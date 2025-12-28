Уражено Сизранський НПЗ у Самарській області РФ та низку важливих об’єктів російських окупантів, - Генштаб

У ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.

Щорічний об’єм переробки цього підприємства становить від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удар по Криму

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині.

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Втрати ворога уточнюються.

Удар по Волгоградській області

Також, за даними Генштабу, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєпереработка" у Волгоградській області рф - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Сили оборони продовжать вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

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