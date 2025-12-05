Малюк доложил Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам. ФОТО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о результатах работы спецслужбы по противодействию российским оккупантам и коллаборационистам.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Во время совещания они обсудили ключевые направления работы СБУ в противодействии российской агрессии.

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Развитие институтов

"Важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики. Также разрабатываем форматы дальнейшего развития государственных институтов Украины", - добавил Зеленский.

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