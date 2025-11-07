Євросоюз має готуватися до тривалої ізоляції РФ, - прем’єр Швеції Крістерссон
Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту до Естонії наголосив, що ЄС має зміцнювати економіку та обороноздатність і підтримувати Україну, готуючись до довготривалої ізоляції РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ERR.
Шведський прем'єр відзначив Естонію за збільшення витрат на оборону і підтвердив, що Швеція не наївна щодо Росії. Він підкреслив необхідність посилення стримування і обмеження дій російського підводного флоту в Балтійському морі.
"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не завершиться цією війною", – заявив прем'єр-міністр Швеції.
Активність РФ у Балтійському морі
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у травні 2025 року заявив, що у Балтійському морі помітно збільшилася активність Росії. Це посилює напруженість в регіоні.
А вже наприкінці червня два винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М над Балтійським морем.
У вересні Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.
19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.
Російське керівництво планувало так званий "бліцкриг" і захоплення Києва за 72 години (3 дні).
Багато західних аналітиків і офіційних осіб також вважали, що українські сили не зможуть чинити опір так довго, і прогнозували, що Київ "впаде" протягом декількох днів. Міністр оборони України Олексій Резніков згадував, що на Заході, як і в Кремлі, думали, що Україна швидко розвалиться і "Київ впаде за 72 години".
Комп'ютерний прогноз погоди, заснований на чисельних моделях атмосфери, може бути складений на різні терміни, але його точність з часом знижується:
Найбільш точний прогноз:
На 1-3 дні: Має високу достовірність.
На 3-5 днів: Вважається нормальної якості і йому можна досить сильно довіряти.
Середньостроковий прогноз:
На 5-10 днів (максимум): Це, як правило, верхня межа для отримання досить достовірного прогнозу. Після 7-10 днів точність стрімко падає .
Довгостроковий (сезонний) прогноз:
Може складатися на місяць і навіть на сезон (3-6 місяців), але він надає лише інформацію про загальні тенденції розвитку синоптичних процесів (наприклад, чи буде місяць теплішим/холоднішим або більш/менш вологим за норму), а не про конкретну погоду в певний день.
Ключовий момент: Комп'ютерні моделі можуть робити розрахунки і на більш тривалі терміни (до 10-14 днів або навіть довше), але через хаотичність атмосферних процесів і накопичення похибок у початкових даних, достовірність такого прогнозу зменшується з кожним днем, і планувати важливі події, покладаючись на прогноз довше ніж на 7-10 днів, не варто.
🤔 Квантова психологія
Квантова психологія - це міждисциплінарний напрямок, який прагне застосувати принципи та концепції квантової механіки для пояснення процесів свідомості, сприйняття, суджень, прийняття рішень та поведінки людини.
⚛️ Основні ідеї
Свідомість і квантові явища: Прихильники цієї концепції припускають, що класичні фізичні закони та нейронні зв'язки самі по собі не можуть повністю пояснити свідомість. Натомість, вони гіпотетично залучають квантово-механічні явища, такі як суперпозиція та квантова заплутаність (нелокальність).
Суперпозиція: В квантовій фізиці частинка може існувати в декількох станах одночасно, доки її не спостерігають. У квантовій психології це застосовується до розуму, припускаючи, що наші думки, емоції та сприйняття можуть існувати в множинних станах (можливостях) одночасно, і лише акт свідомого спостереження "колапсує" їх у конкретну реальність.
Вплив Спостерігача: На основі ідеї про те, що акт спостереження "колапсує" хвильову функцію в квантовій фізиці, деякі теорії квантової психології стверджують, що свідомість спостерігача впливає на формування його власної реальності.
Неакадемічний статус: Важливо зазначити, що квантова психологія (або "квантова свідомість") є неакадемічним або маргінальним напрямком. Вона часто критикується науковою спільнотою за відсутність емпіричних доказів і буквальне або метафоричне застосування принципів квантової фізики до макроскопічних психологічних явищ, для яких немає наукового обґрунтування.
Квантова психологія пропонує альтернативний погляд на природу свідомості та взаємозв'язок між розумом та реальністю, часто зосереджуючись на внутрішній силі людини для зміни свого сприйняття