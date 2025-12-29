Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ зупинився після атаки Storm Shadow, - ЗМІ

Новошахтинський нафтопереробний завод, один з найбільших НПЗ на півдні Росії, зупинив роботу через пошкодження обладнання внаслідок атаки України 25 грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

За повідомленням Генштабу, підрозділи Повітряних Сил ЗС України прицільно вдарили по заводу крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow.

За словами джерел агентства, на підприємстві потужністю 5 млн тонн на рік, розташованому в Ростовській області та одному з найбільших на півдні Росії, зупинилися обидві установки первинної переробки нафти –– АВТ-2,5-1 та АВТ-2,5-2.

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Інші атаки на НПЗ РФ

Новошахтинський НПЗ став шостим заводом, котрий зазнав удару безпілотників у грудні, і другим, який зупинив виробництво.

15 грудня через дрони зупинився завод "Славнефть‑Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)", розташований за 250 км від Москви. Він входить до п’ятірки найбільших НПЗ країни.

У листопаді Збройні сили України не менше 14 разів застосовували дрони для атак на нафтові заводи, перевершивши рекорд серпня, коли під удари потрапили 12 російських НПЗ.

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