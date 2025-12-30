РУС
2 664

Переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой после "атаки" на резиденцию Путина, - Песков

Атака на резиденцию Путина: что говорят в Кремле?

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговорная позиция РФ относительно Украины станет более жесткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

В то же время он не предоставил подробностей, что именно планируют делать. Об этом Кремль не будет сообщать публично.

Также у Путина не могут ответить, насколько "атака" Киева на госрезиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс относительно Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

Песков Дмитрий (2068) россия (98536)
Топ комментарии
+14
ООООООО ЦЕ КЛАСИКА.

Точно так буде і після відведення військ і після скорочення армії і тд. Підірвуть будку і скажуть ну все тепер вам треба віддати Львів.

З шулером в карти не грають - йому ламають руки

30.12.2025 11:45 Ответить
+7
Що знову "сахарок рязанський"? На щось більш правдоподібне фантазії у цих дегенератів не вистачає.

30.12.2025 11:43 Ответить
+6
"Цензору" треба зробити окрему рубрику - "Новини з дурдому" і там публікувати коментарі отих піськових, муді, трампонів, орбанів, фіців та інших покидьків...

30.12.2025 11:58 Ответить
Удари по путіну стануть жорсткішими, це ще наша влада штучно стримує наші команди безпілотників, розформовує найбільш успішні команди, не дає нормально працювати по цілям! Як тільки ця ситуація зміниться росія отримає в рази більш нищівні удари по інфраструктурі та військовим об'єктам!

30.12.2025 11:43 Ответить
А є чим?

30.12.2025 11:44 Ответить
Команда Касьянова єдина хто міг бомбити Москву своїми БПЛА, проникаючи вглиб ешелонованої ППО ворога. Секрет в успішній тактиці та високих технологіях виробництва БПЛА.

30.12.2025 11:46 Ответить
А сєкрет куди подівся?

30.12.2025 12:15 Ответить
Валяється в закинутих майстернях нікому не потрібний і влада Зеленського робить все щоб більше ніхто Москву не бомбив.

30.12.2025 12:17 Ответить
Дивно, що ****** перелякано мовчало, гадило з переляку, разом з шоблою вертухаїв, коли Пригожин їх кобздонив йдучи на мацкву!!??

30.12.2025 12:35 Ответить
Що знову "сахарок рязанський"? На щось більш правдоподібне фантазії у цих дегенератів не вистачає.

30.12.2025 11:43 Ответить
Весь секрет касьянівських дроні в тому, що вони зроблені з радіопоглинаючих матеріалів (крім двигуна), тому кацапські радари починають їх бачити, коли вже пізно.

30.12.2025 11:55 Ответить
ПиСька забрехала вот и доказательство что САМИ ОБСТРЕЛЯЛИ!

30.12.2025 11:43 Ответить
Де блекаут на мацкву? Потужний ішак засунув язик до дупи і підрахуєм влаштувався

30.12.2025 11:43 Ответить
Він здивований ти шо міндіч-дрони кудись долетіли , але це було не на часі

30.12.2025 11:46 Ответить
Позиція була проти - стане проти в квадраті?

30.12.2025 11:44 Ответить
ООООООО ЦЕ КЛАСИКА.

Точно так буде і після відведення військ і після скорочення армії і тд. Підірвуть будку і скажуть ну все тепер вам треба віддати Львів.

З шулером в карти не грають - йому ламають руки

30.12.2025 11:45 Ответить
Ні ,відрубають голову.

30.12.2025 12:30 Ответить
тобто до цього кацапи були зацікавлені в переговорах?
а тут бац .. будуть жорстокишими ? ...

але тампон все одна встане на сторону ху*ла

30.12.2025 11:48 Ответить
Уже слов нет описать этого мудака. Остались только маты

30.12.2025 11:49 Ответить
Ну ось і обриси майбутнього сценарію вимальовуються. Припустимо, урочисто підписується якийсь мирний договір і припиняється вогонь. Далі ці покидьки, як от зараз, вигадують неіснуючу ситуацію (ракетний обстріл, наприклад) і звинувачують у ній Україну. І навіть якщо західні країни нам надали якісь безпекові гарантії (включно із застосуванням своїх військ) вони вважатимуться недйсними. Ну бо Україна порушила умови мирної угоди.

30.12.2025 11:56 Ответить
"Цензору" треба зробити окрему рубрику - "Новини з дурдому" і там публікувати коментарі отих піськових, муді, трампонів, орбанів, фіців та інших покидьків...

30.12.2025 11:58 Ответить
Дімон, так і позиція України теж може змінитись

30.12.2025 11:58 Ответить
Немає у нас міжнародників від слова зовсім.Коли рівняють із землею прифронтові міста,сотнями дронів атакують мирне населення і інфраструктуру в тилу,світ мовчить.
А коли ракета чи дрон пролетіли за 100 км від лігва терориста #1,лаврові-піськові підняли виття і сморід на весь світ.
І що характерно,деякі правителі їм підвивають.

30.12.2025 11:59 Ответить
Возможно, это абсурд, но кацапстан, так торопиться порешать с СшА по Украине, потому, что если у Китая получиться с Тайванем, то рашка следующая, и все это нужно делать быстро, пока в Белом Доме сидит Гольфист! Причем, торопятся и Китай и рашка.

30.12.2025 12:00 Ответить
Казкові довбойоби!!!

30.12.2025 12:15 Ответить
10 січня 2022 року:
«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», - заява заступника міністра "мид рф" рябкова в Женеві на переговорах з США.

05 лютого 2022 року:
"Эта война продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать." - сказав правитель рб лукашенко в своєму інтервью.

24 лютого 2022 року:
#"Київ за три дня" - мем від рашистських пропагандистів.

14 червня 2024 року:
"Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей." - заява правителя рф путіна про умови завершення війни.

29 грудня 2025 року:
"Киеву для прекращения боевых действий необходимо отвести ВСУ за границы Донбасса." - заява прес-секретаря правителя рф пєскова.

30.12.2025 12:19 Ответить
Заяви України про путінську брехню - гарно.Але. Чого по поводу цієї "атаки" досі мовчать потужні розвідки США, Великобританії,Євросоюзу з опублікуванням космічних досліджень та трафиків польотів дронів?? США - то ясно....Але інші??

30.12.2025 12:25 Ответить
очередная лживая пропаганда рп что би отвлечь путинское стадо от проблем в рп и не мешать путинистам гульнуть на Новий год, дети и все жени (любовниц) которих живут в загнивающей Европе, рожает в США. Вон с Украини и будет Мир, рп нарушила международное право

30.12.2025 12:29 Ответить
Йоршик туалетний , досить брехати про атаку на ху@йла ,
так як його потрібно порвати на дрібні шматки ( живцем)
без всякоі атаки , яку ви самі придумали !
А украінських дітей і цивільних можна атакувати цілодобово
в Україні !!
Здохнете всі , кляті кацапи

30.12.2025 12:31 Ответить
Ну ось і вимальовується реальний, а не паперовий сценарій «миру». Урочисті підписи, камери, усмішки, заяви про історичний шанс. Припинення вогню - на папері. А далі ці самі покидьки роблять рівно те, що робили завжди: вигадують подію з нуля. «Українська ракета», «удар по цивільних», «порушення режиму тиші» - байдуже що, головне голосно і синхронно. Докази не потрібні, реальність не має значення.
І в цю ж секунду мирний договір перетворюється на кийок проти України. Бо тепер уже не агресор винен - тепер «обидві сторони». А якщо Україна «порушила» - значить усі гарантії безпеки автоматично знецінюються. Війська вводити не можна, допомагати незручно, санкції - «передчасно». Формально - ми самі все зіпсували. Навіть якщо це повна маячня.
Починається знайомий ритуал: стурбованість, заклики до деескалації, комісії, перевірки, місяці розмов. А в цей час агресор спокійно переозброюється, підтягує резерви й готує новий удар - уже без жодних зобов'язань, бо «договір порушено». І винен, звісно, не той, хто напав, а той, хто вижив.
Такий «мир» - це не кінець війни. Це пауза, нав'язана жертві. Це юридично оформлений капкан, у якому будь-яка брехня агресора автоматично важить більше за реальність. Без механізмів миттєвого й невідворотного покарання це не угода - це інструкція, як знову напасти, але вже з чистими руками.
Тому правда проста і неприємна: або гарантії працюють без умов, без «розберімося» і без права агресора на інтерпретацію, або весь цей «мирний процес» - лише ще одна спроба змусити Україну підписатися під відкладеною війною і власним знищенням.

30.12.2025 12:39 Ответить
Після атаки, яку свинособаки вигадали.

30.12.2025 12:41 Ответить
 
 