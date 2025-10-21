РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Спецоперация СБУ
4 005 24

Спецоперация СБУ: уничтожены два легкомоторных самолета РФ, которые сбивали украинские дроны. ВИДЕО

Спецназовцы Центра специальных операций Службы безопасности Украины уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили два российских легкомоторных самолета, которые использовались для сбивания украинских дальнобойных БпЛА.

Видео боевой работы Служба безопасности Украины обнародовала в своем телеграм-канале.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который корректировал удары "КАБами" по оборонительным линиям Харькова

Автор: 

самолет (3718) СБУ (20536) уничтожение (8216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
хмм.....
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?

а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:51 Ответить
+4
Молодці! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:42 Ответить
+2
Влучненько, лайк.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:42 Ответить
Влучненько, лайк.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:43 Ответить
Ленцію на тему: "Маскування літаків" дятли прокурили в туалеті.... І пішли полєтєлі на "СВО"
показать весь комментарий
21.10.2025 18:49 Ответить
хмм.....
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?

а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:51 Ответить
сбушників в Україні на початок війни було немірянно- наследіє тяжолого прошлого
показать весь комментарий
21.10.2025 18:55 Ответить
які завдання перелічених в останньому пункті? - ПІАРИТА СБУ ІМЕНІ ТАТАРОВА
Ну те саме СБУ, котре дало себе назкалад завданням РИГОМАРОДЕРАТУ - захопити владу над країною до передвиборчого хаосу .
показать весь комментарий
21.10.2025 18:57 Ответить
Це я так логічно, без доказів , з новин зробила висновок. Якщо замісник голови СБУ , у котрого ТРИ головні особи(включаючи й ГОЛОВНОГО) вже не на першому році широкомасштабного вторгнення визнаються агентами КРЕМЛЯ ,то....
Рік після цього затихарює усю агентуру у службі ХТО, відбілює усі справи проти Баканова ХТО ? Так, саме замісник Ваньки Баканова, котрого Єрмак з Татаровим рік тримали на посаді у статусі ВО. Потім дали Буратіні вказівку підписати його на посаду голови СБУ , а він найперше , що зробив- заяву про те що внутрішнє розслідування показалобезневинність Ваньки Баканова 9 ну саме того котрого завербували ще на Масляковщині прямо на сцені Кремля під регіт КВН) КВН)
Голова СБУ стає ручним АБСОЛЮТНО . Тому РИГО-ПРокурора КРАВЧЕНКА підтримує , тому й плівки МІН ДІЧа рятує від оприлюднення ну й т д й т п .Чого не зробиш під компроматом на себе...
показать весь комментарий
21.10.2025 19:11 Ответить
а що входить у ваши задачі по знищеню ворога?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:06 Ответить
а у ваші? як, ти особисто знищуєш підарів?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:10 Ответить
можна приклад провести - ОСОБИСТО МАЛЮКОМ СКОНСТРУЙОВАНИЙ Й ВИПУЩЕНИЙ ДРОН МАЛЮК
показать весь комментарий
21.10.2025 19:13 Ответить
А ось ще - в доказ того , що на фронті таки воюють, а в тилу таки грають в брудну політику Банкової - РІЗНІ ЛЮДИ . Отакий умілець начальник служби !!!с

СБУ - спецслужба, яка воює

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1 Служба безпеки України (СБУ) є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на спецслужбу, яка воює. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Кожен підрозділ СБУ ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків, 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем. СБУ також ефективно б'є по об'єктах на території РФ, зокрема, долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ, та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму, знищивши морський нафтовий термінал.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1

показать весь комментарий
21.10.2025 19:19 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-16/5923159-malyuk-die-sistemno-ekspert-pro-efektivnist-***********-sbu-na-fronti

Це канал ТЕЛЕГРАФ зі статтею-одою заслуженої слави воїнам СБУ. Але от я послідкую за ним й надалі ... Кого він ще з воїнів славитиме .
показать весь комментарий
21.10.2025 19:24 Ответить
ось ЩО нарив штучний інтелект - на цей сайт , котрий на запит до ГУГЛ видає ОТУ ПРЄЛЄСТЬ (див посилання вище) про звитяги СБУ

Не вдалося підтвердити, чи видання news.com.ua офіційно зареєстроване як онлайн-медіа згідно із Законом України «Про медіа». Відповідно до Вікіпедії, про сайт «Телеграф» зазначено, що він не є зареєстрованим онлайн-медіа згідно із Законом України «Про медіа».
показать весь комментарий
21.10.2025 20:01 Ответить
АЛЕ !!! у той же час "інтелект чату" нарив -

✅ Що відомо

Сайт «Телеграф» має адресу telegraf.com.ua та вказує себе як «Українське соціально-політичне інтернет-видання».

Моніторинг стандартів якості медіа, проведений Інститутом масової інформації / Детектор медіа, згадує «Телеграф» серед ресурсів з нижчим рівнем дотримання професійних стандартів (наприклад, за моніторингом за 2024 рік) - згідно із дослідженням: «… до трійки сайтів із найбільш сумнівними стрічками новин … потрапляють … Telegraf».

У статті МедiаЧек на сайті Детектора медiа згадується «Телеграф» у контексті аналізу матеріалу, що порушив стандарти.

Іншими словами: видання є відоме, але має зауваження з боку моніторингів щодо рівня стандартів журналістики.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:03 Ответить
а у ваші з Подлячої ферми? Знаєте ,коли йде отакий швидкий фітбек з учорашньою реєстрацією, то це говорить лиш про тупість скотиняк ботоферм ... Бо якщо подлячникам дали вказівку захищати СБУ то....
показать весь комментарий
21.10.2025 20:07 Ответить
у задачі сбу включають контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, захист державної таємниці, боротьбу з організованою злочинністю та захист територіальної цілісності та суверенітету України.
наприклад
контррозвідувальна діяльність - знищувати легкомоторні літаки кацапії які збивають наші мирні дрони
боротьба з тероризмом - знищувати терористів з кацапії на теріторії УКРАЇНИ та на теріторії курской .... белгородской ..... якутской народних республік
боротьбу з організованою злочинністю - знищеняя командного состава у армії кацапів
захист територіальної цілісності та суверенітету України - на це ви самі знайдете відповідь
показать весь комментарий
21.10.2025 19:34 Ответить
Ну то війна ,мабуть можуть виникати нові завдання,.
АЛЕ!!!- суперечлива новина , дивіть вище - окрім всього що Ви перелічили вони СТАЛИ НАЙ! НАЙ! ефективними воїнами фронту ...

То чому на фронті герої-воїни СБУ а в тилу ГЕРОЇ захисту ЄРМАКОМАРОДЕРАТУ ? Й усім цим керує одна людина!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:46 Ответить
Красунчики!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:55 Ответить
Ну, це ж не останні. Інші знайдуть. Аеродром ровалити - інша річ.
показать весь комментарий
21.10.2025 19:05 Ответить
А в електротрансформатори теж можете так поцілити? І в газорозподільні станції?
показать весь комментарий
21.10.2025 19:19 Ответить
Це робота для СБУ? Коли в самісінькому центрі України орки вбивають ракетою півтора десятка добровольців (бо серед них кілька совісних, чесних хлопят із сша (!), які Пуйлові треба негайно провчити)... Коли 31-річного, ще навіть нежонатого талановитого українського офіцера підривають просто на вулиці в автомобілі... Або ж прибрати мера з Одеси, бо він не сподобався Дворові? Та взяти 30 тис. цих кагебешників плюс 500 мордоворотів із ОфПУ (140 з головою вистачить,щоб охороняти Зеленського) та кинути під Покровськ - і перелом у війні з Московським Мордором настане за три тижні !!!
показать весь комментарий
21.10.2025 19:39 Ответить
Цікаво, а де наша легкомоторна авіація??? Майже в кожному великому місті були авіаклуби, в яких здебільшого товстосумі займались собі чарівним хоббі. То куди ж полетіли ці літачки??
показать весь комментарий
21.10.2025 19:54 Ответить
 
 