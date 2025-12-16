Швеция зафиксировала присутствие российских военных на танкерах "теневого флота" в Балтийском море, - СМИ

Шведские ВМС сообщили о фиксации вооруженных лиц в военной форме на борту танкеров, транспортирующих российскую нефть и находящихся под санкциями.

Об этом сообщает SVT Nyheter, передает Цензор.НЕТ.

По данным шведской стороны, российский флот все активнее осуществляет наблюдение и сопровождение таких судов в Балтийском море и Финском заливе. Присутствие кораблей Балтийского флота РФ, по оценке военных, стало более постоянным и охватывает значительную часть региона.

Начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович подтвердил, что информация о пребывании вооруженных военных на танкерах была проверена. Он отметил, что ситуация находится под контролем и пока не представляет прямой угрозы безопасности.

"Нет необходимости волноваться по этому поводу, но мы хотим рассказать вам о том, что происходит на море", - заявил Петкович.

Со своей стороны заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг подчеркнул, что "теневой флот" имеет стратегическое значение для России, в связи с чем Москва принимает дополнительные меры безопасности для его охраны.

Санкции против "теневого флота" РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.

В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".

