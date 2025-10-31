Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року, - Малюк

Українські бійці здійснили близько 160 успішних уражень російських НПЗ за останні 10 місяців.

Про це під час пресконференції розповів глава СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

Успішні удари України

За його словами, за вересень та жовтень уражено 20 таких об'єктів.

"Це шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази й дев'ять нафтоперекачувальних станцій", - уточнив Малюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вцілілі російські НПЗ збільшили виробництво, тому удари слід продовжувати, – Зеленський

Наслідки ударів по НПЗ РФ

"Це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей", - розповів очільник СБУ.

"Ми "жалимо" саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафто-рублі, коштом яких ворог вбиває нас", - додав Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських дронів: Найбільший НПЗ "Роснєфті" частково зупинив виробництв, – Reuter