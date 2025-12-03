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ВМС Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон
Військові водолази Військово-морських сил Румунії знищили дрейфуючий український морський дрон приблизно за 36 морських миль на схід від порту Констанца.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після аналізу дрейфуючого об'єкта військові виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський дрон) .
Група реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованої детонації.
Топ коментарі
+18 Tommy Lee
показати весь коментар03.12.2025 17:12 Відповісти Посилання
+17 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар03.12.2025 17:10 Відповісти Посилання
+12 MrStepanovM
показати весь коментар03.12.2025 17:11 Відповісти Посилання
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Так не нагадують !
Нагадайте нам карти морських територій які згідно рішення суду відійшли Румунії і Україні. Також нагадайте нам карти газонафтових покладів в Чорному морі .
А ми вже якось самі накладемо карти на карти і побачимо хто що на яких глибинах і скільки отримав !
Дружня порада - вивчіть матчастину і тоді вже коментуйте.
Там все не так просто.
Наприклад - НЕМАЄ карти нафтогазових покладів в Чорному морі.
Що є ?
Є припущення що там є газ і нафта.
Коли було рішення суду ?
В 2009 ?
І скільки газу і нафти вже добула Румунія на шматі шельфу з нафтою ?
НУЛЬ!!!
А чому ?
То погугліть.
І нам розкажете.
Розкажете нам потім і про шельф , і про нафту з газом ...
що ім за це нічого не буде !
А збити кацапський дрон над головами ,
слабо !??
Ідіоти !