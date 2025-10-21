Спецоперація СБУ: знищено два легкомоторні літаки РФ, які збивали українські дрони. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили два російські легкомоторні літаки, які використовувалися для збиття українських далекобійних БпЛА.

Відео бойової роботи Служба безпеки України оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

