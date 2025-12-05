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Новости Фото Спецоперация СБУ
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Малюк доложил Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам. ФОТО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о результатах работы спецслужбы по противодействию российским оккупантам и коллаборационистам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Во время совещания они обсудили ключевые направления работы СБУ в противодействии российской агрессии.

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Развитие институтов

"Важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики. Также разрабатываем форматы дальнейшего развития государственных институтов Украины", - добавил Зеленский.

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Зеленский и Малюк провели встречу по работе СБУ
Зеленский и Малюк провели встречу по работе СБУ
Зеленский и Малюк провели встречу по работе СБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (24547) СБУ (20775) Малюк Василий (146)
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Топ комментарии
+18
Як же віддано дивиться в очі зеленському, як пес, тільки пику не лизнув! А може не всі фотки опублікували?
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05.12.2025 19:21 Ответить
+10
******
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05.12.2025 19:20 Ответить
+9
всім набушникам підозри вже висунуті,
ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
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05.12.2025 19:19 Ответить
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всім набушникам підозри вже висунуті,
ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
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05.12.2025 19:19 Ответить
Малюк, кажуть, хоч й голова СБУ - але на ньому війна а на замісникові "кому мать родна"
Генерал Омелеченко звертався після того, як Малюк сидячи у ГЕНПРОКУРАТУРІ ПОРЯД З РИГОГегенпрокурором , лизав МАРОДЕРАТУ перед картонним пртестом... так от. Омельченко до Малюка-"не лізь в брудну політику Василю! Не марайся генерале,ти ж один з кращих моїх учнів!!!"

А от тепер вовка ним миється - про "протидію окупантам та колаборантам"...
До речі , коли щемили справу проти агента НАБУ й його старого батька , малюк свого підпису не поставив ... А от біля генпрокрорвища сів підтримати ...
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05.12.2025 19:57 Ответить
******
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05.12.2025 19:20 Ответить
Тобто про СЗЧ, про фронт і фортифікації вони знову не говорили. А про реформу армії й поготів.
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05.12.2025 20:59 Ответить
Та, ти що? Так і сказав: "Громадянин Зеленський! Ви підете зі мною!"?
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05.12.2025 19:21 Ответить
Як же віддано дивиться в очі зеленському, як пес, тільки пику не лизнув! А може не всі фотки опублікували?
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05.12.2025 19:21 Ответить
Всіх ніколи не публікують, треба вже звикнути.
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05.12.2025 21:01 Ответить
Бо не пику лизнув?
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05.12.2025 21:47 Ответить
А ось тут ви якраз помилились.
І в Зєлі і в Малюка - дуже злі погляди ворогів - які вимушено поки що терплять одного.
Вже мінімум двадцять днів як вони серйозно посварились.
З часом цей конфлікт вилізе на поверхню...
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05.12.2025 23:09 Ответить
наскільки Малюк гарний в бойовій справі настільки і підлабузник.
як ці два в одному тілі там уживаються? - це знає тільки Малюк.
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05.12.2025 19:24 Ответить
головна фішка гебеніїї - КОМПРОМАТ . На ньому вовка висить, на ньому впевнена й Буданов... А Малюк - занадто явно!
Він після проголошення безпідставності внутрішнього розслідування агента рашки Баканова , ще й своїми байцамі обшик у Бєні провів у шкарпетках...заховав його за своїми СБУшними ґратами .Й лиш після року служіння ВО Голови його нею зробили- ГОЛОВОЮ СБУ
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05.12.2025 20:02 Ответить
пройшов з честю усі завдання Єрмака від татарова на іспитатєльнам срокє
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05.12.2025 20:03 Ответить
"павутину" в нього не віднімеш - де гарно там гарно...
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05.12.2025 20:05 Ответить
Це точно доказ , що він ворог рашці але залежний від мародерату . Він хитрий розумний , я вірю в нього - у нього досить плюсів щоб зробити відчайчушний крок вирватися с ЗІЛЬОНОЇ гнилятини.
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05.12.2025 20:15 Ответить
зараз може скажу, шо вам не сподобаєтся,
але якщо шо би свою справу робити треба прогнутися перед масіком якого вибрав народ?
сбушні наїзди на набушників точно йому в копілку не капає....
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05.12.2025 20:34 Ответить
Про себе не забув сказати?
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05.12.2025 19:27 Ответить
це ж треба запрошувати фотографа щоб гарну фотку зробив ))..все задля піару

ну але таке .схоже у малюка мізки ззовні
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05.12.2025 19:31 Ответить
Я как-то не привык видеть Вас Зелю без шляпки без Ермака.
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05.12.2025 19:34 Ответить
результати на лінії фронту.
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05.12.2025 19:37 Ответить
ТО шо "ізвіліни" в малюка чи лички проступили?
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05.12.2025 19:40 Ответить
не дуже по фотографітцький справі але маленьких треба знімати з підлоги, вони тоді ягбе більшенькі!
падай під ноги і знімай..
через тебе переступлять.
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05.12.2025 19:54 Ответить
Яке їхало, таке здибало. Ішак не просто дав "Героя" цьому сраколизу.
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05.12.2025 19:56 Ответить
Жесть у нього обличчя. Начальники ******* таких. З ним Зеленський напевно відчуває себе Енштейном.
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05.12.2025 20:01 Ответить
ага, в нього монументално холуйські фото - нарцисам тупим на радість... Пам"ятаєте, як він на вколішках за шкірку тримав якось мародерного, которого йому Єрмак з Татаровим дозволили розкрити
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05.12.2025 20:19 Ответить
Замазали тебе пан Василь,єрмак і зеленський, своїм "гівном"...
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05.12.2025 20:20 Ответить
Малюк воскрес!
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05.12.2025 20:33 Ответить
зЄльного миють Малюком - скоріше подвигами його соратників по СБУ
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05.12.2025 20:58 Ответить
Ніби просить - Вова, здавайся сам.
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05.12.2025 21:50 Ответить
 
 