МИД Литвы об "атаке" на резиденцию Путина: "Операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать удары по Украине"
В МИД Литвы заявили, что Россия пытается саботировать договоренности, достигнутые между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, распространяя ложные заявления о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
В литовском МИД назвали российские утверждения операцией под чужим флагом, цель которой — оправдать возможные удары по Украине.
"Последняя операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, - ничего нового. Мы помним неудачную "атаку дронов" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массовое нападение на Киев, но и стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", - отметили в МИД Литвы.
Что предшествовало?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
І все війни. А ті хто нам давав гарантії скажуть "ви самі напали ми давали гарантії для оборони"
так як це від народження брехуни , злодіі , пьянь і срань ,
яких не повинно бути в цивілізованому світі ,
тільки на болотах 😡
Так це ж https://tsn.ua/ru/********/podrazdelenie-kotoroe-atakovalo-dronami-kreml-rasformirovyvayut-v-situatsiyu-vmeshalsya-madyar-2927465.html Касьянов запускав дрони по Кремлю, чи вони там не в курсі?