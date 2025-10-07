Україна створила унікальний надводний дрон-носій для оптоволоконних безпілотників, - Forbes

Індустрія дронів

Україна лідирує у створенні різних типів дронів для виконання специфічних завдань.

Зазначається, що Україна розробила надводний безпілотний корабель, який здатний нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках корпусу. Така система не має аналогів у світі.

Застосування цієї технології підтвердили атаки на порти Туапсе та Новоросійськ, які стали першими випадками запуску оптоволоконних дронів із моря. Ще у грудні минулого року ВМС ЗСУ демонстрували відео, де морські дрони-носії класу "Магура" випускали FPV-дрони з внутрішніх відсіків.

За словами експерта з Корнельського університету Грегорі Фалько, Україна робить ставку на відносно недорогі безпілотні системи, розроблені для ефективного й одноразового застосування, що зумовлено обмеженими людськими ресурсами.

Аналітик у сфері озброєнь Рой Гардінер зазначає, що оптоволоконні FPV-дрони, запущені з морських носіїв, здатні вражати як наземні, так і морські цілі, практично нівелюючи ефективність засобів радіоелектронної боротьби. На його думку, це може змінити динаміку бойових дій у Чорному морі, особливо проти віддалених об’єктів у Росії.

Семюел Бендетт із Центру нової американської безпеки підкреслив, що Україна вже посідає провідні позиції у світі у сфері розробки безпілотних систем для різних завдань, і цей досвід не має аналогів навіть у провідних військово-промислових країнах.

Оптоволоконні дрони працюють завдяки надтонкому кабелю, що розмотується під час польоту й забезпечує передачу даних без використання радіоканалів — особливо важливо на тлі активного застосування противником систем РЕБ.