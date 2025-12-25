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Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Ростовской области РФ прогремели взрывы. Под ударом дронов оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Об этом пишет Astra, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Местные жители, которые публикуют видео и фото атаки, говорят, что под ударом оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП").

Над городом огромный столб дыма, возник пожар.

Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов

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Что предшествовало?

  • Источники Цензор.НЕТ сообщили, что в ночь на 25 декабря дроны СБУ успешно атаковали нефтяные резервуары в порту Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен нефтяной терминал в Краснодарском крае, вражеский склад боеприпасов и место хранения и запуска ударных БПЛА, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (599) россия (98244) Ростовская область РФ (18)
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Топ комментарии
+7
Так, ми красунчики 😁🤙
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25.12.2025 12:39 Ответить
+7
"По ходу" таки да, красавчики...
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25.12.2025 12:41 Ответить
+6
Автору відео дякуємо за компліман, з Різдвом вас!
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25.12.2025 12:48 Ответить

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