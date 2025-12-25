РФ здійснила політ ядерних бомбардувальників Ту-95 над Норвезьким морем: НАТО піднімало винищувачі
Росія здійснила дальній політ стратегічних бомбардувальників над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.
За даними видання, російські далекобійні бомбардувальники здійснили різдвяний політ на велику відстань, що розцінюється як демонстративний сигнал і спроба тиску на Захід, зокрема на північну частину Великої Британії. У відповідь НАТО підняло винищувачі для моніторингу ситуації.
Повідомляється, що винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії під час польоту. Журналісти припускають, що такий маршрут міг бути навмисною спробою спровокувати Захід поблизу умовного маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.
Заява Міноборони РФ
У Міністерстві оборони РФ заявили: "Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин".
Також у російському відомстві додали, що на окремих ділянках маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, однак не уточнили, які саме повітряні сили НАТО перехоплювали літаки Ту-95МС.
Зазначається, що бомбардувальники цього типу Росія також використовує для завдання ракетних ударів по території України.
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