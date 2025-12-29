РФ обвинила Украину в атаке БПЛА на резиденцию Путина: "Переговорная позиция будет пересмотрена"
В Кремле заявили, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала резиденцию кремлевского диктатора Путина в Новгородской области РФ с использованием 91 ударного БПЛА.
Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения россиян
Лавров утверждает, что Украина в ночь на 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина в Новгородской области.
- По его словам, в атаке было задействовано 91 беспилотник, все они якобы сбиты.
Угрозы о новых ударах РФ
Лавров отметил, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки Украины, однако "пересмотрит переговорную позицию с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".
Российский министр также добавил, что "объекты и время удара в ответ на атаки на госрезиденцию Путина определены".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже НАТО напало раптово...
А от в КВН наші б їх нарояли...
Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат вчорашніх пермовин
ОДНА З ВАЖЛИВИХ ІНФОРМАЦІЙ з цього відео - більшість відомих експертів на каналі FOX перед перемовинами Трам -Зе вважали її некорисною, бо не на Україну треба весь тиск робити а на хутіна...
Й ще в продовження , тому як Трамп "дослухається" експертів на своєму улюбленному ТБ каналі
1.Отримання Трампом вказівок від хйла ДО перемовин з Зе тривав більше години . Розмова з з Зе , включаючи час на вечерю без журналістів , зайняв менше часу , якщо прийняти до уваги кількісь співбесідників за столом з обох сторін та ще жування їжі...
2. Вже не кажучи про те, що рапорт Трампа хйлу ПІСЛЯ пермовин з ЗЕ тривав більше 2 годин .
Тобто, це вже мій висновок-запитання - ТРАМП вже напряму виконує роботу Вітька з Зятьком , юзаючи преза України?
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
Коли багато паратій та коаліційні уряди за домовленностями - маємо приклад Італії з ПРАВОЮ Мелоні ...
Австрії з ПРАВОЮ партією у більшості
...з німеччиною та іншими в ЄС
Так, Європа починає марширувати ПРАВОЮ за бабло цим партіям від хйла , але ж просинається... Не хоче отримати в майбутньому біженцями всю Україну...
А США? То лиш ось свята відсвяткуюють та зберуться парламентарі та... довга історія ...А хіба з реакцією на Гітлером у 1938 було не так?
Дійсно, Трмпа поки що цікавить лиш доля ЗАЕС для криптовалютного бізнесу Вітька з Зятьком...
гикнув,
сказав "валуйківська резиденція" і своє "***********",
і знову впав к конячу кому.
Як сказав тільки що Омелян на Пятому-після війни і виборів,якщо найвеличніший програє,його чекає відповідальність і суд. Як випускник юридичного,він знає,що це означає.Тому,головне, наслідок його дій у веденні переговорів.А вдарили дрони,чи не вдарили,діло десяте-це ж не ракети з ядерним ***********. Тим більше і росія проти мирної угоди,бо зараз їй не вигідно її закінчувати.