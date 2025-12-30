Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

В то же время он не предоставил подробностей, что именно планируют делать. Об этом Кремль не будет сообщать публично.

Также у Путина не могут ответить, насколько "атака" Киева на госрезиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс относительно Украины.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

