РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9726 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 450 16

Оренбургский ГПЗ и нефтяной порт Темрюк атаковали дроны СБУ, - источник. ВИДЕО

Дроны ЦСО "А" СБУ успешно атаковали нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Темрюк

Так, в морском порту Темрюк в Краснодарском крае РФ в результате атаки горят два резервуара с нефтепродуктами.

Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Нефтяной порт Темрюк и ГПЗ в Оренбурге: подробности атаки

Читайте также: СБУ поразила морской самолет-разведчик Ил-38Н перед подрывом субмарины в Новороссийске

Оренбургский ГПЗ

Также СБУ атаковала Оренбургский газоперерабатывающий завод, который является крупнейшим в мире газохимическим комплексом, перерабатывающим 37,5 млрд м³ газа в год.

На предприятии произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода.

В настоящее время работа ГПЗ остановлена.

Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, фиксирует пожары на заводе.

Нефтяной порт Темрюк и ГПЗ в Оренбурге: подробности атаки

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов на Москву: российская ПВО якобы сбила 8 БПЛА

Автор: 

россия (98502) Удары по РФ (711) Краснодарский край (15) Оренбург (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Щось вони атакують і атакують постійно в бензин в них як був так і є... Може треба атакувати елабугу і виробництво калібрів?
показать весь комментарий
25.12.2025 12:12 Ответить
+5
Що **************, наше Свято наближається!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава Героям!
показать весь комментарий
25.12.2025 12:16 Ответить
+2
Ні , малюк до сих пір не просихає від операції павутина 😂
показать весь комментарий
25.12.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось вони атакують і атакують постійно в бензин в них як був так і є... Може треба атакувати елабугу і виробництво калібрів?
показать весь комментарий
25.12.2025 12:12 Ответить
Вам потрібно радником до Малюка...
показать весь комментарий
25.12.2025 12:17 Ответить
Ні , малюк до сих пір не просихає від операції павутина 😂
показать весь комментарий
25.12.2025 12:18 Ответить
хто вони?
тобто,
ви з ними не зтотожнюєтесь?
показать весь комментарий
25.12.2025 12:17 Ответить
мозирський нпз працює на повну
показать весь комментарий
25.12.2025 12:17 Ответить
Мабуть, ГУР про це не знає. Бо, якби знав, на місці мозирського НПЗ було б ароматне попелище.
показать весь комментарий
25.12.2025 12:22 Ответить
Білорусь не наш супротивник
Ляксандр названий папа Володі
показать весь комментарий
25.12.2025 12:25 Ответить
Друг мого ворога - мій ворог.
показать весь комментарий
25.12.2025 12:28 Ответить
я вам більше скажу, що скільки не атакуй, то бензин у них не зникне (для прикладу візьмемо нашу ситуацію весни - літо 2022 року). А ось підняти ціни до ринкових (світових) то це завдання мабуть може бути виконане. Злет цін на ПММ прискорить інфляцію, що вдарить до економіці. Мало хто звертає увагу, що наша компанія по ударів по НПЗ прийшлась на вересень - жовтень місяць, а це активний період агро робіт, де ПММ це 20 % собівартості. Тобто, високі ціни в період активних посівних робіт вже заклали міну під агросектор. Добавляємо сюда відсутність якісного насіння (про проблеми з його закіпівлею вже говорилось відкрито). Якщо будуть не сприятливі погодні умови, то привіт агросектору в 26 році (а в 25 році у них вже пшениця була не рентабельна)
показать весь комментарий
25.12.2025 12:26 Ответить
Они. Не мы атакуем постоянно, а они. Вот бы в Украине образовалось тайное общество по борьбе с замаскированными под людей кацапами.
показать весь комментарий
25.12.2025 12:37 Ответить
А ти що думав раз перднути і все.Працюють системно.
показать весь комментарий
25.12.2025 12:54 Ответить
Що **************, наше Свято наближається!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава Героям!
показать весь комментарий
25.12.2025 12:16 Ответить
Оренбурзький пуховий хлопок...
показать весь комментарий
25.12.2025 12:29 Ответить
цілі для атак тварожнікав вибирає? а чому не атакує заводи по виробництву ракет , шахедів зброї русні, скупченню орків?
показать весь комментарий
25.12.2025 12:30 Ответить
цілі обирає костюмер і гример 95 кварталу
показать весь комментарий
25.12.2025 12:33 Ответить
Не стоит извиняться, в рот вас епём, епали и будем епать...
показать весь комментарий
25.12.2025 12:47 Ответить
 
 