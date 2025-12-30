В декабре Украина установила рекорд ударов по энергетическим объектам России, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА
В декабре 2025 года Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, нанеся наибольший ущерб активам РФ с начала полномасштабного вторжения.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атак по России в течение декабря
По данным агентства, в этом месяце зафиксировали не менее 24 атак на российские НПЗ, нефтяные танкеры, морские объекты и ключевую трубопроводную инфраструктуру.
Эти удары усиливают давление на российский экспорт, который уже ограничен санкциями, пишет издание. Несмотря на сохранение объемов поставок нефти, поток "нефтедолларов" сокращается: в 2025 году доходы от нефти и газа должны упасть до 23% поступлений в бюджет — рекордного минимума.
Где были удары
В частности, Украина усилила удары по морской инфраструктуре, включая неоднократные атаки на нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море. В течение месяца Киев также нанес удары по черноморским портам Таман и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись, и продолжал атаковать российский теневой флот.
- На территории РФ Украина продолжала наносить удары по российским заводам, производящим топливо, применив крылатые ракеты Storm Shadow для атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
"Три города Московской области до сих пор остались без электричества
Как сообщили в компании «Россети Московский регион», произошло автоматическое отключение на высоковольтной подстанции.
В Раменском живет 113 тысяч человек, в Жуковском - 110 тысяч, в Лыткарино - 66 тысяч."
У Жуковському знаходиться НИИ Пріборостроєнія ім. Тіхомірова, яке займається створенням систем управління озброєнням для літаків МіГ-31, Су-27, Су-33, Су-30МКК, Су-30МК2, Су-30МКІ, Су-27СМ, Су-35, а також ЗРК серій «КУБ» («Квадрат») та «БУК» («Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1», «Бук-М1»-Бук. НДІП є головним підприємством із створення радіоелектронної інтегрованої системи винищувача 5-го покоління.
У Литкаріно знаходиться завод оптичного скла корпорації "Ростєх".