СБУ впервые взорвала российскую подводную лодку подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске. ВИДЕО
Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подорвана российская подводная лодка класса 636.3 "Варшавянка" подводными дронами Sub Sea Baby.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Детали спецоперации
"Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", — говорится в сообщении.
На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
- Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.
- Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины в настоящее время может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.
Напомним, взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Засекаем, сколько продержится эта "перемоха" в новостной ленте
РакиКраби хвилюються за вечерю....
Між іншим, перед цим, рився у Інтернет. Ніякої інформації не було...
ой дураааки !
.
Апххаха
И вот вмё у вас таг.....
ногизадние лапы не прорисованы.
А с лодкой? Шото берут сомнения шо кто то, с таким разрешением мог вести съемку стоянки боевых кораблей. Всё таки там не проходной двор
Не удержался )
Респект нашим хлопцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Это удар по яйцам ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РАШКИ!!!!
Это сильно!!!!!!
Респект тем, кто это сделал !
Вы неперевершени!
Боги!!!!
Над бухтою гремит
"Прощанье Варшавянки"
Взрывной, горячий хит!!!!
Так одним махом русню лишили човна важливого для боротьби з підводними та надводними кораблями противника, захисту військово-морських баз, ще раз показали, що в Новоросійську більше не сховаєшся і головне для українців - мінус один носій Калібрів, якими системно обстрілюють українські міста.
У вас у всех, вна, реально давно уже не мозг, а какой то сырок, совершенно нет критического мышления.
Грязный сабмарин, ржавый сабмарин!" 👌