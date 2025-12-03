РУС
ВМС Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон

морской дрон

Военные водолазы Военно-морских сил Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после анализа дрейфующего объекта военные обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby (морской дрон).

Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.

+11
кацапські дрони збивати бояться, а тут...
03.12.2025 17:12 Ответить
+8
Чому не залучили фахівців ЗСУ і не повернули дрон Україні? Трусливі хлопці.
03.12.2025 17:10 Ответить
+6
от молодці! яка надскладна військова операція! Добре що без втрат для НАТО!
03.12.2025 17:11 Ответить
Чому не залучили фахівців ЗСУ і не повернули дрон Україні? Трусливі хлопці.
03.12.2025 17:10 Ответить
Ну наверное потому что чтобы наши специалисты смогли зайти в территориальные воды Румынии и совершать там какие то работы с военным снаряжением требуется цела куда дипломатических согласований. Плавающий в море предмет - это не совсем то же самое что лежащий в поле. Пока бы пытались связаться, ждали бы - предмет бы куда то плыл, поскольку в море есть и течения, и ветра. Близко подплывать к предмету в котором пол-тонны взрывчатки и непонятен статус взрывателя - дураков нету. Я не удивлюсь что и наши бы точно так же поступили со своим потерявшимся дроном.
03.12.2025 17:26 Ответить
Думаю що українські фахівці розібрались би зі своїм обладнанням.
03.12.2025 18:17 Ответить
от молодці! яка надскладна військова операція! Добре що без втрат для НАТО!
03.12.2025 17:11 Ответить
кацапські дрони збивати бояться, а тут...
03.12.2025 17:12 Ответить
Тепер героїв Румунії отримають за виконання особливо небезпечної операції
03.12.2025 17:12 Ответить
В нейтральных водах? Это пиратство.
03.12.2025 17:12 Ответить
местные редакторы путают территориальные с нейтральными)))
03.12.2025 17:33 Ответить
Нагадаю що ющенко віддав румунам шмат шельфу біля зміїного. А він з нафтою.
показать весь комментарий
Не так !
Так не нагадують !
Нагадайте нам карти морських територій які згідно рішення суду відійшли Румунії і Україні. Також нагадайте нам карти газонафтових покладів в Чорному морі .
А ми вже якось самі накладемо карти на карти і побачимо хто що на яких глибинах і скільки отримав !
Дружня порада - вивчіть матчастину і тоді вже коментуйте.
Там все не так просто.
Наприклад - НЕМАЄ карти нафтогазових покладів в Чорному морі.
Що є ?
Є припущення що там є газ і нафта.
Коли було рішення суду ?
В 2009 ?
І скільки газу і нафти вже добула Румунія на шматі шельфу з нафтою ?
НУЛЬ!!!
А чому ?
То погугліть.
І нам розкажете.
03.12.2025 18:50 Ответить
Що саме і як саме знищили ВМС Румунії контрольованою детонацією нам достеменно не відомо. Але фізичні закони збереження дозволяють припустити, що обʼєкт, схожий на знищений ретельно вивчається компетентними установами ВМС дружньої нам Румунії.
показать весь комментарий
Не віддав а програв міжнародний спір. Шельф з нафтою відійшов румунам а пуста скеля українцям. Зате скільки захвату на ТБ було що острів український а нафта і шельф то таке...
показать весь комментарий
Поляки F-16 піднімали?
показать весь комментарий
Руминяки дурнуваті , збили наш дрон , так як знають,
що ім за це нічого не буде !
А збити кацапський дрон над головами ,
слабо !??
Ідіоти !
показать весь комментарий
От уроди
показать весь комментарий
Якби прикро не було це визнавати, але румуни зробили все правильно. Дрейфуючий дрон- це як дрейфуюча міна....Що ім треба було робити? Вони ж мабуть теж добре пам'ятають як у російському Нворосійську при спробі вивчення та підйому затонулого украінського дрона від вибуху загинула ціла группа російських досвідчених військових водолазів....
показать весь комментарий
Ну і тварини, цей дрон "ждун" чекав на рашистький танкер, щоб потопити, а вони його знешкодили.
показать весь комментарий
Відлити памятник "героям" в бронзі...
показать весь комментарий
