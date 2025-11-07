РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7844 посетителя онлайн
Новости Провокации рф над странами Балтии Военное присутствие России в Балтийском море
643 17

Евросоюз должен готовиться к длительной изоляции РФ, - премьер Швеции Кристерссон

Швеция: ЕС должен готовиться к длительной изоляции России

Премьер Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Эстонию подчеркнул, что ЕС должен укреплять экономику и обороноспособность и поддерживать Украину, готовясь к длительной изоляции РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Шведский премьер отметил Эстонию за увеличение расходов на оборону и подтвердил, что Швеция не наивна в отношении России. Он подчеркнул необходимость усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.

"Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и другие страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не закончится этой войной", – заявил премьер-министр Швеции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Балтии готовят планы эвакуации из-за военной угрозы России

Активность РФ в Балтийском море

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в мае 2025 года заявил, что в Балтийском море заметно возросла активность России. Это усиливает напряженность в регионе.

А уже в конце июня два истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.

В сентябре Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский страж" в ответ на рост активности России в Балтийском море.

19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписано письмо о намерениях: Украина и Швеция будут развивать совместные оборонные технологии

Автор: 

россия (97958) Швеция (1059) Эстония (1574) Ульф Кристерссон (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ще рочків 5 поготуйтесь, а потім можете ізолювати. Україна ж нескінченна, потерпить.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:50 Ответить
+3
це все транслюється не для нас,бо на нас ім взагалі похер,ми ресурс для їх безпеки....
показать весь комментарий
07.11.2025 09:53 Ответить
+1
На цензорі транслюють саме для нас.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще рочків 5 поготуйтесь, а потім можете ізолювати. Україна ж нескінченна, потерпить.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:50 Ответить
це все транслюється не для нас,бо на нас ім взагалі похер,ми ресурс для їх безпеки....
показать весь комментарий
07.11.2025 09:53 Ответить
На цензорі транслюють саме для нас.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:53 Ответить
Ставлення до папуасів,якого заслужили.Слава мудрому наріту.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:04 Ответить
Скінченна, але там вже певно все +- прораховано. З ********* технологіями можна все спрогнозувати досить точно.
показать весь комментарий
07.11.2025 09:55 Ответить
Але black swans...
показать весь комментарий
07.11.2025 10:02 Ответить
Блек лебеді - на те й блек. А цифри - це цифри. Он наприклад програш німців став зрозумілий 22.06.1941, а 11.12.1941 то вже 100%. Хоча до того програшу ще було ой як довго. А зараз компутори тим більше все точно прораховують. Так що все там розумні дяді знають, що буде й через 5 років і через 10.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:20 Ответить
Більшість ранніх прогнозів, у тому числі ті, що цитувалися західними джерелами та ґрунтувалися на початкових планах Росії, передбачали дуже швидке падіння Києва - часто в межах 3-5 днів з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Російське керівництво планувало так званий "бліцкриг" і захоплення Києва за 72 години (3 дні).

Багато західних аналітиків і офіційних осіб також вважали, що українські сили не зможуть чинити опір так довго, і прогнозували, що Київ "впаде" протягом декількох днів. Міністр оборони України Олексій Резніков згадував, що на Заході, як і в Кремлі, думали, що Україна швидко розвалиться і "Київ впаде за 72 години".
показать весь комментарий
07.11.2025 10:54 Ответить
Сумніваюся, що та інформація, яку видають нам, співпадає з тою, яка є в усяких шифрованих файлах і папках.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:03 Ответить
Не сумніваюсь, що пораховано. Тільки от нас до відома про їх "строки підготовки" якось не ставлять.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:05 Ответить
А чого б то нас взагалі мали ставити до відома) І так норм йде.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:09 Ответить
У політиці те ж саме:

Комп'ютерний прогноз погоди, заснований на чисельних моделях атмосфери, може бути складений на різні терміни, але його точність з часом знижується:

Найбільш точний прогноз:

На 1-3 дні: Має високу достовірність.

На 3-5 днів: Вважається нормальної якості і йому можна досить сильно довіряти.

Середньостроковий прогноз:

На 5-10 днів (максимум): Це, як правило, верхня межа для отримання досить достовірного прогнозу. Після 7-10 днів точність стрімко падає .

Довгостроковий (сезонний) прогноз:

Може складатися на місяць і навіть на сезон (3-6 місяців), але він надає лише інформацію про загальні тенденції розвитку синоптичних процесів (наприклад, чи буде місяць теплішим/холоднішим або більш/менш вологим за норму), а не про конкретну погоду в певний день.

Ключовий момент: Комп'ютерні моделі можуть робити розрахунки і на більш тривалі терміни (до 10-14 днів або навіть довше), але через хаотичність атмосферних процесів і накопичення похибок у початкових даних, достовірність такого прогнозу зменшується з кожним днем, і планувати важливі події, покладаючись на прогноз довше ніж на 7-10 днів, не варто.
показать весь комментарий
07.11.2025 11:12 Ответить
Київ "за три дні" якими технологіями прогнозовано?
показать весь комментарий
07.11.2025 11:12 Ответить
було б непогано паРашу обнести колючим дротом .. ровом з напалмом

оце ізоляція , а не ці ваші соплі ..росіяни ж люди .. то пуйло почав війну ..

а хто ж гвалтував немовлят в Бучі , дебіли ?
показать весь комментарий
07.11.2025 09:56 Ответить
Що зробив потужний для ізоляції рашки і захисту мудрого наріту?Що зробив нарід корисного з 2019р крім обрання тупого нарка??Дебіли це тупе населення України!
показать весь комментарий
07.11.2025 10:06 Ответить
...а чого з таким жалем?((За бандитами та руцкімі проститутками сумуватимете?
показать весь комментарий
07.11.2025 10:11 Ответить
ЕС вже мае готуватись до війни за виживання.
показать весь комментарий
07.11.2025 10:13 Ответить
 
 