Шведський виробник винищувачів Gripen може збудувати завод в Україні, – FT

Компанія Saab розглядає можливість створити в Україні майданчик для фінальної збірки та випробувань винищувачів Gripen у рамках потенційного контракту на придбання 100-150 таких літаків.

За оцінкою гендиректора компанії Мікаеля Йоганссона, така угода "приблизно вдвічі" збільшить потребу компанії у виробничих потужностях, повідомляє Financial Times.

"Це не так просто під час війни, але було б чудово створити в Україні спроможність принаймні для фінальної збірки і тестів, а можливо й часткового виробництва", – сказав він.

Керівник компанії додав, що Saab паралельно розглядає нарощування можливостей у Бразилії, а також потенційно в Канаді та інших країнах Європи.

"Ключове – фінансова конструкція, що обговорюється на політичному рівні: який тягар візьме на себе Швеція, що можуть поділити інші країни і яку частку забезпечать конфісковані російські активи. Це ще не на 100% визначено", – підсумував Йоганссон.

Президент Володимир Зеленський і прем’єр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня підписали лист про наміри щодо закупівлі Gripen, але джерела фінансування угоди ще невідомі. Серед опцій – залучення частини заморожених активів РФ.

Gripen розглядають як краще пристосований до потреб України: його спроєктовано для протидії Росії, він може злітати й сідати з автошляхів і потребує менш вибагливого обслуговування, ніж американські F-16. Україна вже отримала певну кількість F-16, але шведські машини вважають взаємодоповнюючими.

Контракт став би значним поштовхом для Saab, яка продала 60 новітніх Gripen Швеції, 36 – Бразилії і 4 – Таїланду. Історичний пік виробництва Saab становив близько 18 літаків на рік – нині вона виробляє близько 10.

Раніше повідомлялось, що Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні.

Компанія бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.