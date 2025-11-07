Евросоюз должен готовиться к длительной изоляции РФ, - премьер Швеции Кристерссон
Премьер Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Эстонию подчеркнул, что ЕС должен укреплять экономику и обороноспособность и поддерживать Украину, готовясь к длительной изоляции РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.
Шведский премьер отметил Эстонию за увеличение расходов на оборону и подтвердил, что Швеция не наивна в отношении России. Он подчеркнул необходимость усиления сдерживания и ограничения действий российского подводного флота в Балтийском море.
"Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и другие страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не закончится этой войной", – заявил премьер-министр Швеции.
Активность РФ в Балтийском море
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в мае 2025 года заявил, что в Балтийском море заметно возросла активность России. Это усиливает напряженность в регионе.
А уже в конце июня два истребителя Eurofighter ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем.
В сентябре Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский страж" в ответ на рост активности России в Балтийском море.
19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.
оце ізоляція , а не ці ваші соплі ..росіяни ж люди .. то пуйло почав війну ..
а хто ж гвалтував немовлят в Бучі , дебіли ?