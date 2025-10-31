РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
363 7

Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года, - Малюк

нпз

Украинские бойцы осуществили около 160 успешных поражений российских НПЗ за последние 10 месяцев.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

Успешные удары Украины

По его словам, за сентябрь и октябрь поражено 20 таких объектов.

"Это шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", - уточнил Малюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уцелевшие российские НПЗ увеличили производство, поэтому удары следует продолжать, – Зеленский

Последствия ударов по НПЗ РФ

"Это привело к 20% дефициту на внутреннем рынке нефтепродуктов и простою 37% нефтеперерабатывающих мощностей", - рассказал глава СБУ.

"Мы "жалим" именно законные цели. Нефтедобыча, нефтепереработка – это 90% оборонного бюджета России. Это грязные нефть-рубли, за счет которых враг убивает нас", – добавил Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов: Крупнейший НПЗ "Роснефти" частично остановил производство, – Reuter

Автор: 

НПЗ (344) СБУ (20566) нефтепродукты (163) Малюк Василий (107) Удары по РФ (626)
31.10.2025 16:03 Ответить
Новина, яка, можливо, зацікавить постачальників "фламінго"

Золотий унітаз за $10 млн виставлять на торги в США в листопаді, повідомила газета The Wall Street Journal.
Вага унітазу - 101,2 кілограма. Виріб повністю функціонує.

31.10.2025 16:05 Ответить
Нафтопереробка це 90% оборонного бюджету, простоює 37% виробничих потужностей, тобто воєнний бюджет росії в цьому році недорахувався 33% надходжень - 4.5 трлн рублів.
Я звичайно цьому повірив, і по фронту / кількості обстрілів це дуже помітно.
31.10.2025 16:05 Ответить
зельоні гниди засирають ефір щоб прикрити здачу Покровська . а головне бійців ЗСУ в котлі
31.10.2025 16:07 Ответить
***** теж про котли говорить. Ти йому віриш?
31.10.2025 16:14 Ответить
а ещё 40% кацапской стратегической авиации, 48% "Панцирей" и один "Орешник" в позапрошлом году. почему после всего орки не сдаются - непонятно
31.10.2025 16:19 Ответить
а коли Україна припинить транзит **************** нафти, за бабки з реалізації якої ********* клєпає ракети та дрони для ударів по Україні?
а чого об'єкти з транзиту **************** нафти ніколи не відмикають від електрики?
хто та які гарантії дав кацапам за транзит нафти нон-стоп?
31.10.2025 16:23 Ответить
 
 