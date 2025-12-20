Удар СБУ по субмарине в Новороссийске - беспрецедентная операция, - британская разведка

Британская разведка проанализировала последствия ночного удара СБУ по российской субмарине класса "Варшавянка" в порту Новороссийска, осуществленного беспилотными подводными аппаратами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Удар, нанесенный с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подводной лодке, оставив ее неспособной самостоятельно плавать или выполнять задачи. Эта подводная лодка является платформой, способной нести ракеты "Калибр", которая использовалась для ударов по целям в Украине", – говорится в обзоре.

Подводная лодка РФ до сих пор находится в порту после атаки

Британская разведка сообщает, что по состоянию на 18 декабря пораженная российская подводная лодка все еще находилась в порту.

По данным открытых источников, другие российские корабли покинули военно-морскую базу Новороссийск в качестве меры предосторожности для уменьшения риска потенциальных дальнейших ударов Украины.

"Успешный удар Украины, который прорвал многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в частности в использовании беспилотных систем", – говорится в обзоре.

Там добавляется, что это может "значительно подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России".

Что предшествовало?

Как сообщалось, СБУ впервые взорвала российскую субмарину подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске.

