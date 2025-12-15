СБУ впервые взорвала российскую подводную лодку подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске. ВИДЕО

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подорвана российская подводная лодка класса 636.3 "Варшавянка" подводными дронами Sub Sea Baby.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детали спецоперации

"Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", — говорится в сообщении.

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.

Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины в настоящее время может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Напомним, взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

