Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк
Українські бійці здійснили близько 160 успішних уражень російських НПЗ за останні 10 місяців.
Про це під час пресконференції розповів глава СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
Успішні удари України
За його словами, за вересень та жовтень уражено 20 таких об'єктів.
"Це шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази й дев'ять нафтоперекачувальних станцій", - уточнив Малюк.
Наслідки ударів по НПЗ РФ
"Це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей", - розповів очільник СБУ.
"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафто-рублі, коштом яких ворог вбиває нас", - додав Малюк.
- Раніше повідомлялось, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.
- За даними співрозмовників агентства Reuters, нафтопереробний завод зупинив установку перегонки сирої нафти АВТ–11 потужністю 18,9 тис. тонн, або близько 138,54 тис. барелів на добу. Вони уточнили, що ще одна установка – АВТ–9 – вже була зупинена ще раніше.
Я звичайно цьому повірив, і по фронту / кількості обстрілів це дуже помітно.
а чого об'єкти з транзиту **************** нафти ніколи не відмикають від електрики?
хто та які гарантії дав кацапам за транзит нафти нон-стоп?