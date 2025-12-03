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СБУ заперечила знищення морського дрона Sea Baby у водах Румунії
Служба безпеки України заявила, що не втрачала жодних морських дронів під час виконання бойових завдань у Чорному морі. Там заперечили попередні повідомлення Румунії про знищення БпЛА Sea Baby.
Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
СБУ заперечила втрату дрона
У відомстві наголосили, що всі морські дрони "Sea Baby" продовжують роботу.
"Усі морські безпілотні апарати СБУ "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у повідомленні.
Також там запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії", а її операції здійснюються у визначених районах і спрямовані виключно на ураження законних цілей Росії.
Що передувало
- 3 грудня Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові водолази Військово-морських сил країни знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца.
- За даними румунського відомства, об'єкт ідентифікували як морський безпілотний апарат типу Sea Baby.
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https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-rosiya-stvorila-vlasni-morski-droni-13079091.html