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Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Ростовській області РФ пролунали вибухи. Під ударом дронів опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Про це пише Astra, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Місцеві, які публікують відео та фото атаки, кажуть, що під ударом опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП").

Над містом величезний стовп диму, виникла пожежа.

Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів
Атака дронів на Новошахтинський завод нафтопродуктів

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Що передувало?

  • Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що в ніч на 25 грудня дрони СБУ успішно атакували нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено нафтовий термінал у Краснодарському краї, ворожий склад боєприпасів та місце зберігання і запуску ударних БпЛА, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (1105) росія (70805) Ростовська область РФ (18)
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Топ коментарі
+7
Так, ми красунчики 😁🤙
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25.12.2025 12:39 Відповісти
+7
"По ходу" таки да, красавчики...
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25.12.2025 12:41 Відповісти
+6
Автору відео дякуємо за компліман, з Різдвом вас!
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25.12.2025 12:48 Відповісти

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