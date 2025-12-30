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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ Подмосковье атаковали беспилотники
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В Подмосковье произошел блэкаут: более 100 тыс. россиян без света, продолжается атака БПЛА. ФОТО

На фоне атаки беспилотников вечером 30 декабря в Московской области РФ без электричества остались более 100 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Что известно

Администрация Раменского городского округа сообщила, что на центре питания в Донино якобы сгорела электротехническая шина.

Также без света остались жители подмосковных Жуковского и Литкарина, пишут российские СМИ. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

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В Подмосковье произошел блэкаут

Россия заявляет, что все сбила 

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА на регион. 

  • Минобороны РФ сообщило, что за 4 часа ПВО якобы сбила 109 украинских БПЛА над Россией, включая Москву.

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В Подмосковье произошел блэкаут
В Подмосковье произошел блэкаут

Автор: 

Подмосковье (74) россия (98246) дроны (7588) блэкаут (76) Удары по РФ (1106)
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Топ комментарии
+41
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30.12.2025 20:09 Ответить
+23
Запускати пенопласт по аеродромах мацквабаду, щоб лапті не могли вилетіти бодай куди!
За 10 днів поголовного синячиння - здохнуть ваньки з маньками, або переріжуть друг друга))
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30.12.2025 20:12 Ответить
+22
Хотілось би , щоби світло пропало у кацапів назавжди 🙁
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30.12.2025 20:24 Ответить

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