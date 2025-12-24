РУС
Военное присутствие России в Балтийском море
Балтийское море превращается в поле боя между НАТО и Россией, - The Economist

Балтийское море

Балтийское море превращается в стратегическую арену противостояния между НАТО и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Как сообщается, Польша решила приобрести три шведские подводные лодки A26 компании Saab примерно за $2,8 млрд. Эти 66-метровые суда отличаются высокими возможностями маскировки, наблюдения и оснащены шлюзами для выпуска подводных дронов, датчиков или водолазов.

Как отмечает The Economist, для Польши, как и для других государств Балтийского региона, контроль над подводным пространством и энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой становится приоритетным вопросом национальной безопасности. На морском дне расположены газопроводы Balticconnector и Baltic Pipe, коммуникационные и электрокабели, а также новые морские ветроэлектростанции и терминалы СПГ.

Гибридные атаки РФ в Балтийском море

Несмотря на преимущество НАТО в Балтийском море, Россия располагает ресурсами для проведения гибридных атак: в 2023 году было зафиксировано не менее 11 инцидентов, связанных с подводной инфраструктурой, включая повреждение кабелей и газопроводов. Такие атаки позволяют РФ отрицать свою причастность и проверять реакцию Альянса.

В то же время Балтийское море является сложной средой для мониторинга: мелководное и загроможденное дно, высокий морской трафик и резкие изменения солености затрудняют использование обычных сонаров. A26 и беспилотные подводные аппараты должны восполнить эти пробелы.

Строительство подводных лодок в Польше

Задержки в строительстве подводных лодок оставляют Польшу уязвимой до 2030-х годов. До того времени стране придется усиливать наблюдение и защиту критической инфраструктуры с помощью других средств.

По оценкам аналитиков, ежедневная стоимость ремонта подводного телекоммуникационного кабеля может достигать €24 млн, нефтепровода - €36 млн, газопровода - €75 млн. Поэтому инвестиции в современные подводные лодки являются стратегически целесообразными и экономически обоснованными для Польши и ее союзников.

