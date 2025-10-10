Страны Балтии готовят планы эвакуации из-за военной угрозы России

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и возможной эвакуации населения из-за роста военных расходов России.

Отмечается, что страны Балтии обеспокоены огромными военными расходами России с момента вторжения в Украину в 2022 году. Поэтому разрабатывают планы действий на случай вероятной эвакуации сотен тысяч людей в случае наращивания сил или нападения российских войск.

Эстония, Латвия и Литва постоянно напоминают партнерам по НАТО об угрозе возможной российской агрессии, обращая внимание на кибератаки, кампании по дезинформации, а также недавние случаи вторжений российских самолетов и беспилотников в их воздушное пространство.

Москва уверяет, что не планирует нападать на Альянс. В то же время страны Балтии, имея исторический опыт аннексии Советским Союзом во времена Второй мировой войны, значительно увеличили свои оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину - даже несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала подобные намерения.

"Угрозы могут быть разными", - заявил руководитель пожарной службы Литвы Ренатас Пожела.

И добавил, что возможно это будет мощная армия вдоль границ Балтии, которая будет пытаться захватить все три страны за три дня или неделю.

Сценарии, которые обсуждают в странах Балтии и за их пределами, охватывают широкий спектр возможных угроз: от саботажа транспортных и коммуникационных сетей до массовых беспорядков среди русскоязычных меньшинств, организованных потоков мигрантов или распространения дезинформации, способной спровоцировать панику и массовые бегства.

Литовские власти уже активно готовятся к потенциальным кризисным ситуациям. Во время учений в Вильнюсе отрабатывали эвакуацию сотни человек, однако в реальных планах речь идет о сотнях тысяч. Особое внимание уделяют жителям, проживающим в пределах 40 км от границы с РФ или Беларусью - это около 400 тысяч человек. В Каунасе готовятся к размещению до 300 тысяч человек в школах, университетах, церквях и на спортивных аренах. В Вильнюсе уже определены места сбора, маршруты эвакуации, склады с запасами и транспорт.

При этом приоритет в чрезвычайной ситуации будет иметь передвижение военной техники через стратегически важный Сувалкский коридор - единственный сухопутный путь сообщения Балтии с Польшей. По аналогичным планам, Эстония предусматривает переселение около 10% своего населения, а Латвия - до трети граждан.

Как отметил министр нацбезопасности Литвы, эти меры являются сигналом для общества: страны региона демонстрируют готовность действовать на опережение и противостоять потенциальным кризисам.

