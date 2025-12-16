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Новини Тіньовий флот Росії
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Швеція зафіксувала присутність російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтійському морі, - ЗМІ

тіньовий флот

Шведські ВМС повідомили про фіксацію озброєних осіб у військовій формі на борту танкерів, що транспортують російську нафту та перебувають під санкціями.

Про це інформує SVT Nyheter, передає Цензор.НЕТ.

За даними шведської сторони, російський флот дедалі активніше здійснює спостереження та супровід таких суден у Балтійському морі й Фінській затоці. Присутність кораблів Балтійського флоту РФ, за оцінкою військових, стала більш постійною та охоплює значну частину регіону.

Начальник операційного відділу ВМС Швеції Марко Петкович підтвердив, що інформацію про перебування озброєних військових на танкерах було перевірено. Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить прямої загрози безпеці.

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"Немає потреби хвилюватися з цього приводу, але ми хочемо розповісти вам про те, що відбувається на морі", - заявив Петкович.

Зі свого боку заступник начальника операційного відділу Берегової охорони Швеції Даніель Стенлінг наголосив, що "тіньовий флот" має стратегічне значення для Росії, у зв’язку з чим Москва вживає додаткових заходів безпеки для його охорони.

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армія рф (21385) флот (496) Швеція (1128) Балтійське море (52)
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Топ коментарі
+18
спостерігайте надалі...головне щоб не біло ескалаціїї
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16.12.2025 13:20 Відповісти
+8
На цивільних суднах військових не має бути. Це терористи. Топити без жалю.
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16.12.2025 13:23 Відповісти
+7
Тобто це вже даже не тіньовий цивільний флот, а пірати. Тобто законна військова ціль
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16.12.2025 13:45 Відповісти

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