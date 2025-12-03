СБУ опровергла уничтожение морского дрона Sea Baby в водах Румынии

Служба безопасности Украины заявила, что не теряла никаких морских дронов во время выполнения боевых задач в Черном море. Там опровергли предыдущие сообщения Румынии об уничтожении БпЛА Sea Baby.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

СБУ опровергла потерю дрона

В ведомстве подчеркнули, что все морские дроны "Sea Baby" продолжают работу.

"Все морские беспилотные аппараты СБУ "Sea Baby", которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", - говорится в сообщении.

Также там заверили, что "ни одна из беспилотных систем СБУ Sea Baby не заходила в территориальные воды Румынии", а ее операции осуществляются в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных целей России.

Что предшествовало

3 декабря Министерство обороны Румынии сообщило, что военные водолазы Военно-морских сил страны уничтожили дрейфующий украинский морской дрон примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца.

По данным румынского ведомства, объект идентифицировали как морской беспилотный аппарат типа Sea Baby.

