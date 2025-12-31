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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Туапсе: пошкоджено НПЗ та причал у порту. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 31 грудня, безпілотники атакували Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Є вибухові наслідки

Спершу місцеві мешканці повідомляли, що після атаки горить нафтобаза.

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Згодом Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що НПЗ, газова труба у житловому секторі та причал у порту пошкоджені через атаку.

Стверджується, що на НПЗ пошкоджено обладнання.

Туапсе після атаки

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Туапсе, під ударом імовірно опинився НПЗ та порт.
  • За даними ЗМІ, у грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії.
  • 26 грудня дрони атакували російський Волгоград, спалахнула пожежа у районі НПЗ.

Також читайте: Дрони атакували порт Темрюк у РФ: супутники зафіксували пожежу. ФОТО

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НПЗ (1108) Удари по РФ (1114) Туапсе (49)
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Топ коментарі
+10
NYT: США призупинили штурм танкера "тіньового флоту" після того, як на ньому зʼявився прапор РФ
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31.12.2025 07:41 Відповісти
+8
У ГРУДНІ УКРАЇНА ВСТАНОВИЛА РЕКОРД ЗА КІЛЬКІСТЮ АТАК ПО ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ РФ - BLOOMBERG
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31.12.2025 07:00 Відповісти
+7
Ні - кацапи, таки-точно, не люди... Це ж треба - мать таку "вивихнуту" психіку! Верещать у захваті, від наслідків удару та пожежі, по власному місту!
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31.12.2025 08:36 Відповісти

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