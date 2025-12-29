3 031 5
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ зупинився після атаки Storm Shadow, - ЗМІ
Новошахтинський нафтопереробний завод, один з найбільших НПЗ на півдні Росії, зупинив роботу через пошкодження обладнання внаслідок атаки України 25 грудня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За повідомленням Генштабу, підрозділи Повітряних Сил ЗС України прицільно вдарили по заводу крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow.
За словами джерел агентства, на підприємстві потужністю 5 млн тонн на рік, розташованому в Ростовській області та одному з найбільших на півдні Росії, зупинилися обидві установки первинної переробки нафти –– АВТ-2,5-1 та АВТ-2,5-2.
Інші атаки на НПЗ РФ
- Новошахтинський НПЗ став шостим заводом, котрий зазнав удару безпілотників у грудні, і другим, який зупинив виробництво.
- 15 грудня через дрони зупинився завод "Славнефть‑Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)", розташований за 250 км від Москви. Він входить до п’ятірки найбільших НПЗ країни.
- У листопаді Збройні сили України не менше 14 разів застосовували дрони для атак на нафтові заводи, перевершивши рекорд серпня, коли під удари потрапили 12 російських НПЗ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль