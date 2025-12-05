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Малюк доложил Зеленскому о результатах СБУ в противодействии российским оккупантам и коллаборационистам. ФОТО
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка о результатах работы спецслужбы по противодействию российским оккупантам и коллаборационистам.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили
Во время совещания они обсудили ключевые направления работы СБУ в противодействии российской агрессии.
Развитие институтов
"Важно, что Служба безопасности Украины остается максимально точной в наших дальнобойных операциях и уничтожении российской логистики. Также разрабатываем форматы дальнейшего развития государственных институтов Украины", - добавил Зеленский.
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+18 Погрібний Олександр
показать весь комментарий05.12.2025 19:21 Ответить Ссылка
+10 Віталій (*Slim)
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+9 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.12.2025 19:19 Ответить Ссылка
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ой найнелохніший ви наш, дорогий і місцями любимий воз...
Генерал Омелеченко звертався після того, як Малюк сидячи у ГЕНПРОКУРАТУРІ ПОРЯД З РИГОГегенпрокурором , лизав МАРОДЕРАТУ перед картонним пртестом... так от. Омельченко до Малюка-"не лізь в брудну політику Василю! Не марайся генерале,ти ж один з кращих моїх учнів!!!"
А от тепер вовка ним миється - про "протидію окупантам та колаборантам"...
До речі , коли щемили справу проти агента НАБУ й його старого батька , малюк свого підпису не поставив ... А от біля генпрокрорвища сів підтримати ...
І в Зєлі і в Малюка - дуже злі погляди ворогів - які вимушено поки що терплять одного.
Вже мінімум двадцять днів як вони серйозно посварились.
З часом цей конфлікт вилізе на поверхню...
як ці два в одному тілі там уживаються? - це знає тільки Малюк.
Він після проголошення безпідставності внутрішнього розслідування агента рашки Баканова , ще й своїми байцамі обшик у Бєні провів у шкарпетках...заховав його за своїми СБУшними ґратами .Й лиш після року служіння ВО Голови його нею зробили- ГОЛОВОЮ СБУ
але якщо шо би свою справу робити треба прогнутися перед масіком якого вибрав народ?
сбушні наїзди на набушників точно йому в копілку не капає....
ну але таке .схоже у малюка мізки ззовні
Зелюбез шляпки без Ермака.
падай під ноги і знімай..
через тебе переступлять.