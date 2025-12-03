РУС
Новости Морские дроны Украины
СБУ опровергла уничтожение морского дрона Sea Baby в водах Румынии

СБУ опровергла потерю дрона Sea Baby в водах Румынии

Служба безопасности Украины заявила, что не теряла никаких морских дронов во время выполнения боевых задач в Черном море. Там опровергли предыдущие сообщения Румынии об уничтожении БпЛА Sea Baby.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии Суспильному, передает Цензор.НЕТ.

СБУ опровергла потерю дрона

В ведомстве подчеркнули, что все морские дроны "Sea Baby" продолжают работу.

"Все морские беспилотные аппараты СБУ "Sea Baby", которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", - говорится в сообщении.

Также там заверили, что "ни одна из беспилотных систем СБУ Sea Baby не заходила в территориальные воды Румынии", а ее операции осуществляются в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных целей России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Что предшествовало

  • 3 декабря Министерство обороны Румынии сообщило, что военные водолазы Военно-морских сил страны уничтожили дрейфующий украинский морской дрон примерно в 36 морских милях к востоку от порта Констанца. 
  • По данным румынского ведомства, объект идентифицировали как морской беспилотный аппарат типа Sea Baby.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина создала уникальный надводный дрон-носитель для оптоволоконных беспилотников, - Forbes

Румыния (1214) СБУ (20663) дроны (5637) морской дрон (60)
румуни російський знищили.
показать весь комментарий
03.12.2025 22:06 Ответить
Так румуни тепер теж- сторона конфлікту?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:12 Ответить
Мимоволі, бо вони просто не розібрались точно, чий це був дрон.
показать весь комментарий
03.12.2025 22:50 Ответить
так ось яка ти ПРАВДА
показать весь комментарий
03.12.2025 22:10 Ответить
А хіба не цікаво було румунам вивчити конструкцію цього безпілотника?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:18 Ответить
колись бригада російських водолазів і спеціалістів теж хотіла вивчити конструкцію українського дрона, який затонув. Зараз вони у першому ряду слухають давидовича.
показать весь комментарий
03.12.2025 22:52 Ответить
А це, до речі, міг бути і кацапський дрон. Писали ж, що вони свої власні розробляють:

https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-rosiya-stvorila-vlasni-morski-droni-13079091.html
показать весь комментарий
03.12.2025 22:50 Ответить
звісно...а Магомедрасулов продавав коноплі в російський СТАН...
показать весь комментарий
03.12.2025 23:07 Ответить
то румуни посоромилися визнати що це був кацапський дрон, який йшов їхніми водами на Одесу ... ну як поляки колись, теж засоромившись, повісили смерть своїх громадян на українську ракету ППО 🤔
показать весь комментарий
03.12.2025 23:18 Ответить
 
 