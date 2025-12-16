РУС
Новости Теневой флот России
Швеция зафиксировала присутствие российских военных на танкерах "теневого флота" в Балтийском море, - СМИ

теневой флот

Шведские ВМС сообщили о фиксации вооруженных лиц в военной форме на борту танкеров, транспортирующих российскую нефть и находящихся под санкциями.

Об этом сообщает SVT Nyheter, передает Цензор.НЕТ.

По данным шведской стороны, российский флот все активнее осуществляет наблюдение и сопровождение таких судов в Балтийском море и Финском заливе. Присутствие кораблей Балтийского флота РФ, по оценке военных, стало более постоянным и охватывает значительную часть региона.

Начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович подтвердил, что информация о пребывании вооруженных военных на танкерах была проверена. Он отметил, что ситуация находится под контролем и пока не представляет прямой угрозы безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще 40 судов "теневого флота" РФ попадут под санкции Евросоюза, - Каллас

"Нет необходимости волноваться по этому поводу, но мы хотим рассказать вам о том, что происходит на море", - заявил Петкович.

Со своей стороны заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг подчеркнул, что "теневой флот" имеет стратегическое значение для России, в связи с чем Москва принимает дополнительные меры безопасности для его охраны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейший санкционный пакет: Украина ввела санкции против почти 700 судов "теневого флота" РФ

Санкции против "теневого флота" РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменение подхода: ЕС будет вводить санкции против "теневого флота" РФ вне пакетов, - DW

армия РФ (21642) флот (858) Швеция (1077) Балтийское море (23)
спостерігайте надалі...головне щоб не біло ескалаціїї
16.12.2025 13:20 Ответить
Санкції не працюють???
16.12.2025 13:20 Ответить
Законна ціль..
16.12.2025 13:20 Ответить
На цивільних суднах військових не має бути. Це терористи. Топити без жалю.
16.12.2025 13:23 Ответить
Вони що не знають, що треба робити з рускім карабльом?
16.12.2025 13:23 Ответить
Мало того що санкціонований флот, так ще й з ряженими у воєнне. Та ні, вони ж охороняють імущєство !
16.12.2025 13:25 Ответить
Перестріляли? ні??? А шо так?
16.12.2025 13:26 Ответить
тепер європейці будуть триматись подалі від того "тіньового флоту" бо інакше страшна "ескалація" ... можна сказати - "будуть триматись в тіні" 🤔
16.12.2025 13:28 Ответить
Их там нет
16.12.2025 13:30 Ответить
Якщо окупанти то треба топити
16.12.2025 13:37 Ответить
Військові для вказівок які кабеля якорем рвати.
16.12.2025 13:38 Ответить
Тобто це вже даже не тіньовий цивільний флот, а пірати. Тобто законна військова ціль
16.12.2025 13:45 Ответить
 
 