Storm Shadow атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, - Генштаб ВСУ

Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов

25 декабря Силы обороны Украины успешно атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ

Подробности

Отмечается, что удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

"Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются", - рассказали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно вовлечен в обеспечение вооруженных сил оккупантов.

Предприятие, в частности, поставляет оккупационной армии дизельное топливо и авиационный керосин.

Общий объем резервуаров завода составляет более 210 тысяч кубических метров.

Что предшествовало?

Генштаб ВС (7415) россия (98502) Storm Shadow (20) Удары по РФ (711) Ростовская область (3)
