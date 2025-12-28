Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ и ряд важных объектов российских оккупантов, - Генштаб
В ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.
Ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Следует отметить, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Удар по Крыму
Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания беспилотных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтную часть из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу недалеко от Никоноровки и склад хранения БПЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.
Потери врага уточняются.
Удар по Волгоградской области
Также, по данным Генштаба, подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ - поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.
Силы обороны продолжат принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
