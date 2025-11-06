Підписано Лист про наміри: Україна та Швеція розвиватимуть спільні оборонні технології

Україна та Швеція підписали у Стокгольмі Лист про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій. Документ розширює можливості кооперації, інвестицій і технологічної взаємодії між країнами у сфері безпеки та оборони.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Підписали Лист про наміри

"Сьогодні у Стокгольмі підписав з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном Листа про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій", - повідомив він.

Документ відкриває нові можливості для залучення шведських інвестицій і технологій до розвитку українського ОПК.

Також дає поштовх для розвитку нових форматів кооперації та сприятиме інтеграції України в європейський інноваційно-промисловий простір.

Допомога Швеції

Також Шмигаль подякував Швеції за послідовну підтримку від початку війни з російським агресором. Понад 9 млрд доларів допомоги від шведського народу отримала Україна за цей період. Важливо, що допомога триватиме і надалі. Швеція анонсувала виділення близько 8 млрд доларів у 2026 та 2027 роках на військову підтримку України.

Вдячні за долучення до ініціативи PURL. Цінуємо участь у "данській моделі", завдяки якій змогли спрямувати Збройним Силам України 400 ударних deep-strike.

Про що говорили?

Обговорив з паном Полом Йонсоном розвиток повітряних спроможностей України. Перш за все – потенційні поставки Швецією бойових літаків Gripen.

Запропонував розглянути можливість спільної розробки зенітно-ракетних перехоплювачів та спільне виробництво радарів.

Окрему увагу приділили можливостям посилення ППО України. Будемо вдячні за надання додаткових ракет до наших систем.

"Дякую дружній Швеції за те, що завжди поруч з нами!", - резюмував Шмигаль.

