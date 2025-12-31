Дрони атакували Туапсе: пошкоджено НПЗ та причал у порту. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 31 грудня, безпілотники атакували Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Є вибухові наслідки

Спершу місцеві мешканці повідомляли, що після атаки горить нафтобаза.

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Згодом Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що НПЗ, газова труба у житловому секторі та причал у порту пошкоджені через атаку.

Стверджується, що на НПЗ пошкоджено обладнання.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Туапсе, під ударом імовірно опинився НПЗ та порт.

За даними ЗМІ, у грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії.

26 грудня дрони атакували російський Волгоград, спалахнула пожежа у районі НПЗ.

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