Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ остановился после атаки Storm Shadow, - СМИ
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ на юге России, остановил работу из-за повреждения оборудования вследствие атаки Украины 25 декабря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По сообщению Генштаба, подразделения Воздушных Сил ВС Украины прицельно ударили по заводу крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.
По словам источников агентства, на предприятии мощностью 5 млн тонн в год, расположенном в Ростовской области и одном из крупнейших на юге России, остановились обе установки первичной переработки нефти –– АВТ-2,5-1 и АВТ-2,5-2.
Другие атаки на НПЗ РФ
- Новошахтинский НПЗ стал шестым заводом, подвергшимся удару беспилотников в декабре, и вторым, который остановил производство.
- 15 декабря из-за дронов остановился завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)", расположенный в 250 км от Москвы. Он входит в пятерку крупнейших НПЗ страны.
- В ноябре Вооруженные силы Украины не менее 14 раз применяли дроны для атак на нефтяные заводы, превзойдя рекорд августа, когда под удары попали 12 российских НПЗ.
