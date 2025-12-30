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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по енергетиці в РФ
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У грудні Україна встановила рекорд ударів по енергетичних об’єктах Росії, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

У грудні 2025 року Україна збільшила атаки на російську енергетичну інфраструктуру, завдавши найбільшої шкоди активам РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки по Росії впродовж грудня

За даними агентства, цього місяця зафіксували щонайменше 24 атаки на російські НПЗ, нафтові танкери, морські об’єкти та ключову трубопровідну інфраструктуру.

Ці удари посилюють тиск на російський експорт, який уже обмежений санкціями, пише видання. Попри збереження обсягів постачання нафти, потік "нафтодоларів" скорочується: у 2025 році доходи від нафти й газу мають впасти до 23% надходжень бюджету — рекордного мінімуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї стався блекаут: понад 100 тис. росіян без світла, триває атака БпЛА. ФОТО

Bloomberg
Фото: Bloomberg

Де були удари

Зокрема, Україна посилила удари по морській інфраструктурі, включаючи неодноразові атаки на нафтогазові родовища ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі. Протягом місяця Київ також завдав ударів по чорноморських портах Таман і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися, і продовжував атакувати російський тіньовий флот.

  • На території РФ Україна продовжувала завдавати ударів по російських заводах з виробництва палива, застосувавши крилаті ракети Storm Shadow для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод.

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Автор: 

НПЗ (1105) росія (70808) енергетика (3920) Удари по РФ (1114)
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Топ коментарі
+6
Тільки чогось в них світло як було так і є а в Україні тільки по 6 годин на добу, дивні удари якісь, москву дивним чином не ********.
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30.12.2025 23:25 Відповісти
+6
Москва буцім-то добре захищена ППО і тому більшість запущеного по москві буде збито. Удаємо що віримо і тому краще вражати об'єкти які менш захищені. Коефіцієнт влучань в багато разів вищий і це реально вражає військові потужності **********. Ну от що нам з сотні переляканих московітів? Нічого. А коли зупиняються військові заводи, припиняється постачання окупаційним військам і вони масово гинуть то це реально наближає поразку **********.
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31.12.2025 01:37 Відповісти
+4
в Рамєнском знаходиться "Рамєнскй пріборостроітєльний завод", який виробляє: інерційні навігаційні системи; пілотажно-навігаційні комплекси та прилади; системи траєкторного управління; курсовертикалі; курсові системи; багатофункціональні рідкокристалічні індикатори; лазерні, динамічно настроювані та поплавкові гіроскопи та акселерометри. Також це завод з групою підприємств, пов'язаний у єдину кооперацію, реалізується у низці проектів Т-50, СУ-34, СУ-30 МК, СУ-35, МІГ-29 СМТ-2, МІГ-29 УБТ, МІ- 28 Н, КА-52, МІ-24 ПН, КА-31 тощо.; також задіяний у проекті так званого п'ятого покоління бортових комплексів, що базуються на уніфікованих системах та технологіях.
У Жуковському знаходиться НИИ Пріборостроєнія ім. Тіхомірова, яке займається створенням систем управління озброєнням для літаків МіГ-31, Су-27, Су-33, Су-30МКК, Су-30МК2, Су-30МКІ, Су-27СМ, Су-35, а також ЗРК серій «КУБ» («Квадрат») та «БУК» («Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1»-Бук. НДІП є головним підприємством із створення радіоелектронної інтегрованої системи винищувача 5-го покоління.
У Литкаріно знаходиться завод оптичного скла корпорації "Ростєх".
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31.12.2025 00:41 Відповісти

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