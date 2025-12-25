РФ осуществила полет ядерных бомбардировщиков Ту-95 над Норвежским морем: НАТО поднимало истребители

Россия осуществила дальний полет стратегических бомбардировщиков над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

По данным издания, российские дальнемагистральные бомбардировщики совершили рождественский полет на большое расстояние, что расценивается как демонстративный сигнал и попытка давления на Запад, в частности на северную часть Великобритании. В ответ НАТО подняло истребители для мониторинга ситуации.

Сообщается, что истребители Су-33 сопровождали бомбардировщики дальнего действия во время полета. Журналисты предполагают, что такой маршрут мог быть преднамеренной попыткой спровоцировать Запад вблизи условного маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

Заявление Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ заявили: "Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов".

Также в российском ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако не уточнили, какие именно воздушные силы НАТО перехватывали самолеты Ту-95МС.

Отмечается, что бомбардировщики этого типа Россия также использует для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

