Дрони атакували Туапсе: пошкоджено НПЗ та причал у порту. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 31 грудня, безпілотники атакували Туапсе Краснодарського краю РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Є вибухові наслідки
Спершу місцеві мешканці повідомляли, що після атаки горить нафтобаза.
Згодом Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що НПЗ, газова труба у житловому секторі та причал у порту пошкоджені через атаку.
Стверджується, що на НПЗ пошкоджено обладнання.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Туапсе, під ударом імовірно опинився НПЗ та порт.
- За даними ЗМІ, у грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії.
- 26 грудня дрони атакували російський Волгоград, спалахнула пожежа у районі НПЗ.
Топ коментарі
+10 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар31.12.2025 07:41 Відповісти Посилання
+8 Наталия Гончар
показати весь коментар31.12.2025 07:00 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар31.12.2025 08:36 Відповісти Посилання
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