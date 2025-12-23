РУС
СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом субмарины в Новороссийске

Морской самолет-разведчик Ил-38Н

Перед ударом по подводной лодке "Варшавянка" в порту Новороссийск Служба безопасности Украины уничтожила российский морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе Ейск, который мог помешать атаке.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Новые детали спецоперации СБУ в Новороссийске

Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного модернизированного самолета Ил-38Н ("Sea Dragon"), который мог помешать поражению вражеской субмарины.

Отмечается, что операцию провели сотрудники 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ. Самолет поразили дроном с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар СБУ по подлодке в Новороссийске - беспрецедентная операция, - британская разведка

В Черном море у россиян было только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели.

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.

  • Уничтожение Ил-38Н, который был единственным в Черном море способным обнаруживать подводные дроны "Sub Sea Baby", обеспечило успех дальнейшей операции по уничтожению субмарины класса "Варшавянка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражение субмарины "Варшавянка": спутниковые фото причала

Больше об Ил-38

Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов.

Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США.

подводная лодка (218) самолет (3760) СБУ (20721) Удары по РФ (709) Новороссийск (12)
Топ комментарии
+5
то, ось де заробляють генерали сбу?
а, навіщо кажуть, що дружина батрачила на полуниці та прибиранні?
показать весь комментарий
23.12.2025 20:44 Ответить
+4
Пока одни спецы из СБУ - воюют
Другие - под руководством Васеньки - мародерят
Два в одном!!!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 20:44 Ответить
+4
За цим стоїть очільник Полтавського відділення СБУ Семенюк???
🤭😆😂
показать весь комментарий
23.12.2025 20:49 Ответить
Пока одни спецы из СБУ - воюют
Другие - под руководством Васеньки - мародерят
Два в одном!!!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 20:44 Ответить
то, ось де заробляють генерали сбу?
а, навіщо кажуть, що дружина батрачила на полуниці та прибиранні?
показать весь комментарий
23.12.2025 20:44 Ответить
А довідка з італійської податкової є? Чи то клубнічка в іншому сенсі?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:08 Ответить
я не знаю!
так малюк сказав.
а чому італійської?
полуниця в польщі.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:10 Ответить
Так в сусідній публікаціі розповіли про ізбушніка, мамця якого батрачила саме в Італіі, щоб заробити йому на б/в автівку. Я думав Ви про це.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:18 Ответить
неуважно прочитав.
я думав дружина на клубнічкє заробила.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:21 Ответить
За цим стоїть очільник Полтавського відділення СБУ Семенюк???
🤭😆😂
показать весь комментарий
23.12.2025 20:49 Ответить
24/7
показать весь комментарий
23.12.2025 20:56 Ответить
Ну не Кримського ж.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:09 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
23.12.2025 20:52 Ответить
Знищили 38Н.... Ще шість залишилося. Нажаль він не єдиний..як пишуть автори...(((
показать весь комментарий
23.12.2025 21:05 Ответить
На жаль....
показать весь комментарий
23.12.2025 21:19 Ответить
Поки одні працюють на перемогу, інші - влаштовують власне солодке життя. Семенюк не дасть збрехати...
показать весь комментарий
23.12.2025 21:11 Ответить
Мені цього ніколи не розуміти, відтоді як пішли бравурні реляції про перші застосування хімарсов, але: після фєєричного пуску 2-4 ракет ніколи не слідувала атака наземних сил (піхоти та бронетехники) - в диру, пробиту тими хімарсами, або: поки ворог дезорганізований влучним знищенням штабу/складу ***********. Просто пульнули, відзвітували, та живемо далі собі. От зараз: був в цьому районі лише один такий літак, його знищено. Так а в вас що, один-єдиний морський дрон? (був). Чекаєте коли вони літак відновлять, чи з других районів перекинуть? Або ж закінчилися підводні човні? А з чого тоді калібри запускають сьогодні?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:15 Ответить
Та не було там ніякого підрива субмарини. Як то кажуть " пливли,пливли...і на березі всралися". Як так можна було не попасти-х@р його знає. Якийсь саботаж.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:17 Ответить
 
 