3 623 41

РФ обвинила Украину в атаке БПЛА на резиденцию Путина: "Переговорная позиция будет пересмотрена"

лавров

В Кремле заявили, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала резиденцию кремлевского диктатора Путина в Новгородской области РФ с использованием 91 ударного БПЛА.

Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения россиян

Лавров утверждает, что Украина в ночь на 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на госрезиденцию Путина в Новгородской области.

  • По его словам, в атаке было задействовано 91 беспилотник, все они якобы сбиты.

Угрозы о новых ударах РФ

Лавров отметил, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США из-за этой атаки Украины, однако "пересмотрит переговорную позицию с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Российский министр также добавил, что "объекты и время удара в ответ на атаки на госрезиденцию Путина определены".

Лавров

Лавров Сергей путин владимир россия Удары по РФ
Топ комментарии
+10
Переконаний, що потрібно вбити ***** та його найближче оточення. Тільки так можна зупинити війну.
29.12.2025 17:38 Ответить
+8
Що, до чемодану не добіг?
29.12.2025 17:35 Ответить
+5
я й не сумнівався. пердуни мусіли щось придумати
29.12.2025 17:36 Ответить
Що, до чемодану не добіг?
29.12.2025 17:35 Ответить
я й не сумнівався. пердуни мусіли щось придумати
29.12.2025 17:36 Ответить
Ось так раптово може наступити 3.14здець любому перемир'ю із пуйлом...
29.12.2025 18:08 Ответить
❗️Росія збирається атакувати урядові будівлі України в Києві, - Зеленський додав, що інформація про напад України на резиденцію путіна - це брехня
29.12.2025 17:37 Ответить
зелі це не грозить,він вдома не буває
29.12.2025 17:39 Ответить
Переконаний, що потрібно вбити ***** та його найближче оточення. Тільки так можна зупинити війну.
29.12.2025 17:38 Ответить
А хто то міг бути, якщо Зе і НГШ були в США
Невже НАТО напало раптово...
29.12.2025 17:38 Ответить
На Зелю було 13 замахів і нічого - живіший всіх живий а тут легенький захід дронами і такий переляк
29.12.2025 17:39 Ответить
шо ленін - всегда живой
29.12.2025 17:40 Ответить
Звичайно, нам зараз тут розкажуть, що це зєля спеціально зробив, щоб "роздрочити" *****, аби тільки війна не закінчилась.
29.12.2025 17:39 Ответить
Там ще було 100500 різнокольорових фламінгі , але це не точно😎👉🚀
29.12.2025 17:41 Ответить
Простая манипуляция поРашского и мирового сознания!!невинавато Я он сам пришол)))деградация мозговая!он просто ман пуляторы и твари!!!
29.12.2025 17:42 Ответить
Кто-нибудь помнит чтоб коняка говорила правду?
29.12.2025 17:43 Ответить
‼️ Зеленський заявив, що рф готується завдати удару по урядових будівлях у Києві. Він заперечує, що Україна намагалася атакувати резиденцію путіна, про що заявив Лавров.
29.12.2025 17:44 Ответить
Яка ганьба якщо це правда говорив Зеленський. Президент ганьбить весь народ. З таким тільки позор і поразка.
29.12.2025 17:59 Ответить
Вже є вище офіційно він таке говорив
29.12.2025 18:00 Ответить
Тоді це ще одне підтвердження що Зеленський лялька прутіна або Зеленський феноменально тупий ботан який не розуміє як його розводять гопники. І він як жертва тиску явно вже поплив і скоро здасть все. Я б на місці прутіна добивав би. Навіть в природі хижак добива жертву коли бачить кров.
29.12.2025 18:08 Ответить
А то шо кацапня щоночі по півтищі шахедів по енергооб'єктам України запускає то нічого?
29.12.2025 17:44 Ответить
"об'єкти й час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено" - капітан очевидність бАданга все розузнає і своєчасно доповість...
29.12.2025 17:45 Ответить
На місті Зєлі я би запропонував додати до мирної угоди пункт про ненапад на резиденцію ******* і погодився б віддати їм по 1 чистому чумадану за кожен із уявних безпілотників якими нібити атакували ***********.
29.12.2025 17:46 Ответить
Наші топ-менеджери піарники привикли радити ************ ,як загнуздати власний народ.Кацапи,треба визнати,діють на міжнародному рівні і набагато професійніше.
А от в КВН наші б їх нарояли...
29.12.2025 17:48 Ответить
Ніхто окрім трумпа не сумнівався що ці виродки будуть намагатися зіскочити.
29.12.2025 17:48 Ответить
Я зовсiм запутався. Це Зеленскiй затягуе вiйну, чи Сирский безглуздо вибросив на помiйку 90 дронiв? А зрозумiв, це Касьянов зiбрал таки гроши на свої мега-дешевi дорни та показав як треба воювати.
29.12.2025 17:49 Ответить
так ти дійсно заплутався, якщо ти віриш висерам кацапських засобам масової дезінформації. Точнніше пуповина обвила твою шию поки ти родився. Зазвичай це призводить до дефіциту когнітивних здібностей.
29.12.2025 17:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bdXodOu1IQ0

Швець - про реальні вимоги до Україні, як результат вчорашніх пермовин

ОДНА З ВАЖЛИВИХ ІНФОРМАЦІЙ з цього відео - більшість відомих експертів на каналі FOX перед перемовинами Трам -Зе вважали її некорисною, бо не на Україну треба весь тиск робити а на хутіна...

Й ще в продовження , тому як Трамп "дослухається" експертів на своєму улюбленному ТБ каналі
1.Отримання Трампом вказівок від хйла ДО перемовин з Зе тривав більше години . Розмова з з Зе , включаючи час на вечерю без журналістів , зайняв менше часу , якщо прийняти до уваги кількісь співбесідників за столом з обох сторін та ще жування їжі...
2. Вже не кажучи про те, що рапорт Трампа хйлу ПІСЛЯ пермовин з ЗЕ тривав більше 2 годин .

Тобто, це вже мій висновок-запитання - ТРАМП вже напряму виконує роботу Вітька з Зятьком , юзаючи преза України?
29.12.2025 17:50 Ответить
Де американська демократiя? Де американська НАБУ? Де американський САП? Де натовпи американських антiкорупцiонерiв? Де вимоги призначати дiректора ФБР за вiкритим конкурсом?
Чому американськи антiкорупцiйни служби не встановлюють прослушки в домах бiзнес-партнерiв Трампа?
29.12.2025 17:57 Ответить
А це пряма трансляція ГНИЛОСНОСТІ жорсткої двопратійної системи з типу констітуційними противагами...
Коли багато паратій та коаліційні уряди за домовленностями - маємо приклад Італії з ПРАВОЮ Мелоні ...
Австрії з ПРАВОЮ партією у більшості
...з німеччиною та іншими в ЄС
Так, Європа починає марширувати ПРАВОЮ за бабло цим партіям від хйла , але ж просинається... Не хоче отримати в майбутньому біженцями всю Україну...
А США? То лиш ось свята відсвяткуюють та зберуться парламентарі та... довга історія ...А хіба з реакцією на Гітлером у 1938 було не так?
Дійсно, Трмпа поки що цікавить лиш доля ЗАЕС для криптовалютного бізнесу Вітька з Зятьком...
29.12.2025 18:05 Ответить
для всих ******, які тут пздять про мир на будь яких умовах. Якщо буде хоч якась можливість отримати щось без бою кацапи отримають і одразу ж придумають мільон способів як виправдати подальшу агресію. Кожна мразота яка кут вищить про мір, це або дебіли або рашиські боти.
29.12.2025 17:51 Ответить
Одеса декілька днів без світла, тепла та води була, Київ та Вишгород-також досі не оговтались, за прифронтові міста взагалі мовчу, по всій Україні постійні графіки відключень. А за останні 4 роки ? Це ж не "государствєнний тєрроризм", це ж напевно просто особисто по терористу зелі цілили, а він як невловимий джо, та ще й постійно останнім часом за кордоном.
29.12.2025 17:52 Ответить
Зараз ви бачите тизер того, як кацапи будуть виправдовувати будь-які порушення майбутніх договорів зі своєї сторони.
29.12.2025 17:53 Ответить
29.12.2025 17:53 Ответить
Надеюсь, что второй миллион дохлых свинособак образуется быстрее первого.
29.12.2025 17:55 Ответить
Ось до чого ведуть злочинні переговори з маніяком. Це гірше роману Орвелла 1984. І жертву виставлять маніаком а маніака єертвою. Дійде до того що США будуть бомбить Україну бо в США преззидент пособник військового злочинця прутіна якого чекає Гаага.
29.12.2025 17:54 Ответить
29.12.2025 17:54 Ответить
Тепер Цивілізований Світ побачить, що москалі не хочуть миру, і як натиснуть. Американці дадуть томагавки, європейці зашлють своїх диверсантів у Калінінградську область, японці топитимуть російські кораблі біля Курил. Всією ельфійською потугою наваляться на лукавих москалів. Коротше нам від того ні жарко ні холодно - однаково ці переговори тільки спектакль.
29.12.2025 17:57 Ответить
Все знают что россия не остановится пока полностью не сотрет Украину . Любой предлог и начало новой войны после всех договоров . Бумажки не о чем для россии
29.12.2025 18:01 Ответить
Так ось чого руде і пу придумали зустріч з Зеленським! Кремль хотів поміняти сценарій бо пішло не по їхньому. Ми перевели їх план «миру» на свої рейки. Пу заскавчало і - «нада шота дєлать!» Ось чому Трамп був вчора у новій ролі і був невпізнано ґалантний. Пазли склалися - зробили наліт БПла на резиденцію Пу, а далі кричать «дєржи вора! Ми пєрєчйорківаєм все дагаварйоннасті! У на вирасла мстя!»
29.12.2025 18:02 Ответить
Нічого доброго. Пересічним і надалі запасатися генераторами та пальним. Прислухатися до тривог й ховатися в укриттях. Доки бункерні грають мязами
29.12.2025 18:02 Ответить
Потім він ще заржав,
гикнув,
сказав "валуйківська резиденція" і своє "***********",
і знову впав к конячу кому.
29.12.2025 18:05 Ответить
Хитрий план найвеличнішого полягає в тому,щоб будь-яким способом відвернутись від угоди про мир.
Як сказав тільки що Омелян на Пятому-після війни і виборів,якщо найвеличніший програє,його чекає відповідальність і суд. Як випускник юридичного,він знає,що це означає.Тому,головне, наслідок його дій у веденні переговорів.А вдарили дрони,чи не вдарили,діло десяте-це ж не ракети з ядерним ***********. Тим більше і росія проти мирної угоди,бо зараз їй не вигідно її закінчувати.
29.12.2025 18:07 Ответить
 
 