Воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. оккупантов в Покровске в течение месяца. ВИДЕО

В течение месяца бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ ликвидировали более 1,5 тыс. российских оккупантов в Покровске и окрестностях. Ежедневно воины уничтожают более 20 единиц техники захватчиков.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности.

Бои на Покровском направлении

Воины ЦСО "А" длительное время ведут бои на Покровском направлении, а после обострения ситуации их численность на участке фронта значительно увеличилась.

Результаты работы

Спецназовцы поразили 39 артиллерийских комплексов, в том числе - реактивных систем залпового огня, с помощью которых рашисты обстреливали Покровск.

Также воины СБУ уничтожили 18 средств ПВО и РЭБ рашистов, что позволило создать "коридоры" для успешных дроновых атак.

Рейды СБУ

Бойцы "Альфы" также провели ряд спецопераций "за линией" фронта. Удалось взорвать 3 крупных склада горюче-смазочных материалов и боеприпасов РФ.

Уничтожение техники и личного состава врага

В течение месяца на Покровском направлении уничтожено:

более 1,5 тыс. российских оккупантов;

20 танков;

62 ББМ;

39 артиллерийских систем и РСЗО;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение.

