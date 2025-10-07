УКР
Україна створила унікальний надводний дрон-носій для оптоволоконних безпілотників, - Forbes

Індустрія дронів

ГУР показало новий тип морських дрононосців, які використовуються для ударів по цілях у Криму

Україна лідирує у створенні різних типів дронів для виконання специфічних завдань.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається,  що Україна розробила надводний безпілотний корабель, який здатний нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках корпусу. Така система не має аналогів у світі.

Застосування цієї технології підтвердили атаки на порти Туапсе та Новоросійськ, які стали першими випадками запуску оптоволоконних дронів із моря. Ще у грудні минулого року ВМС ЗСУ демонстрували відео, де морські дрони-носії класу "Магура" випускали FPV-дрони з внутрішніх відсіків.

За словами експерта з Корнельського університету Грегорі Фалько, Україна робить ставку на відносно недорогі безпілотні системи, розроблені для ефективного й одноразового застосування, що зумовлено обмеженими людськими ресурсами.

Аналітик у сфері озброєнь Рой Гардінер зазначає, що оптоволоконні FPV-дрони, запущені з морських носіїв, здатні вражати як наземні, так і морські цілі, практично нівелюючи ефективність засобів радіоелектронної боротьби. На його думку, це може змінити динаміку бойових дій у Чорному морі, особливо проти віддалених об’єктів у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО

Семюел Бендетт із Центру нової американської безпеки підкреслив, що Україна вже посідає провідні позиції у світі у сфері розробки безпілотних систем для різних завдань, і цей досвід не має аналогів навіть у провідних військово-промислових країнах.

Оптоволоконні дрони працюють завдяки надтонкому кабелю, що розмотується під час польоту й забезпечує передачу даних без використання радіоканалів — особливо важливо на тлі активного застосування противником систем РЕБ.

Наші хлопці завжди показують світу, що таке ******* війна. Молодці !
07.10.2025 06:53 Відповісти
А мовчки можна було?!!
Зробили, ті кого це стосується знають, а іншим і знати не потрібно. Як? чим? це не важливо - головне результат.
А тут ще курочка в гнізді і яєчко в пи... а вони вже яєшню смажать.
07.10.2025 07:15 Відповісти
Можна було б. Але... З огляду на відкриття можливості продажу зброї та інформації про накопичення нашими певної кількості таких дронів, такі повідомлення роблять рекламу нашим виробникам. Якщо наші виробники почнуть продавати те, що у нас зараз у надмірній кількості, це дасть можливість виробникам не зупиняти виробництво і далі вдосконалювати ті дрони. Тут головне, контролювати об'єми продаж.
07.10.2025 07:27 Відповісти
Не буває надмірної кількості...
07.10.2025 09:48 Відповісти
ну надаж на па-рашу передать , жоб винюхали і влупили куди слід , як уже було не один раз ..
07.10.2025 09:11 Відповісти
Мабуть було б добре, якби наші дрони перед заходом у зону ймовірного виявлення заглиблювались до рівня поверхні води і виринали безпосередньо перед ціллю. Розумію, що це збільшуватиме спротив руху, але, як то кажуть, тихою сапою.
07.10.2025 07:22 Відповісти
Морське фламінго .
07.10.2025 08:09 Відповісти
це краще за фламинго та паляницю??
07.10.2025 08:22 Відповісти
Обов'язково про це треба триндіти
07.10.2025 08:41 Відповісти
 
 