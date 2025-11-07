Євросоюз має готуватися до тривалої ізоляції РФ, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Естонії наголосив, що ЄС має зміцнювати економіку та обороноздатність і підтримувати Україну, готуючись до довготривалої ізоляції РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Шведський прем'єр відзначив Естонію за збільшення витрат на оборону і підтвердив, що Швеція не наївна щодо Росії. Він підкреслив необхідність посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не завершиться цією війною", – заявив прем'єр-міністр Швеції.

Активність РФ у Балтійському морі

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у травні 2025 року заявив, що у Балтійському морі помітно збільшилася активність Росії. Це посилює напруженість в регіоні.

А вже наприкінці червня два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.

У вересні Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

