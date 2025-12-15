СБУ вперше підірвала російську субмарину підводними дронами Sub Sea Baby у Новоросійську. ВIДЕО

Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію та влаштувала морську "бавовну" у порту Новоросійська. Уперше в історії підірвано російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" підводними дронами Sub Sea Baby.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі спецоперації

"Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.

На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

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Більше про субмарину

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів США.

З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

Нагадаємо, підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

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