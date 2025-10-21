УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8590 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Спецоперації СБУ
6 407 30

Спецоперація СБУ: знищено два легкомоторні літаки РФ, які збивали українські дрони. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили два російські легкомоторні літаки, які використовувалися для збиття українських далекобійних БпЛА.

Відео бойової роботи Служба безпеки України оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував удари "КАБами" по оборонних лініях Харкова

літак (3057) СБУ (13487) знищення (8540)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
хмм.....
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?

а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
показати весь коментар
21.10.2025 18:51 Відповісти
+6
Молодці! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 18:42 Відповісти
+2
Влучненько, лайк.
показати весь коментар
21.10.2025 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.10.2025 18:42 Відповісти
Влучненько, лайк.
показати весь коментар
21.10.2025 18:43 Відповісти
Ленцію на тему: "Маскування літаків" дятли прокурили в туалеті.... І пішли полєтєлі на "СВО"
показати весь коментар
21.10.2025 18:49 Відповісти
хмм.....
я знову заплутався!
це, дійсно входить у задачі сбу?
не розвідка? не контррозвідка? не підривна діяльність у ворожих державах?
а кришувати митницю?
а торбити жирних бариг?
а полювати на набу та сап?
а захищати своїх ******** від жиру генералів с тупими губатими жабами?

а які ж тоді завдання у ссо? у буданова? в піхоті посадки звільняти?
показати весь коментар
21.10.2025 18:51 Відповісти
сбушників в Україні на початок війни було немірянно- наследіє тяжолого прошлого
показати весь коментар
21.10.2025 18:55 Відповісти
які завдання перелічених в останньому пункті? - ПІАРИТА СБУ ІМЕНІ ТАТАРОВА
Ну те саме СБУ, котре дало себе назкалад завданням РИГОМАРОДЕРАТУ - захопити владу над країною до передвиборчого хаосу .
показати весь коментар
21.10.2025 18:57 Відповісти
Це я так логічно, без доказів , з новин зробила висновок. Якщо замісник голови СБУ , у котрого ТРИ головні особи(включаючи й ГОЛОВНОГО) вже не на першому році широкомасштабного вторгнення визнаються агентами КРЕМЛЯ ,то....
Рік після цього затихарює усю агентуру у службі ХТО, відбілює усі справи проти Баканова ХТО ? Так, саме замісник Ваньки Баканова, котрого Єрмак з Татаровим рік тримали на посаді у статусі ВО. Потім дали Буратіні вказівку підписати його на посаду голови СБУ , а він найперше , що зробив- заяву про те що внутрішнє розслідування показалобезневинність Ваньки Баканова 9 ну саме того котрого завербували ще на Масляковщині прямо на сцені Кремля під регіт КВН) КВН)
Голова СБУ стає ручним АБСОЛЮТНО . Тому РИГО-ПРокурора КРАВЧЕНКА підтримує , тому й плівки МІН ДІЧа рятує від оприлюднення ну й т д й т п .Чого не зробиш під компроматом на себе...
показати весь коментар
21.10.2025 19:11 Відповісти
а що входить у ваши задачі по знищеню ворога?
показати весь коментар
21.10.2025 19:06 Відповісти
а у ваші? як, ти особисто знищуєш підарів?
показати весь коментар
21.10.2025 19:10 Відповісти
можна приклад провести - ОСОБИСТО МАЛЮКОМ СКОНСТРУЙОВАНИЙ Й ВИПУЩЕНИЙ ДРОН МАЛЮК
показати весь коментар
21.10.2025 19:13 Відповісти
А ось ще - в доказ того , що на фронті таки воюють, а в тилу таки грають в брудну політику Банкової - РІЗНІ ЛЮДИ . Отакий умілець начальник служби !!!с

СБУ - спецслужба, яка воює

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1 Служба безпеки України (СБУ) є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на спецслужбу, яка воює. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Кожен підрозділ СБУ ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. Загалом підлеглі Малюка вже знищили понад 2 100 танків, 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем. СБУ також ефективно б'є по об'єктах на території РФ, зокрема, долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ, та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму, знищивши морський нафтовий термінал.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=**************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLnRlbGVncmFmLmNvbS51YS91a3IvdWtyYWluYS8yMDI1LTEwLTE2LzU5MjMxNTktbWFseXVrLWRpZS1zaXN0ZW1uby1la3NwZXJ0LXByby1lZmVrdGl2bmlzdC1waWRyb3pkaWxpdi1zYnUtbmEtZnJvbnRp&ntb=1

показати весь коментар
21.10.2025 19:19 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-16/5923159-malyuk-die-sistemno-ekspert-pro-efektivnist-***********-sbu-na-fronti

Це канал ТЕЛЕГРАФ зі статтею-одою заслуженої слави воїнам СБУ. Але от я послідкую за ним й надалі ... Кого він ще з воїнів славитиме .
показати весь коментар
21.10.2025 19:24 Відповісти
ось ЩО нарив штучний інтелект - на цей сайт , котрий на запит до ГУГЛ видає ОТУ ПРЄЛЄСТЬ (див посилання вище) про звитяги СБУ

Не вдалося підтвердити, чи видання news.com.ua офіційно зареєстроване як онлайн-медіа згідно із Законом України «Про медіа». Відповідно до Вікіпедії, про сайт «Телеграф» зазначено, що він не є зареєстрованим онлайн-медіа згідно із Законом України «Про медіа».
показати весь коментар
21.10.2025 20:01 Відповісти
АЛЕ !!! у той же час "інтелект чату" нарив -

✅ Що відомо

Сайт «Телеграф» має адресу telegraf.com.ua та вказує себе як «Українське соціально-політичне інтернет-видання».

Моніторинг стандартів якості медіа, проведений Інститутом масової інформації / Детектор медіа, згадує «Телеграф» серед ресурсів з нижчим рівнем дотримання професійних стандартів (наприклад, за моніторингом за 2024 рік) - згідно із дослідженням: «… до трійки сайтів із найбільш сумнівними стрічками новин … потрапляють … Telegraf».

У статті МедiаЧек на сайті Детектора медiа згадується «Телеграф» у контексті аналізу матеріалу, що порушив стандарти.

Іншими словами: видання є відоме, але має зауваження з боку моніторингів щодо рівня стандартів журналістики.
показати весь коментар
21.10.2025 20:03 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 21:07 Відповісти
Закликаю не чатайте цю муйню , а саме посилання на неї укроГУГЛ дає першу інфу на запит просто про СБУ...про богом дане МАРОДЕРАТУ та Україні СБУ.
показати весь коментар
21.10.2025 21:10 Відповісти
а у ваші з Подлячої ферми? Знаєте ,коли йде отакий швидкий фітбек з учорашньою реєстрацією, то це говорить лиш про тупість скотиняк ботоферм ... Бо якщо подлячникам дали вказівку захищати СБУ то....
показати весь коментар
21.10.2025 20:07 Відповісти
це було запитання до Uruz Ur
показати весь коментар
21.10.2025 20:08 Відповісти
й ще запитання до СБУ - це в цілях спецслужби користуватися російським телеграмканалом ?
Колись за Пороха СБУ закрили анднаклассникав та іншу рашистську муйню...А зараз?
показати весь коментар
21.10.2025 20:13 Відповісти
у задачі сбу включають контррозвідувальну діяльність, боротьбу з тероризмом, захист державної таємниці, боротьбу з організованою злочинністю та захист територіальної цілісності та суверенітету України.
наприклад
контррозвідувальна діяльність - знищувати легкомоторні літаки кацапії які збивають наші мирні дрони
боротьба з тероризмом - знищувати терористів з кацапії на теріторії УКРАЇНИ та на теріторії курской .... белгородской ..... якутской народних республік
боротьбу з організованою злочинністю - знищеняя командного состава у армії кацапів
захист територіальної цілісності та суверенітету України - на це ви самі знайдете відповідь
показати весь коментар
21.10.2025 19:34 Відповісти
Ну то війна ,мабуть можуть виникати нові завдання,.
АЛЕ!!!- суперечлива новина , дивіть вище - окрім всього що Ви перелічили вони СТАЛИ НАЙ! НАЙ! ефективними воїнами фронту ...

То чому на фронті герої-воїни СБУ а в тилу ГЕРОЇ захисту ЄРМАКОМАРОДЕРАТУ ? Й усім цим керує одна людина!
показати весь коментар
21.10.2025 19:46 Відповісти
тому що у задачі сбу включають нові завдання знищувати кацапів і у Україні і за її межами ........ а знищували легкомоторні літаки кацапії не у тилу захисту ...... і не одна людина
показати весь коментар
21.10.2025 21:16 Відповісти
Красунчики!
показати весь коментар
21.10.2025 18:55 Відповісти
Ну, це ж не останні. Інші знайдуть. Аеродром ровалити - інша річ.
показати весь коментар
21.10.2025 19:05 Відповісти
А в електротрансформатори теж можете так поцілити? І в газорозподільні станції?
показати весь коментар
21.10.2025 19:19 Відповісти
Це робота для СБУ? Коли в самісінькому центрі України орки вбивають ракетою півтора десятка добровольців (бо серед них кілька совісних, чесних хлопят із сша (!), які Пуйлові треба негайно провчити)... Коли 31-річного, ще навіть нежонатого талановитого українського офіцера підривають просто на вулиці в автомобілі... Або ж прибрати мера з Одеси, бо він не сподобався Дворові? Та взяти 30 тис. цих кагебешників плюс 500 мордоворотів із ОфПУ (140 з головою вистачить,щоб охороняти Зеленського) та кинути під Покровськ - і перелом у війні з Московським Мордором настане за три тижні !!!
показати весь коментар
21.10.2025 19:39 Відповісти
Цікаво, а де наша легкомоторна авіація??? Майже в кожному великому місті були авіаклуби, в яких здебільшого товстосумі займались собі чарівним хоббі. То куди ж полетіли ці літачки??
показати весь коментар
21.10.2025 19:54 Відповісти
А дальше ...
показати весь коментар
21.10.2025 20:23 Відповісти
 
 