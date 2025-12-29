РУС
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ остановился после атаки Storm Shadow, - СМИ

Атака дронов на Новошахтинский завод нефтепродуктов

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ на юге России, остановил работу из-за повреждения оборудования вследствие атаки Украины 25 декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По сообщению Генштаба, подразделения Воздушных Сил ВС Украины прицельно ударили по заводу крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

По словам источников агентства, на предприятии мощностью 5 млн тонн в год, расположенном в Ростовской области и одном из крупнейших на юге России, остановились обе установки первичной переработки нефти –– АВТ-2,5-1 и АВТ-2,5-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражен Сызранский НПЗ в Самарской области РФ и ряд важных объектов российских оккупантов, - Генштаб

Другие атаки на НПЗ РФ

  • Новошахтинский НПЗ стал шестым заводом, подвергшимся удару беспилотников в декабре, и вторым, который остановил производство.
  •  15 декабря из-за дронов остановился завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС)", расположенный в 250 км от Москвы. Он входит в пятерку крупнейших НПЗ страны.
  • В ноябре Вооруженные силы Украины не менее 14 раз применяли дроны для атак на нефтяные заводы, превзойдя рекорд августа, когда под удары попали 12 российских НПЗ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали российский Волгоград: вспыхнул пожар в районе НПЗ. ВИДЕО

НПЗ (398) Удары по РФ (719) Ростовская область (3)
Майже кожен день в них нпз зупиняються а бензину дефіциту немає, дивно..
29.12.2025 23:18 Ответить
ПАртньЙОри виручають... Китайозі, індуси, бульбаші та ін.
29.12.2025 23:22 Ответить
Коли щось велике і ефективне прилітає туди куди потрібно, то результати можна побачити як на відео (з місця події) так і в новинах.

Дрони з кількома десятками кг. б/ч, це лише навантаження на ППО рашки.
29.12.2025 23:45 Ответить
 
 