Переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой после "атаки" на резиденцию Путина, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно
В то же время он не предоставил подробностей, что именно планируют делать. Об этом Кремль не будет сообщать публично.
Также у Путина не могут ответить, насколько "атака" Киева на госрезиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс относительно Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
Михайло Иляш
30.12.2025 11:45
Tychus Findlay
30.12.2025 11:43
AbOriginal_UA
30.12.2025 11:58
Точно так буде і після відведення військ і після скорочення армії і тд. Підірвуть будку і скажуть ну все тепер вам треба віддати Львів.
З шулером в карти не грають - йому ламають руки
а тут бац .. будуть жорстокишими ? ...
але тампон все одна встане на сторону ху*ла
А коли ракета чи дрон пролетіли за 100 км від лігва терориста #1,лаврові-піськові підняли виття і сморід на весь світ.
І що характерно,деякі правителі їм підвивають.
«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», - заява заступника міністра "мид рф" рябкова в Женеві на переговорах з США.
05 лютого 2022 року:
"Эта война продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать." - сказав правитель рб лукашенко в своєму інтервью.
24 лютого 2022 року:
#"Київ за три дня" - мем від рашистських пропагандистів.
14 червня 2024 року:
"Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей." - заява правителя рф путіна про умови завершення війни.
29 грудня 2025 року:
"Киеву для прекращения боевых действий необходимо отвести ВСУ за границы Донбасса." - заява прес-секретаря правителя рф пєскова.
так як його потрібно порвати на дрібні шматки ( живцем)
без всякоі атаки , яку ви самі придумали !
А украінських дітей і цивільних можна атакувати цілодобово
в Україні !!
Здохнете всі , кляті кацапи
І в цю ж секунду мирний договір перетворюється на кийок проти України. Бо тепер уже не агресор винен - тепер «обидві сторони». А якщо Україна «порушила» - значить усі гарантії безпеки автоматично знецінюються. Війська вводити не можна, допомагати незручно, санкції - «передчасно». Формально - ми самі все зіпсували. Навіть якщо це повна маячня.
Починається знайомий ритуал: стурбованість, заклики до деескалації, комісії, перевірки, місяці розмов. А в цей час агресор спокійно переозброюється, підтягує резерви й готує новий удар - уже без жодних зобов'язань, бо «договір порушено». І винен, звісно, не той, хто напав, а той, хто вижив.
Такий «мир» - це не кінець війни. Це пауза, нав'язана жертві. Це юридично оформлений капкан, у якому будь-яка брехня агресора автоматично важить більше за реальність. Без механізмів миттєвого й невідворотного покарання це не угода - це інструкція, як знову напасти, але вже з чистими руками.
Тому правда проста і неприємна: або гарантії працюють без умов, без «розберімося» і без права агресора на інтерпретацію, або весь цей «мирний процес» - лише ще одна спроба змусити Україну підписатися під відкладеною війною і власним знищенням.