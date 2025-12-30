У грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

У грудні 2025 року Україна збільшила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдавши найбільшої шкоди активам РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки по Росії впродовж грудня

За даними агентства, цього місяця зафіксували щонайменше 24 атаки на російські НПЗ, нафтові танкери, морські об’єкти та ключову трубопровідну інфраструктуру.

Ці удари посилюють тиск на російський експорт, який уже обмежений санкціями, пише видання. Попри збереження обсягів постачання нафти, потік "нафтодоларів" скорочується: у 2025 році доходи від нафти й газу мають впасти до 23% надходжень бюджету — рекордного мінімуму.

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Фото: Bloomberg

Де були удари

Зокрема, Україна посилила удари по морській інфраструктурі, включаючи неодноразові атаки на нафтогазові родовища ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі. Протягом місяця Київ також завдав ударів по чорноморських портах Таман і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися, і продовжував атакувати російський тіньовий флот.

На території РФ Україна продовжувала завдавати ударів по російських заводах з виробництва палива, застосувавши крилаті ракети Storm Shadow для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод.

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