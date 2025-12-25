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Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ Порушення повітряного простору
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РФ здійснила політ ядерних бомбардувальників Ту-95 над Норвезьким морем: НАТО піднімало винищувачі

бомбардувальник,рф,су-24

Росія здійснила дальній політ стратегічних бомбардувальників над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.

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За даними видання, російські далекобійні бомбардувальники здійснили різдвяний політ на велику відстань, що розцінюється як демонстративний сигнал і спроба тиску на Захід, зокрема на північну частину Великої Британії. У відповідь НАТО підняло винищувачі для моніторингу ситуації.

Повідомляється, що винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії під час польоту. Журналісти припускають, що такий маршрут міг бути навмисною спробою спровокувати Захід поблизу умовного маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

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Заява Міноборони РФ

У Міністерстві оборони РФ заявили: "Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин".

Також у російському відомстві додали, що на окремих ділянках маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, однак не уточнили, які саме повітряні сили НАТО перехоплювали літаки Ту-95МС.

Зазначається, що бомбардувальники цього типу Росія також використовує для завдання ракетних ударів по території України.

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Автор: 

НАТО (7335) росія (70805)
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Топ коментарі
+10
Підняло винищувачі і обісралося, як завжди..не НАТО а жалюгідна контора.
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25.12.2025 12:59 Відповісти
+9
Ті у кого війна в крові зазвичай гинуть у війнах залишаючи не так багато свого ДНК для нації, масово виживає усіляке ухилянство і диванні експерти т.п. чиї нащадки в крові війни не мають і, відповідно ні на що не годні. Так закінчуються усі войовничі народи, мабуть і європейцям час прийшов, перший дзвіночок був ще у французів у 1940.
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25.12.2025 13:16 Відповісти
+7
И с каких пор ту95 стал ядерным? То что он способен применять ядерное оружие? Так я вам секрет открою - есть ядерные заряды которые помещаются в рюкзак или в артиллерийский снаряд. А по факту из вышеописанного для нас хорошего только то что ресурс планера у этих самолетов весьма ограничен, и каждый лишний полет увеличивает вероятность что в одни действительно прекрасный момент у этого самолета отвалится крыло или хвост. То есть чем больше они летают где то - тем больше вероятность что во время очередного масс обстрела это летаюшее говно мамонта просто развалится.
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25.12.2025 13:11 Відповісти

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