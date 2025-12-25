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Storm Shadow атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, - Генштаб ЗСУ
25 грудня Сили оборони України успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що удару було завдано крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow.
"Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються", - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Там додали, що Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ та безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил окупантів.
Підприємство, зокрема, постачає окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний гас.
Загальний обсяг резервуарів заводу становить понад 210 тисяч кубічних метрів.
Що передувало?
- 25 грудня повідомлялось про вибухи у Ростовській області. Жителі заявили, що під атакою Новошахтинський завод нафтопродуктів.
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Там тепло і браконьєрів з НАБУ та САП нема. Двушечку на москву відправили і відлітіли.