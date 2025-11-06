Підписано Лист про наміри: Україна та Швеція розвиватимуть спільні оборонні технології
Україна та Швеція підписали у Стокгольмі Лист про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій. Документ розширює можливості кооперації, інвестицій і технологічної взаємодії між країнами у сфері безпеки та оборони.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Підписали Лист про наміри
"Сьогодні у Стокгольмі підписав з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном Листа про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій", - повідомив він.
- Документ відкриває нові можливості для залучення шведських інвестицій і технологій до розвитку українського ОПК.
- Також дає поштовх для розвитку нових форматів кооперації та сприятиме інтеграції України в європейський інноваційно-промисловий простір.
Допомога Швеції
Також Шмигаль подякував Швеції за послідовну підтримку від початку війни з російським агресором. Понад 9 млрд доларів допомоги від шведського народу отримала Україна за цей період. Важливо, що допомога триватиме і надалі. Швеція анонсувала виділення близько 8 млрд доларів у 2026 та 2027 роках на військову підтримку України.
Вдячні за долучення до ініціативи PURL. Цінуємо участь у "данській моделі", завдяки якій змогли спрямувати Збройним Силам України 400 ударних deep-strike.
Про що говорили?
- Обговорив з паном Полом Йонсоном розвиток повітряних спроможностей України. Перш за все – потенційні поставки Швецією бойових літаків Gripen.
- Запропонував розглянути можливість спільної розробки зенітно-ракетних перехоплювачів та спільне виробництво радарів.
- Окрему увагу приділили можливостям посилення ППО України. Будемо вдячні за надання додаткових ракет до наших систем.
"Дякую дружній Швеції за те, що завжди поруч з нами!", - резюмував Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль