Дрони атакували порт Темрюк у РФ: супутники зафіксували пожежу. ФОТО

Супутники зафіксували наслідки атаки дронів на порт Темрюк у Краснодарському краї. РФ. Видно масштабну пожежу на нафтових резервуарах.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки наслідків атаки опублікувало "Радіо Свобода".

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Зокрема на них видно пожежу в порту і дим, який розтягнувся на понад 30 км.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, площа пожежі зросла до 4 тис. кв. м, а на її гасінні задіяно майже 100 осіб і 26 одиниць техніки.





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Що передувало?

У ніч на 25 грудня було уражено інфраструктуру морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Що відомо про порт Темрюк?

Порт Темрюк розташовано у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї.

Є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ.

Влітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що в Темрюкському порту був відкритий термінал для експорту нафти. Видання "Новая Кубань" писало, що звідти "потоки палива відправляються безпосередньо в країни Чорномор'я і Середземномор'я".

Завдяки залізничному і морському сполученню порт пов’язує внутрішні регіони Росії (регіони видобутку, металургії, енергетики) з морськими шляхами та експортом до Чорного/Середземного моря.

З огляду на нинішню війну та санкції, порти як Темрюк мають стратегічне значення для доступу до водних шляхів — але також стають мішенями атак, як видно з останніх подій.

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