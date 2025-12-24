Балтійське море перетворюється на поле бою між НАТО та Росією, - The Economist
Балтійське море перетворюється на стратегічну арену протистояння між НАТО та Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.
Як повідомляється, Польща вирішила придбати три шведські підводні човни A26 компанії Saab за приблизно $2,8 млрд. Ці 66-метрові судна відзначаються високими можливостями маскування, спостереження та оснащені шлюзами для випуску підводних дронів, датчиків або водолазів.
Як зазначає The Economist, для Польщі, як і для інших держав Балтійського регіону, контроль за підводним простором та енергетичною й телекомунікаційною інфраструктурою стає пріоритетним питанням національної безпеки. На морському дні розташовані газопроводи Balticconnector та Baltic Pipe, комунікаційні та електрокабелі, а також нові морські вітроелектростанції й термінали СПГ.
Гібридні атаки РФ у Балтійському морі
Незважаючи на перевагу НАТО в Балтійському морі, Росія має ресурси для проведення гібридних атак: у 2023 році було зафіксовано щонайменше 11 інцидентів, пов’язаних із підводною інфраструктурою, включно з пошкодженням кабелів і газопроводів. Такі атаки дозволяють РФ заперечувати свою причетність та перевіряти реакцію Альянсу.
Водночас Балтійське море є складним середовищем для моніторингу: мілководне й захаращене дно, високий морський трафік і різкі зміни солоності ускладнюють використання звичайних сонарів. A26 та безпілотні підводні апарати мають заповнити ці прогалини.
Будівництво підводних човнів в Польщі
Затримки у будівництві підводних човнів залишають Польщу вразливою до 2030-х років. До того часу країні доведеться посилювати спостереження та захист критичної інфраструктури за допомогою інших засобів.
За оцінками аналітиків, щоденна вартість ремонту підводного телекомунікаційного кабелю може сягати €24 млн, нафтопроводу - €36 млн, газопроводу - €75 млн. Тому інвестиції у сучасні підводні човни є стратегічно доцільними та економічно обґрунтованими для Польщі та її союзників.
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