Швеция зафиксировала присутствие российских военных на танкерах "теневого флота" в Балтийском море, - СМИ
Шведские ВМС сообщили о фиксации вооруженных лиц в военной форме на борту танкеров, транспортирующих российскую нефть и находящихся под санкциями.
Об этом сообщает SVT Nyheter, передает Цензор.НЕТ.
По данным шведской стороны, российский флот все активнее осуществляет наблюдение и сопровождение таких судов в Балтийском море и Финском заливе. Присутствие кораблей Балтийского флота РФ, по оценке военных, стало более постоянным и охватывает значительную часть региона.
Начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович подтвердил, что информация о пребывании вооруженных военных на танкерах была проверена. Он отметил, что ситуация находится под контролем и пока не представляет прямой угрозы безопасности.
"Нет необходимости волноваться по этому поводу, но мы хотим рассказать вам о том, что происходит на море", - заявил Петкович.
Со своей стороны заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Швеции Даниэль Стенлинг подчеркнул, что "теневой флот" имеет стратегическое значение для России, в связи с чем Москва принимает дополнительные меры безопасности для его охраны.
Санкции против "теневого флота" РФ
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент под санкции попали 610 танкеров теневого флота России, но необходимо санкционировать еще 340 судов, из которых 65 - ключевые.
- Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.
-
В Евросоюзе анонсировали введение санкций против еще 40 судов российского "теневого флота".
