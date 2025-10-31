Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года, - Малюк

Украинские бойцы осуществили около 160 успешных поражений российских НПЗ за последние 10 месяцев.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

Успешные удары Украины

По его словам, за сентябрь и октябрь поражено 20 таких объектов.

"Это шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций", - уточнил Малюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уцелевшие российские НПЗ увеличили производство, поэтому удары следует продолжать, – Зеленский

Последствия ударов по НПЗ РФ

"Это привело к 20% дефициту на внутреннем рынке нефтепродуктов и простою 37% нефтеперерабатывающих мощностей", - рассказал глава СБУ.

"Мы "жалим" именно законные цели. Нефтедобыча, нефтепереработка – это 90% оборонного бюджета России. Это грязные нефть-рубли, за счет которых враг убивает нас", – добавил Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов украинских дронов: Крупнейший НПЗ "Роснефти" частично остановил производство, – Reuter