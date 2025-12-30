МИД Литвы об "атаке" на резиденцию Путина: "Операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать удары по Украине"

В МИД Литвы заявили, что Россия пытается саботировать договоренности, достигнутые между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, распространяя ложные заявления о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы в соцсети X

В литовском МИД назвали российские утверждения операцией под чужим флагом, цель которой — оправдать возможные удары по Украине.

"Последняя операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, - ничего нового. Мы помним неудачную "атаку дронов" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массовое нападение на Киев, но и стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", - отметили в МИД Литвы.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

