ВМС Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон

Военные водолазы Военно-морских сил Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Как отмечается, после анализа дрейфующего объекта военные обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby (морской дрон).

Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.

