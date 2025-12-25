РУС
РФ осуществила полет ядерных бомбардировщиков Ту-95 над Норвежским морем: НАТО поднимало истребители

бомбардировщик, РФ, Су-24

Россия осуществила дальний полет стратегических бомбардировщиков над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.

По данным издания, российские дальнемагистральные бомбардировщики совершили рождественский полет на большое расстояние, что расценивается как демонстративный сигнал и попытка давления на Запад, в частности на северную часть Великобритании. В ответ НАТО подняло истребители для мониторинга ситуации.

Сообщается, что истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия во время полета. Журналисты предполагают, что такой маршрут мог быть преднамеренной попыткой спровоцировать Запад вблизи условного маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Заявление Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ заявили: "Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов".

Также в российском ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако не уточнили, какие именно воздушные силы НАТО перехватывали самолеты Ту-95МС.

Отмечается, что бомбардировщики этого типа Россия также использует для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

+5
И с каких пор ту95 стал ядерным? То что он способен применять ядерное оружие? Так я вам секрет открою - есть ядерные заряды которые помещаются в рюкзак или в артиллерийский снаряд. А по факту из вышеописанного для нас хорошего только то что ресурс планера у этих самолетов весьма ограничен, и каждый лишний полет увеличивает вероятность что в одни действительно прекрасный момент у этого самолета отвалится крыло или хвост. То есть чем больше они летают где то - тем больше вероятность что во время очередного масс обстрела это летаюшее говно мамонта просто развалится.
25.12.2025 13:11 Ответить
+4
Підняло винищувачі і обісралося, як завжди..не НАТО а жалюгідна контора.
25.12.2025 12:59 Ответить
+2
Хтось з аналітиків "з-за поребрика", але в еміграції (здається, Быть Или, Бабченко, чи Невзоров....; можливо - інші) нещодавно зауважив, що касапи буквально на днях розпочнуть "шатать" владу країн Балтики, зокрема, і Скандінавії... Видать, мали пістави так вважати...
25.12.2025 13:04 Ответить
все правильно. Підняли винищувачі - в разі чого хоч пілоти врятуються
25.12.2025 13:13 Ответить
Там цей Цахкна Харі Крішна казав шо будуть збивать і вбивать
25.12.2025 13:01 Ответить
Так кацапня ж теж хитра, летіли над нейтральними водами. Знаючи, що їх толерасти збивати не будуть.
25.12.2025 13:05 Ответить
ну завтра пролетять над водами Норвегії і відповідь буде аналогічна. Я от не розумію європейців. У них же війна в крові має буть, поразжирались блд, Європа то місце де пролилось максимум крові за всю історію, вони в ДНК має бути. Та дайте уже тим кацапам просратись, але ж ні
25.12.2025 13:07 Ответить
Ті у кого війна в крові зазвичай гинуть у війнах залишаючи не так багато свого ДНК для нації, масово виживає усіляке ухилянство і диванні експерти т.п. чиї нащадки в крові війни не мають і, відповідно ні на що не годні. Так закінчуються усі войовничі народи, мабуть і європейцям час прийшов, перший дзвіночок був ще у французів у 1940.
25.12.2025 13:16 Ответить
«політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів.» Над нейтральными, Карл, над нейтральными! Что нужно сбивать, Карл??
25.12.2025 13:07 Ответить
ТА КАРЛ П"Є І НЕ ЗАКУСЮЄ !!!
25.12.2025 13:21 Ответить
Це від Путіна типу "з Різдвом". РФ - це не люди. І трамп теж скотина бо потакає їм, а іншим пора це зрозуміти
25.12.2025 13:06 Ответить
Старий ******, теліпає своїм обмилком перед країнами НАТО, мабуть погрожує їм зґвалтуванням??? Надивився плівок Епштейна з трампом, от його і пердолить?!?!
25.12.2025 13:08 Ответить
ЧУЮ ЗДОРОВИЙ ГОЛОС , НЕ ЗАСРАНИЙ СОВДЄПОВСЬКИМ ГАМНОМ !!!
25.12.2025 13:19 Ответить
А американские Б-52, это другое, понимаць нада...
25.12.2025 13:27 Ответить
А они эксплуатируются в таком режиме?
25.12.2025 13:42 Ответить
Вони це роблять регулярно, робили і в минулих і позаминулих роках. Це ж саме робить авіація Великобританії,Франції , Норвегії, Швеції, США і так дальше по списку. В нейтральних водах це робити нікому не забороняється !
25.12.2025 13:17 Ответить
хоть не развалились в полете?
25.12.2025 13:18 Ответить
''такій маршрут міг бути навмисною спробою спровокувати Захід поблизу умовного маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.''

*******, немає слів

*******, немає слів
25.12.2025 13:30 Ответить
Норвегія єдина, хто готує до евакуації своє населення, враховуючи наш досвід у війні. Вони реально готуються до війни , навідміну від Німеччини, Британії чи Франції.
25.12.2025 13:35 Ответить
 
 