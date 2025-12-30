РУС
В декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

В декабре 2025 года Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нанеся наибольший ущерб активам РФ с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Последствия атак по России в течение декабря

По данным агентства, в этом месяце зафиксировали не менее 24 атак на российские НПЗ, нефтяные танкеры, морские объекты и ключевую трубопроводную инфраструктуру.

Эти удары усиливают давление на российский экспорт, который уже ограничен санкциями, пишет издание. Несмотря на сохранение объемов поставок нефти, поток "нефтедолларов" сокращается: в 2025 году доходы от нефти и газа должны упасть до 23% поступлений в бюджет — рекордного минимума.

Bloomberg
Фото: Bloomberg

Где были удары

В частности, Украина усилила удары по морской инфраструктуре, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море. В течение месяца Киев также нанес удары по черноморским портам Таман и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжал атаковать российский теневой флот.

  • На территории РФ Украина продолжала наносить удары по российским заводам, производящим топливо, применив крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Тільки чогось в них світло як було так і є а в Україні тільки по 6 годин на добу, дивні удари якісь, москву дивним чином не ********.
30.12.2025 23:25 Ответить
З чим нас всіх і поздоровляю, і надіюсь поздоровляти з новими рекордами регулярно.!
30.12.2025 23:30 Ответить
Наслідки удару БпЛА по підстанції на Подмосковье:

@ (мова оригіналу повідомлення):
"Три города Московской области до сих пор остались без электричества
Как сообщили в компании «Россети Московский регион», произошло автоматическое отключение на высоковольтной подстанции.
В Раменском живет 113 тысяч человек, в Жуковском - 110 тысяч, в Лыткарино - 66 тысяч."
30.12.2025 23:41 Ответить
в Рамєнском знаходиться "Рамєнскй пріборостроітєльний завод", який виробляє: інерційні навігаційні системи; пілотажно-навігаційні комплекси та прилади; системи траєкторного управління; курсовертикалі; курсові системи; багатофункціональні рідкокристалічні індикатори; лазерні, динамічно настроювані та поплавкові гіроскопи та акселерометри. Також це завод з групою підприємств, пов'язаний у єдину кооперацію, реалізується у низці проектів Т-50, СУ-34, СУ-30 МК, СУ-35, МІГ-29 СМТ-2, МІГ-29 УБТ, МІ- 28 Н, КА-52, МІ-24 ПН, КА-31 тощо.; також задіяний у проекті так званого п'ятого покоління бортових комплексів, що базуються на уніфікованих системах та технологіях.
У Жуковському знаходиться НИИ Пріборостроєнія ім. Тіхомірова, яке займається створенням систем управління озброєнням для літаків МіГ-31, Су-27, Су-33, Су-30МКК, Су-30МК2, Су-30МКІ, Су-27СМ, Су-35, а також ЗРК серій «КУБ» («Квадрат») та «БУК» («Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1»-Бук. НДІП є головним підприємством із створення радіоелектронної інтегрованої системи винищувача 5-го покоління.
У Литкаріно знаходиться завод оптичного скла корпорації "Ростєх".
31.12.2025 00:41 Ответить
В тим часом горить нафтобаза в Туапсе.
30.12.2025 23:43 Ответить
 
 