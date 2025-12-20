РУС
Удар СБУ по субмарине в Новороссийске - беспрецедентная операция, - британская разведка

Разведка Великобритании оценила уникальный удар СБУ по российской подводной лодке

Британская разведка проанализировала последствия ночного удара СБУ по российской субмарине класса "Варшавянка" в порту Новороссийска, осуществленного беспилотными подводными аппаратами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

"Удар, нанесенный с помощью дрона Sub Sea Baby, вероятно, нанес значительный ущерб подводной лодке, оставив ее неспособной самостоятельно плавать или выполнять задачи. Эта подводная лодка является платформой, способной нести ракеты "Калибр", которая использовалась для ударов по целям в Украине", – говорится в обзоре.

Подводная лодка РФ до сих пор находится в порту после атаки

Британская разведка сообщает, что по состоянию на 18 декабря пораженная российская подводная лодка все еще находилась в порту.

По данным открытых источников, другие российские корабли покинули военно-морскую базу Новороссийск в качестве меры предосторожности для уменьшения риска потенциальных дальнейших ударов Украины.

"Успешный удар Украины, который прорвал многоуровневую оборону Новороссийска, наглядно демонстрирует стремительное развитие мастерства и возможностей морских сил Украины, в частности в использовании беспилотных систем", – говорится в обзоре.

Там добавляется, что это может "значительно подорвать уверенность российского военного руководства в мерах защиты Черноморского флота России".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, СБУ впервые взорвала российскую субмарину подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске.

подводная лодка (217) СБУ (20713) Новороссийск (10)
Топ комментарии
+5
"...За даними відкритих джерел, інші російські кораблі залишили військово-морську базу Новоросійськ як запобіжний захід для зменшення ризику потенційних подальших ударів України..." - у відкритому морі довго не походиш, прийдеться повертатися... Але куди?
показать весь комментарий
20.12.2025 14:59 Ответить
+4
Таких операций должно быть десятки в день,бахнули одну подлодку - визжат про это неделю,война идёт настоящая,примитивным пиаром в ней не победить .
показать весь комментарий
20.12.2025 15:02 Ответить
+4
у нас довгі руки
показать весь комментарий
20.12.2025 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
вчіться малята !
показать весь комментарий
20.12.2025 14:57 Ответить
Ех, якби ще влучили...

А так, звісно, молодці.
показать весь комментарий
20.12.2025 14:58 Ответить
Після удару він пішов під воду на метр нижче ватерлінії, як кажуть експерти. Що означає було влучання і з'явилася пробоїна в кормі.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:06 Ответить
На видео было две подлодки. Как можно было добраться до них, и в итоге ударить по пирсу.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:13 Ответить
Якби не влучили, то на відосі, який виклало фсб, був би весь човен, а так - хвіст свідомо не показали. Вибух був такий, що його там взагалі могло відірвати. А це все, вже не ремонтується.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:13 Ответить
Гідроудар ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:17 Ответить
Сухумі. Це ж фактично їхній порт. І далеко від нас.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:01 Ответить
у нас довгі руки
показать весь комментарий
20.12.2025 15:03 Ответить
Дай то Бог.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:11 Ответить
Все вірно і ми дуже пишаємось нашими умільцями, нашими розумниками, які можуть провернути таке проти скаженого ворога.
Але у нас якось дивно уживаються і співіснують ось такі генії і...відвертий шлак, який не спроможний ні подумати, ні навіть ЗАХОТІТИ подумати, як оті 73%, що проголосували за ЗЕ.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:01 Ответить
за нас піаніст думає ,нам хліба не треба роботу давай !
показать весь комментарий
20.12.2025 15:14 Ответить
Может , кто-то за вАс и думает , но это вАши проблемы ...
показать весь комментарий
20.12.2025 15:40 Ответить
Таких операций должно быть десятки в день,бахнули одну подлодку - визжат про это неделю,война идёт настоящая,примитивным пиаром в ней не победить .
показать весь комментарий
20.12.2025 15:02 Ответить
Это слишком нетривиальные операции что бы их десятками проводить. Считай это продукт ручной работы в поштучном производстве.
показать весь комментарий
20.12.2025 15:19 Ответить
Оправдание отсутствия системной и масштабной работы по врагу - путь к проигрышу в войне,то,что умеете делать одноразово должны научиться делать массово - это путь к победе над врагом
показать весь комментарий
20.12.2025 15:39 Ответить
Ох как вы "красиво" ******** лозунгами , а сами не пробовали хоть что-то сделать ? Может , хотя-бы , просто порадоваться тому , что делают другие ?
показать весь комментарий
20.12.2025 15:43 Ответить
Радоваться будем в конце войны,а пока будем давать подсказки тем,кто взялся за дело,но не может довести его до конца,ставить на место адвокатов тех,кто не на своем месте тоже необходимо
показать весь комментарий
20.12.2025 15:56 Ответить
Главное чтобы вместо масштабирования успешного опыта не начали выпускать памятные монеты
показать весь комментарий
20.12.2025 15:05 Ответить
Більше ховатись нема куди , кацапи .
Витягуйте свій хвлот на берег . Може хоч так його залишки врятуєте
показать весь комментарий
20.12.2025 15:29 Ответить
Разве что на дальний восток 😄
показать весь комментарий
20.12.2025 15:35 Ответить
Хм-м-м... треба подумати.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:09 Ответить
 
 