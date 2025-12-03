СБУ заперечила знищення морського дрона Sea Baby у водах Румунії

Служба безпеки України заявила, що не втрачала жодних морських дронів під час виконання бойових завдань у Чорному морі. Там заперечили попередні повідомлення Румунії про знищення БпЛА Sea Baby.

Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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СБУ заперечила втрату дрона

У відомстві наголосили, що всі морські дрони "Sea Baby" продовжують роботу.

"Усі морські безпілотні апарати СБУ "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у повідомленні.

Також там запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії", а її операції здійснюються у визначених районах і спрямовані виключно на ураження законних цілей Росії.

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Що передувало

3 грудня Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові водолази Військово-морських сил країни знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца.

За даними румунського відомства, об'єкт ідентифікували як морський безпілотний апарат типу Sea Baby.

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