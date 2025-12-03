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Новини Морські дрони України
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СБУ заперечила знищення морського дрона Sea Baby у водах Румунії

СБУ заперечила втрату дрона Sea Baby у водах Румунії

Служба безпеки України заявила, що не втрачала жодних морських дронів під час виконання бойових завдань у Чорному морі. Там заперечили попередні повідомлення Румунії про знищення БпЛА Sea Baby.

Про це пресслужба СБУ повідомила у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

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СБУ заперечила втрату дрона

У відомстві наголосили, що всі морські дрони "Sea Baby" продовжують роботу.

"Усі морські безпілотні апарати СБУ "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у повідомленні.

Також там запевнили, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії", а її операції здійснюються у визначених районах і спрямовані виключно на ураження законних цілей Росії.

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Що передувало

  • 3 грудня Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові водолази Військово-морських сил країни знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца. 
  • За даними румунського відомства, об'єкт ідентифікували як морський безпілотний апарат типу Sea Baby.

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Румунія (1422) СБУ (13962) дрони (8459) морський дрон (89)
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румуни російський знищили.
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03.12.2025 22:06 Відповісти
Так румуни тепер теж- сторона конфлікту?
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03.12.2025 22:12 Відповісти
Мимоволі, бо вони просто не розібрались точно, чий це був дрон.
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03.12.2025 22:50 Відповісти
так ось яка ти ПРАВДА
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03.12.2025 22:10 Відповісти
А хіба не цікаво було румунам вивчити конструкцію цього безпілотника?
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03.12.2025 22:18 Відповісти
колись бригада російських водолазів і спеціалістів теж хотіла вивчити конструкцію українського дрона, який затонув. Зараз вони у першому ряду слухають давидовича.
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03.12.2025 22:52 Відповісти
А це, до речі, міг бути і кацапський дрон. Писали ж, що вони свої власні розробляють:

https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-rosiya-stvorila-vlasni-morski-droni-13079091.html
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03.12.2025 22:50 Відповісти
звісно...а Магомедрасулов продавав коноплі в російський СТАН...
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03.12.2025 23:07 Відповісти
то румуни посоромилися визнати що це був кацапський дрон, який йшов їхніми водами на Одесу ... ну як поляки колись, теж засоромившись, повісили смерть своїх громадян на українську ракету ППО 🤔
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03.12.2025 23:18 Відповісти
 
 