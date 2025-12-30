Россия срывает мирные переговоры ложными обвинениями в адрес Украины, - Санду

Президент Молдовы Мая Санду высказалась в поддержку Украины после обвинений России о якобы украинской атаке на госрезиденцию Путина в Новгородской области.

Об этом Санду написала во вторник в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Санду

Президент Молдовы подчеркнула, что Украина защищает себя от нападения России и стремится к миру, добросовестно участвуя в мирном плане, разработанном при посредничестве США.

"Россия же срывает переговоры ложными обвинениями, параллельно бомбя мирных жителей и оставляя их без света и тепла. Так не ведет себя страна, которая действительно хочет мира", - заявила Санду.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

