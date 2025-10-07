РУС
Украина создала уникальный надводный дрон-носитель для оптоволоконных беспилотников, - Forbes

ГУР показало новый тип морских дрононосцев, которые используются для ударов по целям в Крыму

Украина лидирует в создании различных типов дронов для выполнения специфических задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes.

Отмечается, что Украина разработала надводный беспилотный корабль, который способен нести несколько оптоволоконных дронов в откидных отсеках корпуса. Такая система не имеет аналогов в мире.

Применение этой технологии подтвердили атаки на порты Туапсе и Новороссийск, которые стали первыми случаями запуска оптоволоконных дронов с моря. Еще в декабре прошлого года ВМС ВСУ демонстрировали видео, где морские дроны-носители класса "Магура" выпускали FPV-дроны из внутренних отсеков.

По словам эксперта из Корнельского университета Грегори Фалько, Украина делает ставку на относительно недорогие беспилотные системы, разработанные для эффективного и одноразового применения, что обусловлено ограниченными человеческими ресурсами.

Аналитик в сфере вооружений Рой Гардинер отмечает, что оптоволоконные FPV-дроны, запущенные с морских носителей, способны поражать как наземные, так и морские цели, практически нивелируя эффективность средств радиоэлектронной борьбы. По его мнению, это может изменить динамику боевых действий в Черном море, особенно против удаленных объектов в России.

Сэмюэл Бендетт из Центра новой американской безопасности подчеркнул, что Украина уже занимает ведущие позиции в мире в сфере разработки беспилотных систем для различных задач, и этот опыт не имеет аналогов даже в ведущих военно-промышленных странах.

Оптоволоконные дроны работают благодаря сверхтонкому кабелю, который разматывается во время полета и обеспечивает передачу данных без использования радиоканалов - особенно важно на фоне активного применения противником систем РЭБ.

