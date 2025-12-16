Швеція зафіксувала присутність російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтійському морі, - ЗМІ

Шведські ВМС повідомили про фіксацію озброєних осіб у військовій формі на борту танкерів, що транспортують російську нафту та перебувають під санкціями.

Про це інформує SVT Nyheter, передає Цензор.НЕТ.

За даними шведської сторони, російський флот дедалі активніше здійснює спостереження та супровід таких суден у Балтійському морі й Фінській затоці. Присутність кораблів Балтійського флоту РФ, за оцінкою військових, стала більш постійною та охоплює значну частину регіону.

Начальник операційного відділу ВМС Швеції Марко Петкович підтвердив, що інформацію про перебування озброєних військових на танкерах було перевірено. Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить прямої загрози безпеці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 40 суден "тіньового флоту" РФ потраплять під санкції Євросоюзу, - Каллас

"Немає потреби хвилюватися з цього приводу, але ми хочемо розповісти вам про те, що відбувається на морі", - заявив Петкович.

Зі свого боку заступник начальника операційного відділу Берегової охорони Швеції Даніель Стенлінг наголосив, що "тіньовий флот" має стратегічне значення для Росії, у зв’язку з чим Москва вживає додаткових заходів безпеки для його охорони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільший санкційний пакет: Україна запровадила санкції проти майже 700 суден "тіньового флоту" РФ

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі під санкції потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, але необхідно санкціонувати ще 340 суден, з яких 65 - ключові.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.

У Євросоюзі анонсували запровадження санкцій проти ще 40 суден російського "тіньового флоту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміна підходу: ЄС запроваджуватиме санкції проти "тіньового флоту" РФ поза пакетами, - DW