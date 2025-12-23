СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом субмарины в Новороссийске

Перед ударом по подводной лодке "Варшавянка" в порту Новороссийск Служба безопасности Украины уничтожила российский морской самолет-разведчик Ил-38Н на авиабазе Ейск, который мог помешать атаке.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Новые детали спецоперации СБУ в Новороссийске

Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного модернизированного самолета Ил-38Н ("Sea Dragon"), который мог помешать поражению вражеской субмарины.

Отмечается, что операцию провели сотрудники 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ. Самолет поразили дроном с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов.

В Черном море у россиян было только одно воздушное судно этого класса, способное обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели.

Для поражения Ил-38Н СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.

Уничтожение Ил-38Н, который был единственным в Черном море способным обнаруживать подводные дроны "Sub Sea Baby", обеспечило успех дальнейшей операции по уничтожению субмарины класса "Варшавянка".

Больше об Ил-38

Это воздушное судно предназначено для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов.

Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов СБУ. Ориентировочная стоимость этого самолета составляет 24 млн долларов США.