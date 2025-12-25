Оренбургский ГПЗ и нефтяной порт Темрюк атаковали дроны СБУ, - источник. ВИДЕО

Дроны ЦСО "А" СБУ успешно атаковали нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Что известно?

Темрюк

Так, в морском порту Темрюк в Краснодарском крае РФ в результате атаки горят два резервуара с нефтепродуктами.

Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Оренбургский ГПЗ

Также СБУ атаковала Оренбургский газоперерабатывающий завод, который является крупнейшим в мире газохимическим комплексом, перерабатывающим 37,5 млрд м³ газа в год.

На предприятии произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода.

В настоящее время работа ГПЗ остановлена.

Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, фиксирует пожары на заводе.

