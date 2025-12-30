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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Підмосков’я атакували дрони
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У Підмосков’ї стався блекаут: понад 100 тис. росіян без світла, триває атака БпЛА. ФОТО

На тлі атаки безпілотників увечері 30 грудня у Московській області РФ без електрики залишилися понад 100 000 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Що відомо

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно нібито згоріла електротехнічна шина.

Також без світла залишилися жителі підмосковних Жуковського і Литкаріна, пишуть російські медіа. Що стало причиною загоряння — невідомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї зникло світло: повідомлялося про атаку дронів. ВIДЕО

У Підмосков’ї стався блекаут

Росія заявляє, що все збила 

До цього мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку БПЛА на регіон. 

  • Міноборони РФ повідомило, що за 4 години ППО нібито збила 109 українських БПЛА над Росією, включаючи Москву.

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У Підмосков’ї стався блекаут
У Підмосков’ї стався блекаут

Автор: 

Підмосков’я (59) росія (70808) дрони (8682) блекаут (150) Удари по РФ (1114)
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Топ коментарі
+41
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30.12.2025 20:09 Відповісти
+23
Запускати пенопласт по аеродромах мацквабаду, щоб лапті не могли вилетіти бодай куди!
За 10 днів поголовного синячиння - здохнуть ваньки з маньками, або переріжуть друг друга))
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30.12.2025 20:12 Відповісти
+22
Хотілось би , щоби світло пропало у кацапів назавжди 🙁
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30.12.2025 20:24 Відповісти

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