состава врага

В течение месяца на Покровском направлении уничтожено:

  • более 1,5 тыс. российских оккупантов;
  • 20 танков;
  • 62 ББМ;
  • 39 артиллерийских систем и РСЗО;
  • 10 средств ПВО;
  • 8 средств РЭБ/РЭР;
  • 532 единицы автотранспорта;
  • 592 вражеские позиции и укрепления;
  • 2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.

"улыбнітєсь, каскадьоры ! вы у случая прєкрасного в гостях !"
показать весь комментарий
04.11.2025 15:54 Ответить
Але прогавили тисячі шпигунів, колаборантів, корупціонерів і крадіїв в тилу, що фактично дозволяє російському агресору не звертати на втрати, які завдали представники спеціального правоохоронного органу на ЛБЗ. У СБУ немає інших завдань?
показать весь комментарий
04.11.2025 16:10 Ответить
 
 