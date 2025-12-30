В Подмосковье произошел блэкаут: более 100 тыс. россиян без света, продолжается атака БПЛА. ФОТО

На фоне атаки беспилотников вечером 30 декабря в Московской области РФ без электричества остались более 100 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Что известно

Администрация Раменского городского округа сообщила, что на центре питания в Донино якобы сгорела электротехническая шина.

Также без света остались жители подмосковных Жуковского и Литкарина, пишут российские СМИ. Что стало причиной возгорания — неизвестно.

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Россия заявляет, что все сбила

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА на регион.

Минобороны РФ сообщило, что за 4 часа ПВО якобы сбила 109 украинских БПЛА над Россией, включая Москву.

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