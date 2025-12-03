ВМС Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон

Військові водолази Військово-морських сил Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, після аналізу дрейфуючого об'єкта військові виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський дрон) .

Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.

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