УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10340 відвідувачів онлайн
Новини Провокації РФ над Балтією Військова присутність РФ в Балтійському морі
1 277 24

Євросоюз має готуватися до тривалої ізоляції РФ, - прем’єр Швеції Крістерссон

Швеція: ЄС має готуватися до тривалої ізоляції Росії

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Естонії наголосив, що ЄС має зміцнювати економіку та обороноздатність і підтримувати Україну, готуючись до довготривалої ізоляції РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Шведський прем'єр відзначив Естонію за збільшення витрат на оборону і підтвердив, що Швеція не наївна щодо Росії. Він підкреслив необхідність посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не завершиться цією війною", – заявив прем'єр-міністр Швеції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії готують плани евакуації через військову загрозу Росії

Активність РФ у Балтійському морі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у травні 2025 року заявив,  що у Балтійському морі помітно збільшилася активність Росії. Це посилює напруженість в регіоні.

А вже наприкінці червня два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.

У вересні Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписано Лист про наміри: Україна та Швеція розвиватимуть спільні оборонні технології

Автор: 

росія (70060) Швеція (1103) Естонія (1830) Крістерссон Ульф (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ще рочків 5 поготуйтесь, а потім можете ізолювати. Україна ж нескінченна, потерпить.
показати весь коментар
07.11.2025 09:50 Відповісти
+4
це все транслюється не для нас,бо на нас ім взагалі похер,ми ресурс для їх безпеки....
показати весь коментар
07.11.2025 09:53 Відповісти
+1
На цензорі транслюють саме для нас.
показати весь коментар
07.11.2025 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще рочків 5 поготуйтесь, а потім можете ізолювати. Україна ж нескінченна, потерпить.
показати весь коментар
07.11.2025 09:50 Відповісти
це все транслюється не для нас,бо на нас ім взагалі похер,ми ресурс для їх безпеки....
показати весь коментар
07.11.2025 09:53 Відповісти
На цензорі транслюють саме для нас.
показати весь коментар
07.11.2025 09:53 Відповісти
Скінченна, але там вже певно все +- прораховано. З ********* технологіями можна все спрогнозувати досить точно.
показати весь коментар
07.11.2025 09:55 Відповісти
Але black swans...
показати весь коментар
07.11.2025 10:02 Відповісти
Блек лебеді - на те й блек. А цифри - це цифри. Он наприклад програш німців став зрозумілий 22.06.1941, а 11.12.1941 то вже 100%. Хоча до того програшу ще було ой як довго. А зараз компутори тим більше все точно прораховують. Так що все там розумні дяді знають, що буде й через 5 років і через 10.
показати весь коментар
07.11.2025 10:20 Відповісти
Більшість ранніх прогнозів, у тому числі ті, що цитувалися західними джерелами та ґрунтувалися на початкових планах Росії, передбачали дуже швидке падіння Києва - часто в межах 3-5 днів з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Російське керівництво планувало так званий "бліцкриг" і захоплення Києва за 72 години (3 дні).

Багато західних аналітиків і офіційних осіб також вважали, що українські сили не зможуть чинити опір так довго, і прогнозували, що Київ "впаде" протягом декількох днів. Міністр оборони України Олексій Резніков згадував, що на Заході, як і в Кремлі, думали, що Україна швидко розвалиться і "Київ впаде за 72 години".
показати весь коментар
07.11.2025 10:54 Відповісти
Сумніваюся, що та інформація, яку видають нам, співпадає з тою, яка є в усяких шифрованих файлах і папках.
показати весь коментар
07.11.2025 11:03 Відповісти
Не сумніваюсь, що пораховано. Тільки от нас до відома про їх "строки підготовки" якось не ставлять.
показати весь коментар
07.11.2025 10:05 Відповісти
А чого б то нас взагалі мали ставити до відома) І так норм йде.
показати весь коментар
07.11.2025 10:09 Відповісти
У політиці те ж саме:

Комп'ютерний прогноз погоди, заснований на чисельних моделях атмосфери, може бути складений на різні терміни, але його точність з часом знижується:

Найбільш точний прогноз:

На 1-3 дні: Має високу достовірність.

На 3-5 днів: Вважається нормальної якості і йому можна досить сильно довіряти.

Середньостроковий прогноз:

На 5-10 днів (максимум): Це, як правило, верхня межа для отримання досить достовірного прогнозу. Після 7-10 днів точність стрімко падає .

Довгостроковий (сезонний) прогноз:

Може складатися на місяць і навіть на сезон (3-6 місяців), але він надає лише інформацію про загальні тенденції розвитку синоптичних процесів (наприклад, чи буде місяць теплішим/холоднішим або більш/менш вологим за норму), а не про конкретну погоду в певний день.

Ключовий момент: Комп'ютерні моделі можуть робити розрахунки і на більш тривалі терміни (до 10-14 днів або навіть довше), але через хаотичність атмосферних процесів і накопичення похибок у початкових даних, достовірність такого прогнозу зменшується з кожним днем, і планувати важливі події, покладаючись на прогноз довше ніж на 7-10 днів, не варто.
показати весь коментар
07.11.2025 11:12 Відповісти
Погода - це річ хаотична, а от наприклад те що СРСР мав нафти в 3 рази більше, ніж весь Третій Рейх, і воював тільки на один фронт - це конкретні цифри. Так і зараз - все враховується, просто ми не все знаємо. Ну от є кількість нафти, заліза, людей і так далі - це ж конкретика.
показати весь коментар
07.11.2025 11:45 Відповісти
Все вирішують люди, а там та ж сама погода у голові.
показати весь коментар
07.11.2025 12:16 Відповісти
Ми не знаємо, що ті люди собі вирішують. Мені подобається приклад того ж Рузвельта, який завзято брехав виборцям, що у війну не вступить, бо тоді американці в основному її й близько не хотіли, а сам знав, що треба готуватися. Ось вам і прорахунок наперед.
показати весь коментар
07.11.2025 12:31 Відповісти
А є ще й такий жах:

🤔 Квантова психологія

Квантова психологія - це міждисциплінарний напрямок, який прагне застосувати принципи та концепції квантової механіки для пояснення процесів свідомості, сприйняття, суджень, прийняття рішень та поведінки людини.

⚛️ Основні ідеї

Свідомість і квантові явища: Прихильники цієї концепції припускають, що класичні фізичні закони та нейронні зв'язки самі по собі не можуть повністю пояснити свідомість. Натомість, вони гіпотетично залучають квантово-механічні явища, такі як суперпозиція та квантова заплутаність (нелокальність).

Суперпозиція: В квантовій фізиці частинка може існувати в декількох станах одночасно, доки її не спостерігають. У квантовій психології це застосовується до розуму, припускаючи, що наші думки, емоції та сприйняття можуть існувати в множинних станах (можливостях) одночасно, і лише акт свідомого спостереження "колапсує" їх у конкретну реальність.

Вплив Спостерігача: На основі ідеї про те, що акт спостереження "колапсує" хвильову функцію в квантовій фізиці, деякі теорії квантової психології стверджують, що свідомість спостерігача впливає на формування його власної реальності.

Неакадемічний статус: Важливо зазначити, що квантова психологія (або "квантова свідомість") є неакадемічним або маргінальним напрямком. Вона часто критикується науковою спільнотою за відсутність емпіричних доказів і буквальне або метафоричне застосування принципів квантової фізики до макроскопічних психологічних явищ, для яких немає наукового обґрунтування.

Квантова психологія пропонує альтернативний погляд на природу свідомості та взаємозв'язок між розумом та реальністю, часто зосереджуючись на внутрішній силі людини для зміни свого сприйняття
показати весь коментар
07.11.2025 12:36 Відповісти
Навіть не робитиму розумний вигляд, ніби щось зрозумів)
показати весь коментар
07.11.2025 12:45 Відповісти
Ти не один...
показати весь коментар
07.11.2025 14:13 Відповісти
Київ "за три дні" якими технологіями прогнозовано?
показати весь коментар
07.11.2025 11:12 Відповісти
Явно відсталими, раз так спрогнозували)
показати весь коментар
07.11.2025 11:47 Відповісти
...а чого з таким жалем?((За бандитами та руцкімі проститутками сумуватимете?
показати весь коментар
07.11.2025 10:11 Відповісти
ЕС вже мае готуватись до війни за виживання.
показати весь коментар
07.11.2025 10:13 Відповісти
 
 