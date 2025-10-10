Країни Балтії готують плани евакуації через військову загрозу Росії

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і можливої евакуації населення через зростання військових витрат Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни Балтії стурбовані величезними військовими витратами Росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Тому розробляють плани дій на випадок імовірної евакуації сотень тисяч людей у разі нарощування сил або нападу російських військ.

Естонія, Латвія та Литва постійно нагадують партнерам по НАТО про загрозу можливої російської агресії, звертаючи увагу на кібератаки, кампанії з дезінформації, а також нещодавні випадки вторгнень російських літаків та безпілотників у їхній повітряний простір.

Москва запевняє, що не планує нападати на Альянс. Водночас країни Балтії, маючи історичний досвід анексії Радянським Союзом у часи Другої світової війни, значно збільшили свої оборонні витрати після повномасштабного вторгнення РФ в Україну - навіть попри те, що Росія неодноразово заперечувала подібні наміри.

"Загрози можуть бути різними", - заявив керівник пожежної служби Литви Ренатас Пожела.

Та додав, що можливо це буде могутня армія вздовж кордонів Балтії, яка намагатиметься захопити всі три країни за три дні або тиждень.

Сценарії, які обговорюють у країнах Балтії та за їхніми межами, охоплюють широкий спектр можливих загроз: від саботажу транспортних і комунікаційних мереж до масових заворушень серед російськомовних меншин, організованих потоків мігрантів чи поширення дезінформації, здатної спровокувати паніку та масові втечі.

Литовська влада вже активно готується до потенційних кризових ситуацій. Під час навчань у Вільнюсі відпрацьовували евакуацію сотні осіб, однак у реальних планах ідеться про сотні тисяч. Особливу увагу приділяють мешканцям, які проживають у межах 40 км від кордону з РФ чи Білоруссю — це близько 400 тисяч людей. У Каунасі готуються до розміщення до 300 тисяч осіб у школах, університетах, церквах та на спортивних аренах. У Вільнюсі вже визначено місця збору, маршрути евакуації, склади із запасами та транспорт.

При цьому пріоритет у надзвичайній ситуації матиме пересування військової техніки через стратегічно важливий Сувалкський коридор — єдиний сухопутний шлях сполучення Балтії з Польщею. За аналогічними планами, Естонія передбачає переселення близько 10% свого населення, а Латвія — до третини громадян.

Як зазначив міністр нацбезпеки Литви, ці заходи є сигналом для суспільства: країни регіону демонструють готовність діяти на випередження та протистояти потенційним кризам.

