Подписано письмо о намерениях: Украина и Швеция будут развивать совместные оборонные технологии

Украина и Швеция подписали в Стокгольме Письмо о намерениях по партнерству в сфере оборонных инноваций. Документ расширяет возможности кооперации, инвестиций и технологического взаимодействия между странами в сфере безопасности и обороны.

Подписали письмо о намерениях

"Сегодня в Стокгольме подписал с министром обороны Швеции Полом Йонсоном письмо о намерениях по партнерству в сфере оборонных инноваций", - сообщил он.

Документ открывает новые возможности для привлечения шведских инвестиций и технологий в развитие украинского ОПК.

Также дает толчок для развития новых форматов кооперации и будет способствовать интеграции Украины в европейское инновационно-промышленное пространство.

Помощь Швеции

Также Шмыгаль поблагодарил Швецию за последовательную поддержку с начала войны с российским агрессором. Более 9 млрд долларов помощи от шведского народа получила Украина за этот период. Важно, что помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Швеция анонсировала выделение около 8 млрд долларов в 2026 и 2027 годах на военную поддержку Украины.

Благодарны за присоединение к инициативе PURL. Ценим участие в "датской модели", благодаря которой смогли направить Вооруженным Силам Украины 400 ударных deep-strike.

О чем говорили?

Обсудил с господином Полом Йонсоном развитие воздушных возможностей Украины. Прежде всего – потенциальные поставки Швецией боевых самолетов Gripen.

Предложил рассмотреть возможность совместной разработки зенитно-ракетных перехватчиков и совместного производства радаров.

Отдельное внимание уделили возможностям усиления ПВО Украины. Будем благодарны за предоставление дополнительных ракет для наших систем.

"Спасибо дружественной Швеции за то, что всегда рядом с нами!", - резюмировал Шмыгаль.

