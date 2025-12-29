Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ остановился после атаки Storm Shadow, - СМИ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ на юге России, остановил работу из-за повреждения оборудования вследствие атаки Украины 25 декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

По сообщению Генштаба, подразделения Воздушных Сил ВС Украины прицельно ударили по заводу крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

По словам источников агентства, на предприятии мощностью 5 млн тонн в год, расположенном в Ростовской области и одном из крупнейших на юге России, остановились обе установки первичной переработки нефти –– АВТ-2,5-1 и АВТ-2,5-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ и ряд важных объектов российских оккупантов, - Генштаб

Другие атаки на НПЗ РФ

Новошахтинский НПЗ стал шестым заводом, подвергшимся удару беспилотников в декабре, и вторым, который остановил производство.

15 декабря из-за дронов остановился завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)", расположенный в 250 км от Москвы. Он входит в пятерку крупнейших НПЗ страны.

В ноябре Вооруженные силы Украины не менее 14 раз применяли дроны для атак на нефтяные заводы, превзойдя рекорд августа, когда под удары попали 12 российских НПЗ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали российский Волгоград: вспыхнул пожар в районе НПЗ. ВИДЕО