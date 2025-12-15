РУС
11 765 100

СБУ впервые взорвала российскую подводную лодку подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске. ВИДЕО

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подорвана российская подводная лодка класса 636.3 "Варшавянка" подводными дронами Sub Sea Baby.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детали спецоперации

"Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", — говорится в сообщении.

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

  • Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США.
  • Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины в настоящее время может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Напомним, взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и подводные лодки из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

+18
Супер! Давно на таке чекав.
15.12.2025 17:14 Ответить
+14
Молодці! Скільки ще там ******** стоїть, чекає на свого бейбіка.
15.12.2025 17:14 Ответить
+10
15.12.2025 17:19 Ответить
Коли це було , не.написали
15.12.2025 17:13 Ответить
Завжди 😁
15.12.2025 17:15 Ответить
Честь і повага технарям СБУ. Вони, як завжди, на висоті.
15.12.2025 17:53 Ответить
Ога, потратили 30 секунд на запрос в сайте с ИИ.
Засекаем, сколько продержится эта "перемоха" в новостной ленте
15.12.2025 18:12 Ответить
у тебя сзади матрёшки из туеса выпадают.
15.12.2025 18:26 Ответить
Гарно. Було б ще гарніше і правильніше коли б і кораблі так само вибухнули майже одночасно. Бо тепер таку можливість параша точно якось заблокує.
15.12.2025 17:54 Ответить
Складно сказати, чи було б це краще. З психологічного боку - так, це б підняло бойовий дух українців. З військового - не все так просто. Коли кораблі кацапії перебувають в порту у оперативній бездіяльності, на їх обслуговування і утримання екіпажу виділяють немалі кошти, що підриває військовий бюджет. Інша справа носії калібрів. Їх треба знищувати за будь-яких обставин.
15.12.2025 18:10 Ответить
Дурни орки, не знают в Мордовии шо можно абсолютно бесплатно могилизировать прямо с улиц, как вна цеЭуропе
15.12.2025 18:15 Ответить
Выбачтэ, йижтэ шо дають
15.12.2025 18:13 Ответить
ну да, будут акваторию порта от моря загораживать под водой металлической сеткой. А если судну надо выйти\зайти, то вудут разгораживать. Длину сетки можете посмотреть на гугл-мап.
15.12.2025 18:31 Ответить
Супер! Давно на таке чекав.
15.12.2025 17:14 Ответить
скільки там екіпаж? Раки Краби хвилюються за вечерю....
15.12.2025 17:18 Ответить
достатньо. Але під час перебування в порту, на борту залишається лише вахтова команда. Решта перебуває на березі - у казармі, чи в гуртожитку...
Між іншим, перед цим, рився у Інтернет. Ніякої інформації не було...
15.12.2025 17:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
15.12.2025 17:49 Ответить
тяжкое , дерни на болота
15.12.2025 17:58 Ответить
рашисти погрожували підводними човнами нашій морській логістиці.

ой дураааки !

.
15.12.2025 17:53 Ответить
Ога, ща как зарядите каждый день взрывать корабли и самолёты ЧФ. Не вставая от компьютера с сайтом ИИ.
15.12.2025 18:01 Ответить
Окацаплений ********, загубись назавжди
15.12.2025 18:17 Ответить
15.12.2025 17:14 Ответить
Молодці! Скільки ще там ******** стоїть, чекає на свого бейбіка.
15.12.2025 17:14 Ответить
Не знаю, но с ИИ могли бы и больше нарисовать, раз взялись фейкоиётить )
15.12.2025 17:50 Ответить
да,да и крейсер москва идет своим ходом и 3 бдк)))и вообще патерь нет))))
15.12.2025 17:52 Ответить
Ну, чювак, в данном то случае, не позорьтесь.... Потом ведь жёсткое похмелье....
15.12.2025 17:56 Ответить
Дірка зараз дуже коричнева 🤣🤣🤣🤣🤣
15.12.2025 17:14 Ответить
Молодці.
15.12.2025 17:15 Ответить
А класний з неї пазл вийшов!
15.12.2025 17:15 Ответить
а може б ти пішов за рюсскім карабльом чувак,щоб перед тобою звітувати?
15.12.2025 17:38 Ответить
Ото гепнуло
15.12.2025 17:17 Ответить
Нейронка - главная вундервафля Украины в наступающем 2026 году
15.12.2025 17:52 Ответить
найух вафел
15.12.2025 18:00 Ответить
Тыхо шша, вон завтра приедет ваш сонцессяйный, пэрэмоху привезёт ну и мобилизацию на 500 тыс. мелким бонусом
Апххаха
15.12.2025 18:04 Ответить
тебе лишнехромосомному не понять , твоя жизнь закончилась сразу после того как тебя схарканули в роддоме . родился мьертвій .
15.12.2025 18:34 Ответить
адмфни, забаньте васб щраднюченка. цей лох досі вірить, схоже , що крейсер москва теж фейк
15.12.2025 18:01 Ответить
Как там боротьбуется из мелко британских островов?
15.12.2025 18:05 Ответить
нормально, допомагаємо бомбити раху і топити її флот Здоровля морячкам москви
15.12.2025 18:22 Ответить
Задрюченко, не маєш бажання послужити матросом на крейсері "Москва"?
15.12.2025 18:39 Ответить
15.12.2025 17:19 Ответить
Колись єнотів запускали. Але котик - теж чудово.
15.12.2025 17:48 Ответить
Цензор легко может разместить нарисованного в ИИ танцующего котика, и все дружно поверят, если приписка будет связана с перемогой над Россией

И вот вмё у вас таг.....
15.12.2025 17:54 Ответить
Йди ти на ХУтір городами.
15.12.2025 18:03 Ответить
А у вас Киев за три дня уже 4-й год...
15.12.2025 18:03 Ответить
малая, давай больше комментариев, выводи цензор в топы)
15.12.2025 18:07 Ответить
Цензор и так в тонах, по фейкомётству и дрочке на них... До сих пор угараю с "аудио-перехватов" жаль закрыли эту палату ))
15.12.2025 18:09 Ответить
Не на кота мы не поведемся. Это бесплатный ИИ. Там ноги задние лапы не прорисованы.
А с лодкой? Шото берут сомнения шо кто то, с таким разрешением мог вести съемку стоянки боевых кораблей. Всё таки там не проходной двор
15.12.2025 18:17 Ответить
Служба Божа України
15.12.2025 17:19 Ответить
а відео тобі шо не доказ
15.12.2025 17:21 Ответить
Я наслаждаюсь комментами, прям бальзам потёк, точнее не.... Гимно потекло по трубам. Всё яростно бросились дрчть на вброс
15.12.2025 17:58 Ответить
Шо, підкацапник, дуже підгорає? )))
15.12.2025 18:03 Ответить
малая не очкуй, лучше пиши побольше комментарией под видосами на цензоре, раскручивай этот ресурс, малыха)
15.12.2025 18:04 Ответить
Та замовкни вже ти в помийній ямі.
15.12.2025 18:05 Ответить
Это точно, давно не заходил в этот отстойник, но пересилил чисто из-за новости с типа уничтоженной в анальных мриях Малюка российской подлодки
Не удержался )
15.12.2025 18:07 Ответить
Задрюченко, замовкни, нарешті!
15.12.2025 18:10 Ответить
на кацапського чмошника словесна діарея напала - так його зачепило
15.12.2025 18:32 Ответить
Для Фоми Невіруючого = Олег Шестакович :

https://www.google.com/search?q=Sub+Sea+Baby+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83&rlz=1C1OKWM_ukUA961UA961&oq=Sub+Sea+Baby+%D1%83+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAMQIRigATIHCAQQIRigAdIBCDIxMjlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
15.12.2025 17:26 Ответить
вот это СУПЕР !!! вот это ДА !!! тримтiть ,суки !!!
15.12.2025 17:24 Ответить
бальзам! Слава ЗСУ!
15.12.2025 17:26 Ответить
Чергова пА-беда московського Гітлера!
15.12.2025 17:26 Ответить
Пречудова новина ,
Респект нашим хлопцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
15.12.2025 17:28 Ответить
Жаль шо не заряжена была.
15.12.2025 17:28 Ответить
Нет слов!!!!!!!
Это удар по яйцам ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РАШКИ!!!!
Это сильно!!!!!!
Респект тем, кто это сделал !
Вы неперевершени!
Боги!!!!
15.12.2025 17:31 Ответить
15.12.2025 17:34 Ответить
Якщо затонув то можна вважати втраченим. В іншому випадку пошкодження залатають.
15.12.2025 17:37 Ответить
Якщо погнуло вал гребного гвинта, то тільки на завод - на север...
15.12.2025 17:44 Ответить
Молодці!!! Це дуже серйозний удар,а головне,який пропагандиський ефект!!
15.12.2025 17:37 Ответить
Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт!
15.12.2025 17:37 Ответить
Залишилися лише надводні засоби пускати калібри, цікаво скільки
15.12.2025 17:38 Ответить
В них було 4 підводні човни. Один раніше вразили, один от зараз, то по ідеї ще два підводні є і п'ять надводних кораблів
15.12.2025 17:47 Ответить
Хто в темі, це вже друга ворожа субмарина пішла до "Москви" на побачення?
15.12.2025 17:47 Ответить
Як тіки трохи посунули Козиря Єрмака....зразу ж виросла ефективність ударів по кацапах,а головне почастішали вдалі удари...
15.12.2025 17:47 Ответить
Вот ана била і нєту... Срєді бєла дня, ето какой то позор.
15.12.2025 17:48 Ответить
Гарна робота👏
15.12.2025 17:52 Ответить
самый главный показатель успешности это горящие жопы биомусора кацапского_)))
15.12.2025 17:53 Ответить
В Новороссийске праздник
Над бухтою гремит
"Прощанье Варшавянки"
Взрывной, горячий хит!!!!
15.12.2025 17:54 Ответить
🚢 Знищена «Варшавянка» мала «контролювати» Чорне море і сама стала уразливою ціллю для українських Sea baby - тобто на гачок дрон попалась не просто «гордість» ЧФ рф, а жирна ціль вартістю ~500 000 000$.

Так одним махом русню лишили човна важливого для боротьби з підводними та надводними кораблями противника, захисту військово-морських баз, ще раз показали, що в Новоросійську більше не сховаєшся і головне для українців - мінус один носій Калібрів, якими системно обстрілюють українські міста.
15.12.2025 17:55 Ответить
15.12.2025 17:57 Ответить
Какой пафос, ради галимейшего вброса .
У вас у всех, вна, реально давно уже не мозг, а какой то сырок, совершенно нет критического мышления.
15.12.2025 18:20 Ответить
Щось не надто вірю. Особливо цікаво як підводний дрон підтримував навігацію.
15.12.2025 17:59 Ответить
Выносная антенна может быть.
15.12.2025 18:27 Ответить
Рубка човна - лівіше кола... Під час підриву, човен дуже сильно здригнувся… З 41 секунди біля човна вода сильно бурлить...
15.12.2025 18:00 Ответить
Розрив очка русні через підрив підводного човна у Новоросійську за 3..2.. а вже почалось
15.12.2025 18:01 Ответить
15.12.2025 18:02 Ответить
"По-до-рвем кацапский сабмарин,
Грязный сабмарин, ржавый сабмарин!" 👌
15.12.2025 18:14 Ответить
Боже, бережи короля. Англійці створюють майбутнє, а українці втіліють формально це майбутьнє.
15.12.2025 18:23 Ответить
15.12.2025 18:24 Ответить
15.12.2025 18:26 Ответить
 
 