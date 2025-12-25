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Дрони атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Ростовській області РФ пролунали вибухи. Під ударом дронів опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів.
Про це пише Astra, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Місцеві, які публікують відео та фото атаки, кажуть, що під ударом опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП").
Над містом величезний стовп диму, виникла пожежа.
Що передувало?
- Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що в ніч на 25 грудня дрони СБУ успішно атакували нафтові резервуари в порту Темрюк і газопереробний завод в Оренбурзі.
Топ коментарі
+7 Artcore
показати весь коментар25.12.2025 12:39 Відповісти Посилання
+7 Luk Viktor
показати весь коментар25.12.2025 12:41 Відповісти Посилання
+6 иван иванов #587179
показати весь коментар25.12.2025 12:48 Відповісти Посилання
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