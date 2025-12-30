У Підмосков’ї стався блекаут: понад 100 тис. росіян без світла, триває атака БпЛА. ФОТО

На тлі атаки безпілотників увечері 30 грудня у Московській області РФ без електрики залишилися понад 100 000 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно нібито згоріла електротехнічна шина.

Також без світла залишилися жителі підмосковних Жуковського і Литкаріна, пишуть російські медіа. Що стало причиною загоряння — невідомо.

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Росія заявляє, що все збила

До цього мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку БПЛА на регіон.

Міноборони РФ повідомило, що за 4 години ППО нібито збила 109 українських БПЛА над Росією, включаючи Москву.

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