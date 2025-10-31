УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Атаки по нафтопереробній галузі РФ
190 7

Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк

нпз

Українські бійці здійснили близько 160 успішних уражень російських НПЗ за останні 10 місяців. 

Про це під час пресконференції розповів глава СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

Успішні удари України

За його словами, за вересень та жовтень уражено 20 таких об'єктів.

"Це шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази й дев'ять нафтоперекачувальних станцій", - уточнив Малюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вцілілі російські НПЗ збільшили виробництво, тому удари слід продовжувати, – Зеленський

Наслідки ударів по НПЗ РФ

"Це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей", - розповів очільник СБУ.

"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафто-рублі, коштом яких ворог вбиває нас", - додав Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів: Найбільший НПЗ "Роснєфті" частково зупинив виробництв, – Reuter

Автор: 

НПЗ (779) СБУ (13518) нафтопродукти (661) Малюк Василь (131) Удари по РФ (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.10.2025 16:03 Відповісти
Новина, яка, можливо, зацікавить постачальників "фламінго"

Золотий унітаз за $10 млн виставлять на торги в США в листопаді, повідомила газета The Wall Street Journal.
Вага унітазу - 101,2 кілограма. Виріб повністю функціонує.

показати весь коментар
31.10.2025 16:05 Відповісти
Нафтопереробка це 90% оборонного бюджету, простоює 37% виробничих потужностей, тобто воєнний бюджет росії в цьому році недорахувався 33% надходжень - 4.5 трлн рублів.
Я звичайно цьому повірив, і по фронту / кількості обстрілів це дуже помітно.
показати весь коментар
31.10.2025 16:05 Відповісти
зельоні гниди засирають ефір щоб прикрити здачу Покровська . а головне бійців ЗСУ в котлі
показати весь коментар
31.10.2025 16:07 Відповісти
***** теж про котли говорить. Ти йому віриш?
показати весь коментар
31.10.2025 16:14 Відповісти
а ещё 40% кацапской стратегической авиации, 48% "Панцирей" и один "Орешник" в позапрошлом году. почему после всего орки не сдаются - непонятно
показати весь коментар
31.10.2025 16:19 Відповісти
а коли Україна припинить транзит **************** нафти, за бабки з реалізації якої ********* клєпає ракети та дрони для ударів по Україні?
а чого об'єкти з транзиту **************** нафти ніколи не відмикають від електрики?
хто та які гарантії дав кацапам за транзит нафти нон-стоп?
показати весь коментар
31.10.2025 16:23 Відповісти
 
 