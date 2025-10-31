Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года, - Малюк
Украинские бойцы осуществили около 160 успешных поражений российских НПЗ за последние 10 месяцев.
Об этом во время пресс-конференции рассказал глава СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.
Успешные удары Украины
По его словам, за сентябрь и октябрь поражено 20 таких объектов.
"Это шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", - уточнил Малюк.
Последствия ударов по НПЗ РФ
"Это привело к 20% дефициту на внутреннем рынке нефтепродуктов и простою 37% нефтеперерабатывающих мощностей", - рассказал глава СБУ.
"Мы "жалим" именно законные цели. Нефтедобыча, нефтепереработка – это 90% оборонного бюджета России. Это грязные нефть-рубли, за счет которых враг убивает нас", – добавил Малюк.
- Ранее сообщалось, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" остановил первичную переработку нефти после второй за месяц атаки дронов.
- По данным собеседников агентства Reuters, нефтеперерабатывающий завод остановил установку перегонки сырой нефти АВТ-11 мощностью 18,9 тыс. тонн, или около 138,54 тыс. баррелей в сутки. Они уточнили, что еще одна установка – АВТ-9 – уже была остановлена ранее.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Золотий унітаз за $10 млн виставлять на торги в США в листопаді, повідомила газета The Wall Street Journal.
Вага унітазу - 101,2 кілограма. Виріб повністю функціонує.
Я звичайно цьому повірив, і по фронту / кількості обстрілів це дуже помітно.
а чого об'єкти з транзиту **************** нафти ніколи не відмикають від електрики?
хто та які гарантії дав кацапам за транзит нафти нон-стоп?