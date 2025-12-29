РФ обвинила Украину в атаке БПЛА на резиденцию Путина: "Переговорная позиция будет пересмотрена"

В Кремле заявили, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала резиденцию кремлевского диктатора Путина в Новгородской области РФ с использованием 91 ударного БПЛА.

Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения россиян

Лавров утверждает, что Украина в ночь на 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина в Новгородской области.

По его словам, в атаке было задействовано 91 беспилотник, все они якобы сбиты.

Угрозы о новых ударах РФ

Лавров отметил, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки Украины, однако "пересмотрит переговорную позицию с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Российский министр также добавил, что "объекты и время удара в ответ на атаки на госрезиденцию Путина определены".

