568 6

МИД Литвы об "атаке" на резиденцию Путина: "Операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать удары по Украине"

Помощь Украине от Литвы

В МИД Литвы заявили, что Россия пытается саботировать договоренности, достигнутые между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, распространяя ложные заявления о якобы украинской атаке на резиденцию Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В литовском МИД назвали российские утверждения операцией под чужим флагом, цель которой — оправдать возможные удары по Украине.

"Последняя операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, - ничего нового. Мы помним неудачную "атаку дронов" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массовое нападение на Киев, но и стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", - отметили в МИД Литвы.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

Провокация-адна із ісконних лапатних скрєп...
30.12.2025 10:44 Ответить
Чумадан *уйла в апаснасті
30.12.2025 10:47 Ответить
Це доречі всім КРЕТИНАМ хто вірить в "гарантії безпеки". в рандомний момент часу РФ зробить щось таке - просто збреше чи навіть взорве щось. Наприклад навіть 2-3 будинки ЇМ ЧХАТИ

І все війни. А ті хто нам давав гарантії скажуть "ви самі напали ми давали гарантії для оборони"
30.12.2025 10:48 Ответить
Кацапам ніколи не було довіри і немає ,
так як це від народження брехуни , злодіі , пьянь і срань ,
яких не повинно бути в цивілізованому світі ,
тільки на болотах 😡
30.12.2025 10:55 Ответить
не було не якої операції це просто брехня
30.12.2025 10:58 Ответить
Ми пам'ятаємо невдалу "атаку дронів" на Кремль (03.05.2023).

Так це ж https://tsn.ua/ru/********/podrazdelenie-kotoroe-atakovalo-dronami-kreml-rasformirovyvayut-v-situatsiyu-vmeshalsya-madyar-2927465.html Касьянов запускав дрони по Кремлю, чи вони там не в курсі?
30.12.2025 11:00 Ответить
 
 