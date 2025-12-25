3 067 29
Storm Shadow атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, - Генштаб ВСУ
25 декабря Силы обороны Украины успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.
"Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются", - рассказали в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно вовлечен в обеспечение вооруженных сил оккупантов.
Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин.
Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.
Что предшествовало?
- 25 декабря сообщалось о взрывах в Ростовской области. Жители заявили, что под атакой находится Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Підлога Маккартні
Старый зольдат
botoks
И вот тут вопрос, а как они НГ празднуют? Ведь по их календарю НГ припадает на начало строгого поста. То есть никакого мяса и алкоголя 🤔🥱😁
А пить - так у них будь-який день - "День гранёнава стакана"... Аби було що пить... Вони п"ють і 1 січня - в день народженя Степана Бандери...
Там тепло і браконьєрів з НАБУ та САП нема. Двушечку на москву відправили і відлітіли.
а де обіцяні розвіддані для ударів у глибинУ ряосії ?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c30v3mv951qo
а тобі не обіцяв Томогавки та F-35?
треба макрону подзвонини у 56 раз пуйлу
любе ущімлення прав України в любих угодах буде сприйматися як зрада
з подальшими судовими позовами і посадками.
юрист має це знати.
але на тисячі км літає тільки готівка в кармани їзраїльські