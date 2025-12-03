ВМС Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон
Военные водолазы Военно-морских сил Румынии уничтожили дрейфующий украинский морской дрон примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, после анализа дрейфующего объекта военные обнаружили, что это беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby (морской дрон).
Группа реагирования получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта в соответствии с действующими оперативными процедурами, и около 13:00 морской дрон был уничтожен путем контролируемой детонации.
Так не нагадують !
Нагадайте нам карти морських територій які згідно рішення суду відійшли Румунії і Україні. Також нагадайте нам карти газонафтових покладів в Чорному морі .
А ми вже якось самі накладемо карти на карти і побачимо хто що на яких глибинах і скільки отримав !
Дружня порада - вивчіть матчастину і тоді вже коментуйте.
Там все не так просто.
Наприклад - НЕМАЄ карти нафтогазових покладів в Чорному морі.
Що є ?
Є припущення що там є газ і нафта.
Коли було рішення суду ?
В 2009 ?
І скільки газу і нафти вже добула Румунія на шматі шельфу з нафтою ?
НУЛЬ!!!
А чому ?
То погугліть.
І нам розкажете.
що ім за це нічого не буде !
А збити кацапський дрон над головами ,
слабо !??
Ідіоти !