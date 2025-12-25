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Дроны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ. ВИДЕО+ФОТО
В Ростовской области РФ прогремели взрывы. Под ударом дронов оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Об этом пишет Astra, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Местные жители, которые публикуют видео и фото атаки, говорят, что под ударом оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП").
Над городом огромный столб дыма, возник пожар.
Что предшествовало?
- Источники Цензор.НЕТ сообщили, что в ночь на 25 декабря дроны СБУ успешно атаковали нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.
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+7 Artcore
показать весь комментарий25.12.2025 12:39 Ответить Ссылка
+7 Luk Viktor
показать весь комментарий25.12.2025 12:41 Ответить Ссылка
+6 иван иванов #587179
показать весь комментарий25.12.2025 12:48 Ответить Ссылка
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