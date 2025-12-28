РУС
Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ и ряд важных объектов российских оккупантов, - Генштаб

Сызранский НПЗ

В ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром.

Ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Следует отметить, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удар по Крыму

Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания беспилотных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтную часть из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу недалеко от Никоноровки и склад хранения БПЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

Потери врага уточняются.

Удар по Волгоградской области 

Также, по данным Генштаба, подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ - поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

Силы обороны продолжат принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Генштаб ВС (7430) НПЗ (397) Самара (16)
