В декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

В декабре 2025 года Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нанеся наибольший ущерб активам РФ с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атак по России в течение декабря

По данным агентства, в этом месяце зафиксировали не менее 24 атак на российские НПЗ, нефтяные танкеры, морские объекты и ключевую трубопроводную инфраструктуру.

Эти удары усиливают давление на российский экспорт, который уже ограничен санкциями, пишет издание. Несмотря на сохранение объемов поставок нефти, поток "нефтедолларов" сокращается: в 2025 году доходы от нефти и газа должны упасть до 23% поступлений в бюджет — рекордного минимума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Подмосковье произошел блэкаут: более 100 тыс. россиян без света, продолжается атака БПЛА. ФОТО

Фото: Bloomberg

Где были удары

В частности, Украина усилила удары по морской инфраструктуре, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море. В течение месяца Киев также нанес удары по черноморским портам Таман и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжал атаковать российский теневой флот.

На территории РФ Украина продолжала наносить удары по российским заводам, производящим топливо, применив крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ остановился после атаки Storm Shadow, - СМИ