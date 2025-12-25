РФ здійснила політ ядерних бомбардувальників Ту-95 над Норвезьким морем: НАТО піднімало винищувачі

Росія здійснила дальній політ стратегічних бомбардувальників над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mirror.

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За даними видання, російські далекобійні бомбардувальники здійснили різдвяний політ на велику відстань, що розцінюється як демонстративний сигнал і спроба тиску на Захід, зокрема на північну частину Великої Британії. У відповідь НАТО підняло винищувачі для моніторингу ситуації.

Повідомляється, що винищувачі Су-33 супроводжували бомбардувальники дальньої дії під час польоту. Журналісти припускають, що такий маршрут міг бути навмисною спробою спровокувати Захід поблизу умовного маршруту польоту Санта-Клауса з Північного полюса.

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Заява Міноборони РФ

У Міністерстві оборони РФ заявили: "Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС російських повітряно-космічних сил здійснили запланований політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів. Тривалість польоту склала понад сім годин".

Також у російському відомстві додали, що на окремих ділянках маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав, однак не уточнили, які саме повітряні сили НАТО перехоплювали літаки Ту-95МС.

Зазначається, що бомбардувальники цього типу Росія також використовує для завдання ракетних ударів по території України.

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