Спецоперация СБУ: уничтожены два легкомоторных самолета РФ, которые сбивали украинские дроны. ВИДЕО
Спецназовцы Центра специальных операций Службы безопасности Украины уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили два российских легкомоторных самолета, которые использовались для сбивания украинских дальнобойных БпЛА.
Видео боевой работы Служба безопасности Украины обнародовала в своем телеграм-канале.
СБУ - спецслужба, яка воює
Служба безпеки України (СБУ) є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на спецслужбу, яка воює. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Кожен підрозділ СБУ ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків, 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем. СБУ також ефективно б'є по об'єктах на території РФ, зокрема, долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ, та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму, знищивши морський нафтовий термінал.
