Украина создала уникальный надводный дрон-носитель для оптоволоконных беспилотников, - Forbes
Украина лидирует в создании различных типов дронов для выполнения специфических задач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes.
Отмечается, что Украина разработала надводный беспилотный корабль, который способен нести несколько оптоволоконных дронов в откидных отсеках корпуса. Такая система не имеет аналогов в мире.
Применение этой технологии подтвердили атаки на порты Туапсе и Новороссийск, которые стали первыми случаями запуска оптоволоконных дронов с моря. Еще в декабре прошлого года ВМС ВСУ демонстрировали видео, где морские дроны-носители класса "Магура" выпускали FPV-дроны из внутренних отсеков.
По словам эксперта из Корнельского университета Грегори Фалько, Украина делает ставку на относительно недорогие беспилотные системы, разработанные для эффективного и одноразового применения, что обусловлено ограниченными человеческими ресурсами.
Аналитик в сфере вооружений Рой Гардинер отмечает, что оптоволоконные FPV-дроны, запущенные с морских носителей, способны поражать как наземные, так и морские цели, практически нивелируя эффективность средств радиоэлектронной борьбы. По его мнению, это может изменить динамику боевых действий в Черном море, особенно против удаленных объектов в России.
Сэмюэл Бендетт из Центра новой американской безопасности подчеркнул, что Украина уже занимает ведущие позиции в мире в сфере разработки беспилотных систем для различных задач, и этот опыт не имеет аналогов даже в ведущих военно-промышленных странах.
Оптоволоконные дроны работают благодаря сверхтонкому кабелю, который разматывается во время полета и обеспечивает передачу данных без использования радиоканалов - особенно важно на фоне активного применения противником систем РЭБ.
Зробили, ті кого це стосується знають, а іншим і знати не потрібно. Як? чим? це не важливо - головне результат.
А тут ще курочка в гнізді і яєчко в пи... а вони вже яєшню смажать.