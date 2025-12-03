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Новини Морські дрони України
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ВМС Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон

морський дрон

Військові водолази Військово-морських сил Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, після аналізу дрейфуючого об'єкта військові виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський дрон) .

Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морський дрон, схожий на український Magura V5, виловили біля берегів Туреччини. ФОТО

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Румунія (1422) Чорне море (1705) морський дрон (89)
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Топ коментарі
+18
кацапські дрони збивати бояться, а тут...
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03.12.2025 17:12 Відповісти
+17
Чому не залучили фахівців ЗСУ і не повернули дрон Україні? Трусливі хлопці.
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03.12.2025 17:10 Відповісти
+12
от молодці! яка надскладна військова операція! Добре що без втрат для НАТО!
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03.12.2025 17:11 Відповісти
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Чому не залучили фахівців ЗСУ і не повернули дрон Україні? Трусливі хлопці.
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03.12.2025 17:10 Відповісти
Ну наверное потому что чтобы наши специалисты смогли зайти в территориальные воды Румынии и совершать там какие то работы с военным снаряжением требуется цела куда дипломатических согласований. Плавающий в море предмет - это не совсем то же самое что лежащий в поле. Пока бы пытались связаться, ждали бы - предмет бы куда то плыл, поскольку в море есть и течения, и ветра. Близко подплывать к предмету в котором пол-тонны взрывчатки и непонятен статус взрывателя - дураков нету. Я не удивлюсь что и наши бы точно так же поступили со своим потерявшимся дроном.
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Думаю що українські фахівці розібрались би зі своїм обладнанням.
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03.12.2025 18:17 Відповісти
от молодці! яка надскладна військова операція! Добре що без втрат для НАТО!
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03.12.2025 17:11 Відповісти
кацапські дрони збивати бояться, а тут...
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03.12.2025 17:12 Відповісти
Тепер героїв Румунії отримають за виконання особливо небезпечної операції
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03.12.2025 17:12 Відповісти
В нейтральных водах? Это пиратство.
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03.12.2025 17:12 Відповісти
местные редакторы путают территориальные с нейтральными)))
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03.12.2025 17:33 Відповісти
Нагадаю що ющенко віддав румунам шмат шельфу біля зміїного. А він з нафтою.
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03.12.2025 17:25 Відповісти
Не так !
Так не нагадують !
Нагадайте нам карти морських територій які згідно рішення суду відійшли Румунії і Україні. Також нагадайте нам карти газонафтових покладів в Чорному морі .
А ми вже якось самі накладемо карти на карти і побачимо хто що на яких глибинах і скільки отримав !
Дружня порада - вивчіть матчастину і тоді вже коментуйте.
Там все не так просто.
Наприклад - НЕМАЄ карти нафтогазових покладів в Чорному морі.
Що є ?
Є припущення що там є газ і нафта.
Коли було рішення суду ?
В 2009 ?
І скільки газу і нафти вже добула Румунія на шматі шельфу з нафтою ?
НУЛЬ!!!
А чому ?
То погугліть.
І нам розкажете.
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03.12.2025 18:50 Відповісти
Що саме і як саме знищили ВМС Румунії контрольованою детонацією нам достеменно не відомо. Але фізичні закони збереження дозволяють припустити, що обʼєкт, схожий на знищений ретельно вивчається компетентними установами ВМС дружньої нам Румунії.
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Не віддав а програв міжнародний спір. Шельф з нафтою відійшов румунам а пуста скеля українцям. Зате скільки захвату на ТБ було що острів український а нафта і шельф то таке...
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03.12.2025 17:31 Відповісти
Прочитайте статтю. Валентина Самар, Нафта і газ Чорного моря: що «втратила» Україна?
Розкажете нам потім і про шельф , і про нафту з газом ...
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03.12.2025 23:16 Відповісти
Поляки F-16 піднімали?
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03.12.2025 17:34 Відповісти
Руминяки дурнуваті , збили наш дрон , так як знають,
що ім за це нічого не буде !
А збити кацапський дрон над головами ,
слабо !??
Ідіоти !
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03.12.2025 17:54 Відповісти
От уроди
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03.12.2025 17:55 Відповісти
Якби прикро не було це визнавати, але румуни зробили все правильно. Дрейфуючий дрон- це як дрейфуюча міна....Що ім треба було робити? Вони ж мабуть теж добре пам'ятають як у російському Нворосійську при спробі вивчення та підйому затонулого украінського дрона від вибуху загинула ціла группа російських досвідчених військових водолазів....
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03.12.2025 17:56 Відповісти
Ну і тварини, цей дрон "ждун" чекав на рашистький танкер, щоб потопити, а вони його знешкодили.
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03.12.2025 18:20 Відповісти
Відлити памятник "героям" в бронзі...
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03.12.2025 18:22 Відповісти
 
 